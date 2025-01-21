I Don't Like Mondays.が、2024年の10周年から続く＜“FOCUS” AISA TOUR＞の全公演を完走した。2024年の年末に台北公演が終了し、2025年からは中国大陸での公演を実施。今回は一昨年の4ヶ所での公演からさらに会場を増やし、北京・成都・武漢・上海・深圳・広州の全6ヶ所での公演を開催。全ての日程がソールドアウトとなった。

「全部アナタのせいなんだ (Chinese ver.)』



配信日：2025年1月20日(月)

ストリーミング : https://idlms.lnk.to/itsallyourfault

配信日：2025年1月20日(月)ストリーミング : https://idlms.lnk.to/itsallyourfault

＜I Don't Like Mondays. "3rd SELECTION TOUR"＞

名古屋公演

【日時】2025年1月26(日) 開場 17:30 / 開演 18:00

【会場】ボトムライン

【お問い合わせ】サンデーフォークプロモーション

052-320-9100 (毎日12:00-18:00)

http://www.sundayfolk.co.jp/



岡山公演

【日時】2025年2月1日(土) 開場 17:30 / 開演 18:00

【会場】YEBISU YA PRO

【お問い合わせ】キャンディープロモーション岡山

086-221-8151 (平日11:00〜18:00)

http://www.candy-p.com



大阪公演

【日時】2025年2月2日(日) 開場 17:15 / 開演 18:00

【会場】梅田クラブクアトロ

【お問い合わせ】キョードーインフォメーション

0570-200-888 (月〜土曜日 11:00〜18:00)

http://www.kyodo-osaka.co.jp



札幌公演

【日時】2025年2月8日(土) 開場 17:30 / 開演 18:00

【会場】SPiCE

【お問い合わせ】マウントアライブ

050-3504-8700 (平日11:00-18:00)

http://www.mountalive.com/



旭川公演

【日時】2025年2月9日(日) 開場 17:30 / 開演 18:00

【会場】CASINO DRIVE

【お問い合わせ】マウントアライブ

050-3504-8700 (平日11:00-18:00)

http://www.mountalive.com/



熊本公演

【日時】2025年2月15日(土) 開場 17:30 / 開演 18:00

【会場】B.9 V2

【お問い合わせ】キョードー西日本

0570-09-2424

http://www.kyodo-west.co.jp/



福岡公演

【日時】2025年2月16日(日) 開場 17:30 / 開演 18:00

【会場】BEAT STATION

【お問い合わせ】キョードー西日本

0570-09-2424

http://www.kyodo-west.co.jp/



【受付対象席種】

スタンディング : 7,200円(税込)

※小学生以上有料。未就学児童は入場不可。

※各公演入場時別途ドリンク代必要。

【受付対象席種】

スタンディング : 7,200円(税込)

※小学生以上有料。未就学児童は入場不可。

※各公演入場時別途ドリンク代必要。



【枚数制限】

おひとり様各公演1申込最大2枚まで

※全公演に1回ずつ申込み可能



【チケット販売スケジュール】

FRIDAY LOVERs DIGITAL限定先行

【受付期間】12月1日(日)21:00〜12月10日(火)23:59

【当落発表•入金受付】12月13日(金)13:00〜12月16日(火)23:00

※抽選制

FRIDAY LOVERs DIGITAL 詳細・入会：https://fanicon.net/fancommunities/3009



ローチケ先行

【受付期間】12月13日(土)15:00〜12月22日(日)23:59

【当落発表•入金受付】12月25日(水)13:00〜12月28日(土)23:00

【申込URL】https://l-tike.com/st1/idlms-25ttk/sitetop

※抽選制



イベンター先行

【受付期間】12月25日(水)15:00〜2025年1月5日(日)23:59

※各イベンターHP等で取り扱い予定。



一般販売

2025年1月11日(土)10:00〜



【チケット引取(発券)期間】※各日公演1週間前15:00より

名古屋公演 : 2025年1月19日(日)

岡山公演 : 2025年1月25日(土)

大阪公演 : 2025年1月26日(日)

札幌公演 : 2025年2月1日(土)

旭川公演 : 2025年2月2日(日)

熊本公演 : 2025年2月8日(土)

福岡公演 : 2025年2月9日(日)

