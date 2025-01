1月21日 投稿

AMDのDavid McAfee氏は1月21日、自身のXにて次世代GPU「Radeon RX 9000」シリーズの発売時期について言及する投稿を行なった。

当該ポストでは「Radeon 9000シリーズのハードウェアとソフトウェアは素晴らしい出来栄えで、世界中で幅広い種類のカードが販売される予定」としたうえで、「3月に発売されるカードがゲーマーの皆さんに届くのが待ち切れない」とコメント。3月中での発売を予告した。

AMDはイベント「CES 2025」で新型GPU「Radeon RX 9000」シリーズを発表したと様々なメディアが報じていた。その際、詳細や発売時期に関しては明らかとなっていなかったが、今回ようやく発売時期が見えてきた形だ。より具体的な情報などについて、今後のさらなる続報を待ちたい。

Radeon 9000 series hardware and software are looking great and we are planning to have a wide assortment of cards available globally. Can’t wait for gamers to get their hands on the cards when they go on sale in March!