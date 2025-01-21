½ÉÇñ¼Ô¿ô¤Ï²áµîºÇ¹â¤â¡ÄÆ¯¤¯¿Í¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤Þ¤Þ ·§ËÜ¤Î´Ñ¸÷¶È³¦¹çÆ±½¢¿¦ÀâÌÀ²ñ
·§ËÜ¸©Æâ¤Î´Ñ¸÷¶È³¦¤Ç¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©Æâ¤Î´Ñ¸÷´ØÏ¢´ë¶È¤ò½¸¤á¤¿¹çÆ±½¢¿¦ÌÌÃÌ²ñ¤¬21Æü¡¢·§ËÜ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´Ñ¸÷´ØÏ¢¶È³¦¤Î½¢¿¦¥Õ¥§¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ä¥¿¥¯¥·ー²ñ¼Ò¤Ê¤É12¼Ò¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£·§ËÜ¸©Æâ¤Î½ÉÇñ¼Ô¿ô¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤¬5Îà¤Ø°Ü¹Ô¤·¤¿2023Ç¯¤Ë±ä¤Ù840Ëü¿Í¤È²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¡£µîÇ¯¤â³°¹ñ¿Í½ÉÇñ¼Ô¿ô¤Ç²áµîºÇ¹â¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£·§ËÜ¸©´Ñ¸÷¿¶¶½²Ý ¶¶¸µÀë²í²ÝÄ¹Êäº´
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Íè¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ì¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ëÂÖÀª¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¿Í¼ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ºÎÍÑ¤¹¤ë´ë¶ÈÂ¦¤ÏÆ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾¾²°ËÜ´Û »Ô´Ý¹ÌÂÀÏº¤µ¤ó
¡Ö°ÊÁ°¤Ç¤¢¤ì¤Ð²ñ¼ÒÂ¦¤Î¾ò·ï¤Ë¹ç¤¦Êý¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÆ¯¤¯Êý¤Î¾ò·ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Æ¯¤Êý¤ä¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¹Í¤¨¤Æµá¿Í¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡×
¢£¥Û¥Æ¥ë¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¥ºÅ·Áð ¶áÆ£ÏÂÂÙ¤µ¤ó
¡Ö»ä¤É¤â¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤±¤ÉµÙ¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È1²ó¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢µÙ´ÛÆü¤òÇ¯¤Ë3²óÀß¤±¤Æ¡¢3Æü´Ö¤º¤Ä9Æü´ÖÁý¤ä¤·¤ÆÇ¯´ÖµÙÆü¤òÁý¤ä¤·¤¿¡×
´Ñ¸÷´ØÏ¢¶È³¦½¢¿¦¥Õ¥§¥¢¤Ï2·î20Æü¤Ë¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£