I Dont Like Mondays.が、2024年の10周年から続く”FOCUS”AISA TOURの全公演を完走した。2024年の年末には台北公演が終了し、2025年からは中国大陸での公演を行った。今回は一昨年の4カ所での公演からさらに会場を増やし、北京・成都・武漢・上海・深圳・広州の全6カ所での公演を開催。1000人から1500人の会場6公演全ての日程がソールドアウトし、全ての会場は超満員となった。

国内での公演で磨いてきたセットリストは海外での大きな盛り上がりを産んだ。ライブ途中では、それぞれが今回のライブのために練習してきた中国語のMCで会場を沸かせ続けた。アンコール1曲目では、中国で大人気の楽曲「ロンリーゾンビーワンダーランド」からスタートし、会場は最高潮の盛り上がりを見せた。2曲目には、同じく、人気曲である「全部アナタのせいなんだ」を披露。日本語での大合唱が始まり、会場が一体となった。2番からは中国語で披露し、観客へ感動を与えた。2度目の海外ワンマンツアーも大成功を収めた。YUCHOJIKENJISHUKIまた、現地での人気を受け、「全部アナタのせいなんだ」の中国語バージョンを1月20日にリリース。中国本土に本格進出を果たし、今後、勢力的に活動して行くとのこと。次回の日本国内での公演は1月26日から3rd SELCTION TOURが開始予定。ツアー初日はボーカルYUの地元でもある、名古屋でスタートが予定されている。<リリース情報>I Don't Like Mondays.「全部アナタのせいなんだ(Chinese ver.)」2025年1月20日(月)リリースhttps://idlms.lnk.to/itsallyourfault<ライブ情報>I Don't Like Mondays. "3rd SELECTION TOUR"名古屋公演2025年1月26(日)ボトムライン岡山公演2025年2月1日(土)YEBISU YA PRO大阪公演2025年2月2日(日)梅田クラブクアトロ札幌公演2025年2月8日(土)SPiCE旭川公演2025年2月9日(日)CASINO DRIVE熊本公演2025年2月15日(土)B.9 V2福岡公演2025年2月16日(日)BEAT STATIONスタンディング : 7,200円(税込)I Dont Like Mondays. "JOINT GIG 2025"2025年3月2日(日)LIQUIDROOM出演:I Dont Like Mondays. / OmoinotakeI Dont Like Mondays. "2025 Zepp TOUR"(仮)札幌公演2025年10月5日(日)Zepp Sapporo大阪公演2025年10月11日(土)Zepp Osaka Bayside福岡公演2025年10月13日(月•祝)Zepp Fukuoka名古屋公演2025年10月18日(土)Zepp Nagoya東京公演 ※全自由席2025年10月26日(日)Zepp DiverCity