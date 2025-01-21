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URL: https://buck-tick.com/feature/ss_exhibition_2025
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Blu-ray´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ× (3Blu-ray+SHM-CD) / VIZL-2426 / ¡ï19,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
DVD´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ× (3DVD+SHM-CD) / VIZL-2427 / ¡ï16,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Blu-rayÄÌ¾ïÈ× (2Blu-ray) / VIXL-479¡Á480 / ¡ï12,100¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
DVDÄÌ¾ïÈ× (2DVD) / VIBL-1175¡Á1176 / ¡ï9,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
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DISC2¡ÊBD/DVD¡Ë : ¡Ö·à¾ìÈÇ BUCK-TICK ¥Ð¥¯¥Á¥¯¸½¾Ý - New World - ¶¡×
DISC3¡ÊBD/DVD¡Ë : ¡ÖTOUR 2023 °Û¶õ-IZORA- FINALO¡×
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SE. QUANTUM I
01. SCARECROW
02. ¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ì¤Îµ³¹Ô
03. ICONOCLASM
04. »Ä³¼
05. °¦¤Î¥Ï¥ì¥à
06. ¤µ¤è¤Ê¤é¥·¥§¥ë¥¿¡¼ destroy and regenerate-Mix
07. Campanella ²ÖÂ«¤ò·¯¤Ë
08. THE SEASIDE STORY
09. ¿Íµû -mermaid-
10. Ìµ¸ÂLOOP -LEAP-
11. Boogie Woogie
12. ÌîÎÉÇ¥Ö¥ë¡¼
13. THE FALLING DOWN
14. Å·»È¤ÏÃ¯¤À
15. ÂÀÍÛ¤È¥¤¥«¥í¥¹
16. die
17. CLIMAX TOGETHER
18. Cuba Libre
19. Coyote
20. ¥Ò¥º¥ß
21. Ì¾¤âÌµ¤¤ï¤¿¤·
22. New World
SE. QUANTUM II
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DISC2¡ÊBD/DVD¡Ë : ¡Ö·à¾ìÈÇ BUCK-TICK ¥Ð¥¯¥Á¥¯¸½¾Ý - New World - ¶¡×
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OPEN17:00¡¡START18:00¡¡
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2025.4.13(Æü)¿·³ã¡§¿·³ãLOTS¡¡
OPEN17:00¡¡START18:00¡¡
Á´Î©¸« ¡ï9,900(ÀÇ¹þ)¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
2025.4.19(ÅÚ)Âçºå¡§Zepp Osaka Bayside¡¡
OPEN17:00¡¡START18:00¡¡
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2025.4.20(Æü)°¦ÃÎ¡§Zepp Nagoya¡¡
OPEN17:00¡¡START18:00¡¡
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2025.4.26(ÅÚ)¹Åç¡§¹ÅçCLUB QUATTRO¡¡
OPEN17:00¡¡START18:00¡¡
Á´Î©¸« ¡ï9,900(ÀÇ¹þ)¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
2025.4.27(Æü)Ê¡²¬¡§Zepp Fukuoka¡¡
OPEN17:00¡¡START18:00
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2025.4.29(²Ð¡¦½Ë)¹áÀî¡§¹â¾¾festhalle
OPEN17:00¡¡START18:00
Á´Î©¸« ¡ï9,900(ÀÇ¹þ)¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
2025.5.11(Æü)ËÌ³¤Æ»¡§Zepp Sapporo
OPEN17:00¡¡START18:00
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2025.5.16(¶â)Åìµþ¡§Zepp Haneda
OPEN18:00¡¡START19:00
1FÎ©¸«¡¦2F¸åÊýÎ©¸« ¡ï9,900(ÀÇ¹þ)¡¿2F»ØÄê ¡ï11,000(ÀÇ¹þ) ¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
2025.5.17(ÅÚ)Åìµþ¡§Zepp Haneda
OPEN17:00¡¡START18:00
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2025.5.24(ÅÚ)Åìµþ¡§Ë½§PIT
OPEN17:00¡¡START18:00
Á´Î©¸« ¡ï9,900(ÀÇ¹þ)¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
2025.5.25(Æü)Åìµþ¡§Ë½§PIT
OPEN17:00¡¡START18:00
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https://buck-tick.com/feature/specialsite_subrosa
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