名古屋公演【日時】2025年1月26(日) 開場 17:30 / 開演 18:00【会場】ボトムライン【お問い合わせ】サンデーフォークプロモーション052-320-9100 (毎日12:00-18:00)http://www.sundayfolk.co.jp/岡山公演【日時】2025年2月1日(土) 開場 17:30 / 開演 18:00【会場】YEBISU YA PRO【お問い合わせ】キャンディープロモーション岡山086-221-8151 (平日11:00〜18:00)http://www.candy-p.com大阪公演【日時】2025年2月2日(日) 開場 17:15 / 開演 18:00【会場】梅田クラブクアトロ【お問い合わせ】キョードーインフォメーション0570-200-888 (月〜土曜日 11:00〜18:00)http://www.kyodo-osaka.co.jp札幌公演【日時】2025年2月8日(土) 開場 17:30 / 開演 18:00【会場】SPiCE【お問い合わせ】マウントアライブ050-3504-8700 (平日11:00-18:00)http://www.mountalive.com/旭川公演【日時】2025年2月9日(日) 開場 17:30 / 開演 18:00【会場】CASINO DRIVE【お問い合わせ】マウントアライブ050-3504-8700 (平日11:00-18:00)http://www.mountalive.com/熊本公演【日時】2025年2月15日(土) 開場 17:30 / 開演 18:00【会場】B.9 V2【お問い合わせ】キョードー西日本0570-09-2424http://www.kyodo-west.co.jp/福岡公演【日時】2025年2月16日(日) 開場 17:30 / 開演 18:00【会場】BEAT STATION【お問い合わせ】キョードー西日本0570-09-2424http://www.kyodo-west.co.jp/【受付対象席種】スタンディング : 7,200円(税込)※小学生以上有料。未就学児童は入場不可。※各公演入場時別途ドリンク代必要。【受付対象席種】スタンディング : 7,200円(税込)※小学生以上有料。未就学児童は入場不可。※各公演入場時別途ドリンク代必要。【枚数制限】おひとり様各公演1申込最大2枚まで※全公演に1回ずつ申込み可能【チケット販売スケジュール】FRIDAY LOVERs DIGITAL限定先行【受付期間】12月1日(日)21:00〜12月10日(火)23:59【当落発表•入金受付】12月13日(金)13:00〜12月16日(火)23:00※抽選制FRIDAY LOVERs DIGITAL 詳細・入会：https://fanicon.net/fancommunities/3009ローチケ先行【受付期間】12月13日(土)15:00〜12月22日(日)23:59【当落発表•入金受付】12月25日(水)13:00〜12月28日(土)23:00【申込URL】https://l-tike.com/st1/idlms-25ttk/sitetop※抽選制イベンター先行【受付期間】12月25日(水)15:00〜2025年1月5日(日)23:59※各イベンターHP等で取り扱い予定。一般販売2025年1月11日(土)10:00〜【チケット引取(発券)期間】※各日公演1週間前15:00より名古屋公演 : 2025年1月19日(日)岡山公演 : 2025年1月25日(土)大阪公演 : 2025年1月26日(日)札幌公演 : 2025年2月1日(土)旭川公演 : 2025年2月2日(日)熊本公演 : 2025年2月8日(土)福岡公演 : 2025年2月9日(日)

＜I Don’t Like Mondays. "JOINT GIG 2025"＞

【日程】2025年3月2日(日) 開場 17:00 / 開演 18:00

【会場】LIQUIDROOM

東京都渋谷区東3-16-6

【出演】I Don’t Like Mondays. / Omoinotake

【お問い合わせ】HOT STUFF PROMOTION

050-5211-6077 (平日 12:00〜18:00)

https://www.red-hot.ne.jp/



【チケット】

スタンディング : 7,200円(税込)

