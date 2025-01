食通たちが、2025年にブレイクしそうな飲食店や料理をご紹介。食べログ グルメ著名人の山本憲資さんが予想するのは?

〈食通が占う、2025流行る店〉

パリオリンピックの開催もあった2024年。さまざまな国の食事情や食品ロスについて、目を向ける機会にもなったのではないでしょうか。新たな食体験に感謝しながらできることを続けていく、2025年もそんな優しい社会になりますように!

そんな願いも込め、グルメ情報を熟知した有識者にアンケートを実施。2025年注目の「ブレイクしそうな店」「3,000円以下のお手軽グルメ」をうかがいました。

今回は、食べログ グルメ著名人の山本憲資さんにお答えいただきます。

教えてくれる人

山本憲資

1981年生まれ。大学卒業後、広告代理店を経て雑誌『GQ JAPAN』の編集者に。テック系からライフスタイル、ファッションまで幅広いジャンルの企画を担当。コンデナストを退職後、Sumallyを起業、2023年10月末に代表を退任し顧問に就任。食だけでなく、アートやクラシック音楽への造詣も深い。

2025年のブレイク予想

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな飲食店〉はどこですか?

A. 「鮨 藤虎」です

「お任せコース」16,500円 出典:コスパより食愛さん

大将・石黒さんは海外での修業を経て地元・富山でお店をオープン。海外での経験を生かしたさまざまなアプローチで料理を楽しめる、とグルメな人たちの間で話題の店です。

まだ行けていないのですが、富山は食べるためのディスティネーションとしてもそもそも好きなエリア。とても評判が良いので今年は行けたら、と思っています。

内観 出典:コスパより食愛さん

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな3,000円以内のグルメ〉は何ですか?

A. 「Gucci Giardino」の「生きがいニート」3,000円です

日本の「生きがい」という哲学を一杯のカクテルに閉じ込めた傑作 出典:満腹次郎0843さん

<店舗情報>◆鮨 藤虎住所 : 富山県富山市鹿島町1-1-15 鹿島町ビル 2FTEL : 070-4309-6010

GUCCIが手がけるバー。本格的なカクテルだけど、どれも遊び心があって楽しいです。手が届く金額でラグジュアリーな気分も味わえます。

<店舗情報>◆Gucci Giardino住所 : 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスPLAZA ENTTEL : 050-5595-5114

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

※価格は税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:山本憲資、食べログマガジン編集部

The post 2025年のブレイク店を予想! 食やアートへの造詣が深い山本憲資が注目するのは、グルメの間で話題の富山の寿司店 first appeared on 食べログマガジン.