渦中のストライカーが噂を一蹴した。ガンバ大阪のイッサム・ジェバリが1月21日、自身のXを更新。母国クラブのエスペランサSCが関心を寄せ、「合意に近づいている」などと現地メディアで報じられているなか、本人がきっぱりと否定した。「拡散されている記事ですが、フェイクニュースであり事実ではありません。私はガンバ大阪で幸せですし、今季全力でファイトします」G大阪で3季目を迎えた33歳は「これからも熱い応援よろしくお願いします」と呼びかける。青と黒のハートの絵文字を添え、「Be the heat, be the heart」と綴った。構成●サッカーダイジェストWeb編集部