※小学生以上有料。未就学児童は入場不可。

※入場時別途ドリンク代必要。

※おひとり様1申込最大2枚まで



【チケット販売スケジュール】

・FRIDAY LOVERs DIGITAL会員限定最速先行

【受付期間】12月1日(日)21:00〜12月10日(火)23:59

【当落・入金期間】12月13日(金)13:00〜12月17日(火)23:00

FRIDAY LOVERs DIGITAL詳細・入会：https://fanicon.net/fancommunities/3009



・ローチケ抽選先行

【受付期間】12月13日(金)15:00〜12月22日(日)23:59

【当落・入金期間】12月25日(水)13:00〜12月28日(土)23:00

【申込URL】https://l-tike.com/st1/idlms-jointgig



・イベンター先行

【受付期間】12月25日(金)15:00〜2025年1月7日(火)23:59

※各イベンターHP等で取り扱い予定。



・一般販売

【受付期間】2025年1月18日(土)10:00

【チケット引取(発券)期間】

2025年2月23日(日)12:00〜 【日程】2025年3月2日(日) 開場 17:00 / 開演 18:00【会場】LIQUIDROOM東京都渋谷区東3-16-6【出演】I Don’t Like Mondays. / Omoinotake【お問い合わせ】HOT STUFF PROMOTION050-5211-6077 (平日 12:00〜18:00)https://www.red-hot.ne.jp/【チケット】スタンディング : 7,200円(税込)※小学生以上有料。未就学児童は入場不可。※入場時別途ドリンク代必要。※おひとり様1申込最大2枚まで【チケット販売スケジュール】・FRIDAY LOVERs DIGITAL会員限定最速先行【受付期間】12月1日(日)21:00〜12月10日(火)23:59【当落・入金期間】12月13日(金)13:00〜12月17日(火)23:00FRIDAY LOVERs DIGITAL詳細・入会：https://fanicon.net/fancommunities/3009・ローチケ抽選先行【受付期間】12月13日(金)15:00〜12月22日(日)23:59【当落・入金期間】12月25日(水)13:00〜12月28日(土)23:00【申込URL】https://l-tike.com/st1/idlms-jointgig・イベンター先行【受付期間】12月25日(金)15:00〜2025年1月7日(火)23:59※各イベンターHP等で取り扱い予定。・一般販売【受付期間】2025年1月18日(土)10:00【チケット引取(発券)期間】2025年2月23日(日)12:00〜

＜I Don’t Like Mondays. "2025 Zepp TOUR"(仮)＞

札幌公演

【日時】2025年10月5日(日) 開場 17:00 / 開演 18:00

【会場】Zepp Sapporo

【お問い合わせ】マウントアライブ

050-3504-8700 (平日11:00-18:00)

http://www.mountalive.com/



大阪公演

【日時】2025年10月11日(土) 開場 17:00 / 開演 18:00

【会場】Zepp Osaka Bayside

【お問い合わせ】キョードーインフォメーション

0570-200-888 (月〜土曜日 11:00〜18:00)

http://www.kyodo-osaka.co.jp



福岡公演

【日時】2025年10月13日(月•祝) 開場 17:00 / 開演 18:00

【会場】Zepp Fukuoka

【お問い合わせ】キョードー西日本

0570-09-2424

http://www.kyodo-west.co.jp/



名古屋公演

【日時】2025年10月18日(土) 開場 17:00 / 開演 18:00

【会場】Zepp Nagoya

【お問い合わせ】サンデーフォークプロモーション

052-320-9100 (毎日12:00-18:00)

http://www.sundayfolk.co.jp/



東京公演 ※全自由席

【日時】2025年10月26日(日) 開場 17:00 / 開演 18:00

【会場】Zepp DiverCity

【お問い合わせ】HOT STUFF PROMOTION

050-5211-6077 (平日 12:00〜18:00)

https://www.red-hot.ne.jp/



【チケット】

7,800円(税込)

※小学生以上有料。未就学児童は入場不可。

※入場時別途ドリンク代必要

※東京公演のみ全自由席、その他の公演は全席指定となります。1Fスタンディング・2F指定席の種類を選択することはできませんので、予めご了承ください。



【枚数制限】

おひとり人様各公演1申込最大4枚まで

※全公演に1回ずつお申込みが可能です。



【チケット販売スケジュール】

FRIDAY LOVERs DIGITAL限定先行

【受付期間】12月1日(日)21:00〜12月22日(日)23:59

【当落発表•入金受付】12月26日(木)13:00〜12月30日(月)23:00

※抽選制

FRIDAY LOVERs DIGITAL 詳細・入会：https://fanicon.net/fancommunities/3009



・ローチケ先行

【受付期間】12月26日(木)15:00〜2025年1月13日(月•祝)23:59

【当落発表•入金受付】2025年1月17日(金)13:00〜2025年1月20日(月)23:00

【申込URL】https://l-tike.com/st1/idlms-25ztk01/sitetop

※抽選制

※どなたでも申し込み可能



・ローチケ2次先行

【受付期間】2025年1月17日(金)15:00〜2025年1月28日(火)23:59

【当落発表•入金受付】2025年1月31日(金)13:00〜2025年2月3日(月•祝)23:00

【申込URL】https://l-tike.com/st1/idlms-25ztk02

※抽選制

※どなたでも申し込みが可能



・イベンター先行

【受付期間】2025年1月31日(金)15:00〜2025年2月16日(日)23:59

※各イベンターHP等で取り扱い予定。



・一般販売

2025年2月22日(土)10:00〜



【チケット引取(発券)期間】※各日公演1週間前15:00より

札幌公演 : 2025年9月28日(日)

