国内最大級のヒップホップフェスティバル「POP YOURS」が、2025年5月24日(土)と5月25日(日)の2日間、千葉県・幕張メッセ国際展示場9〜11ホールで開催されることが決定した。「POP YOURS」は「2020年代のポップカルチャーとしてのヒップホップ」をテーマに、2022年に初開催し、今年で4回目を迎える。第一弾アーティストラインナップは1月23日(木)20時55分に「POP YOURS」YouTubeチャンネルでプレミア公開される。同日21時にチケット詳細が公開され、最速先行予約の抽選申込受付がスタートする。

さらに、今週末1月25日(土)、26日(日)には『POP YOURS 2024』の模様が「POP YOURS」YouTubeチャンネルにて再配信される。2024年はLEXとTohjiが各日のヘッドライナーを務め、チケットは即完売。総勢44組のヒップホップアーティストが出演し、2日間合計で約3万5千人の観客を動員。YouTubeでの生配信視聴者数は約56万人を記録した。2023年の「Makuhari」(Bonbero、LANA、MFS、Watson)、「Bad B*tch 美学」(Awich, NENE, LANA, MaRI)に続き、昨年はフェスティバル発のオリジナル楽曲として、「明るい部屋」(LEX & LANA)「Champions」(Kaneee, Kohjiya, Yvng Patra)「YW」(JJJ, BLASÉ, Bonbero )をリリース。「POP YOURS 2024」当日に披露され、大きな話題を呼んだ。「POP YOURS」はフェスティバルを中心に、年間を通じてコンテンツを発信しており、今後も出演者やフェスティバルに関連したコンテンツが随時公開予定となっている。<イベント情報>POP YOURS 20252025年5月24日(土)・5月25日(日)会場:幕張メッセ国際展示場9〜11ホールオフィシャルサイト:https://popyours.jp/主催:株式会社スペースシャワーネットワーク制作:SMASH / HOT STUFF PROMOTION / WWW後援 : FNMNLSupported by SpotifyArt Direction: Kei SakawakiKey Visual Design: Kei Sakawaki, Hiroaki HidakaMovie Director / CG Artist : Kazusa