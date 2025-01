金剛力士像みたいなたくましいお顔に！マックス「やまとcosmetic 米発酵液※配合 美容マスク」“すごみ顔ver”

マックスは、奈良県産の柿の葉※や米発酵液※を配合したご当地コスメ「やまとcosmetic 米発酵液※配合 美容マスク」の“すごみ顔ver”を、2025年2月3日(月)に奈良県内のお土産店やホテル売店、東京都内の奈良県アンテナショップ、インターネットで発売します。

マックス「やまとcosmetic 米発酵液※配合 美容マスク」“すごみ顔ver”

発売日:2025年2月3日(月)

価格 :550円(税込)

商品名:やまとcosmetic 美容マスク サプライズギフトケース付き3種セット

発売日:2月3日(月)…WEB限定 100セット 先行発売

2月17日(月)…店舗・WEB 通常販売

価格 :1,870円(税込)

この商品はマスクのデザインがユニークで、男性にも女性にもギフトとして需要が高いことから、今回の新商品に加えて、同シリーズで既に発売している美容マスク「仏顔ver」と「つつまし顔ver」の3種をセットにしたギフト商品も同日よりインターネット限定(100個)で先行発売し、バレンタインギフト商戦やメンズ美容ブームなどの需要に対応します。

※保湿美容成分

新商品「すごみ顔ver」シートマスク

■新商品1:やまとcosmetic 米発酵液※配合 美容マスク すごみ顔ver

「やまとcosmetic 美容マスク」の第4弾で、名称の“すごみ顔”とは、悪者を寄せ付けないようにすごんでいる表情を意味しており、マスクを装着すると金剛力士像のようなたくましいお顔になれ、男女共に楽しめるデザインとしています。

また、保湿美容成分として奈良県産の柿の葉から抽出した柿の葉エキスや日本酒「大峰山」(米発酵液※)を配合しており、お肌をしっとりと潤します。

内容:マスク1枚(美容液25ml)

新商品「すごみ顔ver」パッケージ

「すごみ顔ver」装着・女性

■新商品2:やまとcosmetic 美容マスク サプライズギフトケース付き3種セット

既存の「やまとcosmetic 美容マスク」の「仏顔ver(2019年2月発売)」と「つつまし顔ver(2024年9月発売)」、そして今回の新商品「すごみ顔ver」の3種をセットとし、パッケージには箔印刷やギフトシールなどの豪華な装飾を施すことで、一見すると本格的なコスメギフトとして演出しつつ、しかしケースを開けるとユニークなデザインの美容マスクが登場することで、ギフトを受け取った方の驚きや楽しさを一層高めます。

内容:マスク3種×各1枚 合計3枚入り

ギフトセット・サプライズギフトケース(1)

ギフトセット・サプライズギフトケース(2)

ギフトセット・3種入り

■新商品開発の背景

「やまとcosmetic 美容マスク」シリーズは、やまとcosmeticブランド(洗顔石けん、美容液、ハンドクリーム、美容マスク)の中で最も人気のある商品で、直近では販売数量が前年比約180%で伸長を続けており、2024年9月に発売された第3弾「つつまし顔ver」は、発売から僅か3か月で欠品(2025年2月再販予定)するなど、お客様から大変ご好評をいただいています。

その主な要因として、プレゼントとして「面白い」「喜ばれる」「渡しやすい」「男性へのギフトにも良い」というお声を多くいただいていたことから、シリーズの新しいデザインの追加でお客様の選択肢を増やすと共に、ギフトケースでのセット商品をご準備することで、より一層ギフト需要に適したものとしました。

「つつまし顔ver」装着・女性

美容マスク使用シーン・男性(1)

<販路>

奈良県内のお土産店やホテル売店[五十音順]:きてみてならSHOP(奈良市)、GOTO-CHI奈良店(近鉄奈良駅)、三楽洞(奈良市)、奈良のうまいものプラザ(JR奈良駅)、奈良銘品館 奈良公園バスターミナル店(奈良市)、ホテルアジール奈良(奈良市)、和空 法隆寺(斑鳩町)、等

・奈良県アンテナショップ:奈良まほろば館(東京)

・インターネット:マックス楽天市場店