大阪公演 : 2025年10月4日(土)

福岡公演 : 2025年10月6日(月)

名古屋公演 : 2025年10月11日(土)

東京公演 : 2025年10月19日(日) 札幌公演【日時】2025年10月5日(日) 開場 17:00 / 開演 18:00【会場】Zepp Sapporo【お問い合わせ】マウントアライブ050-3504-8700 (平日11:00-18:00)http://www.mountalive.com/大阪公演【日時】2025年10月11日(土) 開場 17:00 / 開演 18:00【会場】Zepp Osaka Bayside【お問い合わせ】キョードーインフォメーション0570-200-888 (月〜土曜日 11:00〜18:00)http://www.kyodo-osaka.co.jp福岡公演【日時】2025年10月13日(月•祝) 開場 17:00 / 開演 18:00【会場】Zepp Fukuoka【お問い合わせ】キョードー西日本0570-09-2424http://www.kyodo-west.co.jp/名古屋公演【日時】2025年10月18日(土) 開場 17:00 / 開演 18:00【会場】Zepp Nagoya【お問い合わせ】サンデーフォークプロモーション052-320-9100 (毎日12:00-18:00)http://www.sundayfolk.co.jp/東京公演 ※全自由席【日時】2025年10月26日(日) 開場 17:00 / 開演 18:00【会場】Zepp DiverCity【お問い合わせ】HOT STUFF PROMOTION050-5211-6077 (平日 12:00〜18:00)https://www.red-hot.ne.jp/【チケット】7,800円(税込)※小学生以上有料。未就学児童は入場不可。※入場時別途ドリンク代必要※東京公演のみ全自由席、その他の公演は全席指定となります。1Fスタンディング・2F指定席の種類を選択することはできませんので、予めご了承ください。【枚数制限】おひとり人様各公演1申込最大4枚まで※全公演に1回ずつお申込みが可能です。【チケット販売スケジュール】FRIDAY LOVERs DIGITAL限定先行【受付期間】12月1日(日)21:00〜12月22日(日)23:59【当落発表•入金受付】12月26日(木)13:00〜12月30日(月)23:00※抽選制FRIDAY LOVERs DIGITAL 詳細・入会：https://fanicon.net/fancommunities/3009・ローチケ先行【受付期間】12月26日(木)15:00〜2025年1月13日(月•祝)23:59【当落発表•入金受付】2025年1月17日(金)13:00〜2025年1月20日(月)23:00【申込URL】https://l-tike.com/st1/idlms-25ztk01/sitetop※抽選制※どなたでも申し込み可能・ローチケ2次先行【受付期間】2025年1月17日(金)15:00〜2025年1月28日(火)23:59【当落発表•入金受付】2025年1月31日(金)13:00〜2025年2月3日(月•祝)23:00【申込URL】https://l-tike.com/st1/idlms-25ztk02※抽選制※どなたでも申し込みが可能・イベンター先行【受付期間】2025年1月31日(金)15:00〜2025年2月16日(日)23:59※各イベンターHP等で取り扱い予定。・一般販売2025年2月22日(土)10:00〜【チケット引取(発券)期間】※各日公演1週間前15:00より札幌公演 : 2025年9月28日(日)大阪公演 : 2025年10月4日(土)福岡公演 : 2025年10月6日(月)名古屋公演 : 2025年10月11日(土)東京公演 : 2025年10月19日(日)

国内での公演で磨いてきたセットリストは海外での大きな盛り上がりを産んむ。ライブ途中では、それぞれが今回のライブのために練習してきた中国語のMCで会場を沸かせた。アンコール1曲目は中国で大人気の楽曲「ロンリーゾンビーワンダーランド」からスタートし、会場は最高潮の盛り上がり。2曲目には、同じく人気曲である「全部アナタのせいなんだ」を披露。日本語での大合唱が起こり、会場が一体となった。2番からは中国語で披露し、観客へ感動を与えた。2度目の海外ワンマンツアーも大成功を収めたI Don't Like Mondays.。現地での人気を受け、「全部アナタのせいなんだ」の中国語バージョンを1月20日にリリース。中国本土に本格進出を果たし、今後、勢力的に活動して行くとのこと。次回の日本国内での公演は1月26日から＜3rd SELCTION TOUR＞が開始予定。ツアー初日はYU（Vo）の地元でもある、名古屋で公演が行われる。