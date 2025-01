ジャーナリストのジャンルカ・ディ・マルツォ氏によると、チェルシーに所属する22歳のイタリア人MFチェザーレ・カサデイは今冬でのトリノ行きが決定的になったという。



インテルの下部組織で育ったカサデイは2022年8月にチェルシーに完全移籍を果たすも定位置は掴めず、これまではレディングやレスター・シティへのレンタル移籍で経験を積むことに。しかしレンタル移籍でも結果は残せず2024年1月にチェルシーに復帰するも、出場機会は依然限定的に。今季もプレミアリーグでの出番なく、主にカップ戦での出場がメインになるなどバックアッパーに徹する形になっていた。





