セスク・ファブレガス監督率いるコモは今冬積極的な動きを見せている。



『Relevo』のマッテオ・モレット氏によると、コモは今冬の移籍市場でバルセロナから24歳DFエリック・ガルシアを獲得するため正式オファーを提出したという。



マンチェスター・シティの下部組織出身のガルシアは2021年7月にバルセロナへ完全移籍を果たすも、徐々に出場機会が減少し、2023年9月にはジローナへレンタル移籍。今季からバルセロナに復帰したものの、ここまではラ・リーガでの先発出場が4試合と序列を落としている。





Eric Garcia scored Barça's first goal of the new year! pic.twitter.com/dRKWxU2xCn