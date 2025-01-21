【映画ランキング】ガンダム新作『GQuuuuuuX』が初登場首位！ 『劇場版プロセカ』2位発進
1月17〜19日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、「エヴァンゲリオン」シリーズのスタジオカラーと、「ガンダム」シリーズのサンライズがタッグを組んだTVアニメの劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』が、初週金土日動員35万2500人、興収5億9900万円をあげ、初登場首位を獲得した。
【写真で見る】1月17〜19日の全国映画動員ランキング 第1位〜第10位まで！
2位も、人気アプリゲームを劇場アニメ化した『劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク』が、初週金土日動員23万2500人、興収3億700万円をあげ初登場。アニメ作品が初登場で1、2位を独占した。
3位は、公開3週目となる『グランメゾン・パリ』が、週末金土日動員17万7000人、興収2億6400万円と高稼働を見せたものの、先週から順位を2つ下げた。累計では動員189万人、興収27億円を突破した。
4位は、公開6週目を迎えた『はたらく細胞』がランクイン。累計では動員390万人、興収52億円を超える大ヒットを記録している。5位は、先週6位スタートだった『366日』が、前週を上回る週末成績をあげ、ワンランクアップした。
その他、7位に直木賞を受賞した垣根涼介の時代小説を入江悠監督、大泉洋主演で映画化した『室町無頼』が初登場。楡周平の同名小説を岸善幸監督、宮藤官九郎脚本、菅田将暉主演で映画化した『サンセット・サンライズ』は、11位スタートとなった。
1月17〜19日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』
第2位：『劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク』
第3位：『グランメゾン・パリ』
第4位：『はたらく細胞』
第5位：『366日』
第6位：『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』
第7位：『室町無頼』
第8位：『モアナと伝説の海2』
第9位：『劇映画 孤独のグルメ』
第10位：『ライオン・キング：ムファサ』
【写真で見る】1月17〜19日の全国映画動員ランキング 第1位〜第10位まで！
2位も、人気アプリゲームを劇場アニメ化した『劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク』が、初週金土日動員23万2500人、興収3億700万円をあげ初登場。アニメ作品が初登場で1、2位を独占した。
4位は、公開6週目を迎えた『はたらく細胞』がランクイン。累計では動員390万人、興収52億円を超える大ヒットを記録している。5位は、先週6位スタートだった『366日』が、前週を上回る週末成績をあげ、ワンランクアップした。
その他、7位に直木賞を受賞した垣根涼介の時代小説を入江悠監督、大泉洋主演で映画化した『室町無頼』が初登場。楡周平の同名小説を岸善幸監督、宮藤官九郎脚本、菅田将暉主演で映画化した『サンセット・サンライズ』は、11位スタートとなった。
1月17〜19日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』
第2位：『劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク』
第3位：『グランメゾン・パリ』
第4位：『はたらく細胞』
第5位：『366日』
第6位：『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』
第7位：『室町無頼』
第8位：『モアナと伝説の海2』
第9位：『劇映画 孤独のグルメ』
第10位：『ライオン・キング：ムファサ』