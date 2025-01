日本の電車内での米プロレスラーの姿勢がSNSで称賛を浴びていることを、複数の台湾メディアが20日付で報じた。

台湾メディアのCTWANTは、最近日本のネット上で電車内での男性による迷惑行為のまとめが話題になっていると説明。例として、女性の胸をチラチラ見たり、女性の隣にわざと座ったり、足を広げて座り隣の女性の脚に触れたりするといった行為を挙げた。その中で、男性が女性の隣を選んで座る理由について、あるユーザーが「男性は肩幅が広いため男性の隣に座ると狭く感じるから」と主張したことを伝えた。

一方で、こうした主張に別のユーザーが「肩幅肩幅ってうるせぇんだよ プロレスラーのジェフ・コブでもできるのにお前出来ねえのか?」と投稿したことを紹介した。このユーザーは、米国出身のプロレスラーで身長178センチ、体重119キロのジェフ・コブが日本の電車内で広い肩をすくめて隣の乗客の迷惑にならないように座っている様子を撮影した写真を転載している。

この投稿に、ネットユーザーからは「日本人よりもマナーがある」「どんなに大柄でも他人を気遣える彼は尊敬できる」「この写真を見たらもう反論の余地はない」「本当の強者とは他人を気遣うことができる者のこと」といった声が上がり、中には足を広げたりして故意にスペースを占有する人について「自分が小柄だから虚勢を張っているのだろう」と揶揄するコメントも投稿された。

なお、思わぬ形で話題になったジェフ・コブ本人もXに「Yes,if a Prowrestler can make space, so can you(そう。プロレスラーにもできるなら、あなたにもできる)」と投稿している。(翻訳・編集/北田)