【BANDAI SPIRITS:2025年2月発売スケジュール】1月21日 公開

BANDAI SPIRITSは、2025年2月に発売するプラモデル商品のスケジュールを公開した。

本スケジュールによると、ガンプラより「HG 1/144 ズゴック(SEED FREEDOM Ver.)」と「オプションパーツセット ガンプラ 15 (キャバリアーアイフリッド)」は2月22日に発売。美少女プラモ「30MS」より「30MS SIS-N00 ソウレイ[カラーB]」と「30MS オプションパーツセット16(フェアリーコスチューム)[カラーB]」は2月15日の発売を予定している。

その他にも、ロボットプラモ「30MM」より「30MM 1/144 EXM-A9rk スピナティオ(ロイヤルナイト仕様)」や「30MM×AC6」プラモ「30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 03」は2月15日、「Figure-rise Standard プルツー」は2月8日の発売を予定している。

(C)創通・サンライズ

(C)BANDAI SPIRITS 2021

(C)BANDAI SPIRITS 2019

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)1997-2024 FromSoftware, Inc. All right reserved.

(C)BANDAI SPIRITS 2023