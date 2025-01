女子プロレス「スターダム」が25、26日にベルサール高田馬場で行われる2大会の一部対戦カードを21日に発表した。

今回の2連戦ではこれまで公開スパーリングで何度も激突してきた練習生アキラとユリアのデビュー戦が正式決定。初日にアキラが2023年度の5★STAR覇者の鈴季すずと、2日目にはユリアが元ワールド王者の舞華と対戦する。

また、2日目にはワンダー王者のスターライト・キッドを狙う安納サオリと吏南のシングルマッチが決定した。19日の大阪大会で行われた「新春ユニット対抗リーグ戦」の3本勝負で安納から勝利した吏南が「キッドの首をとるのは私。邪魔してんじゃねぇ!」と宣戦布告。すると安納も「おいクソガキ。キッドより先にアンタと戦ったるわ」と言い放ち、2人の一騎打ちが浮上していた。

この他に1日目はSTARSの岩谷麻優&葉月がゴッズ・アイの朱里&鹿島沙希、イーネクサスヴィーの舞華&白川未奈と越境タッグを組み、極悪軍団「H.A.T.E.(ヘイト)」の上谷沙弥&刀羅ナツコ&渡辺桃&テクラ&琉悪夏&吏南と対戦することが決定。また、同日にはフューチャー王者の天咲光由が、稲葉あずさを迎え撃つことが既に発表されている。

さらに2日目ではさくらあや vs 虎龍清花、葉月&コグマ vs 朱里&八神蘭奈、中野たむ&なつぽい&水森由菜&玖麗さやか vs 岩谷麻優&羽南&飯田沙耶&向後桃が決定した。