¡ÖÂè48²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×³ÆÍ¥½¨¾ÞÈ¯É½¡¡¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ËÁð¤Ê¤®¹ä¡¢»³ºê¸¿Í¡¢²£ÉÍÎ®À±¤é
¡¡¡ÖÂè48²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×Àµ¾Þ15ÉôÌç¤Î³ÆÍ¥½¨¾Þ¤È¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤¬21Æü¤ËÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¶¨²ñ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤Ë¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à Âç¾·³¤Îµ¢´Ô¡Ù¡ØÀµÂÎ¡Ù¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ù¡¢Í¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ËÁð¤Ê¤®¹ä¡¢»³ºê¸¿Í¡¢²£ÉÍÎ®À±¡¢Í¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ËÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¡¢¾åÇòÀÐË¨²»¡¢ËþÅç¤Ò¤«¤ê¤é¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¡¢»º¸åÉüµ¢ºî¤Ç¡ÈÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ëÊì¡É¤òÇ®±é¡¡¡ÖÉÝ¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¶ì¤·¤ß¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡×
¡¡2024Ç¯1·î1Æü¡Á2024Ç¯12·î31Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ìÁª¹Í´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿ºîÉÊ¡ÊÆüËÜ±Ç²è149ºîÉÊ¡¢³°¹ñ±Ç²è204ºîÉÊ¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¶¨²ñ²ñ°÷¡Ê4046Ì¾¡Ë¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢³ÆÍ¥½¨¾Þ¤¬·èÄê¡£
¡¡3·î14Æü¤Ë¡¢±©Ä»¿µ°ì¡ÊÂè43²ó¼ø¾Þ¼°¤è¤êÏ¢Â³6²óÌÜ¡Ë¤È°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¡Ê¡Ö²øÊª¡×¤ÇÂè47²óºÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¼õ¾Þ¡¢3²óÌÜ¡Ë¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢¼ø¾Þ¼°¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Âè48²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ª¤â¤ÊÉôÌç¤ÎÍ¥½¨¾Þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡Ê³Æ¹à¸Þ½½²»½ç¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È½ç°ìÉô½ü¤¯¡Ë¡£
¢£Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ
¡¦¥¥ó¥°¥À¥à Âç¾·³¤Îµ¢´Ô
¡¦»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼
¡¦ÀµÂÎ
¡¦ÌëÌÀ¤±¤Î¤¹¤Ù¤Æ
¡¦¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë
¢£Í¥½¨¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¾Þ
¡¦¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤Ã¤·¤ç¤¤
¡¦µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED FREEDOM
¡¦·à¾ìÈÇ¥Ï¥¤¥¥å¡¼!! ¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤Î·èÀï
¡¦·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó 100Ëü¥É¥ë¤Î¸ÞÎÇÀ±¡Ù
¡¦¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯
¢£Í¥½¨´ÆÆÄ¾Þ
¡¦º´Æ£¿®²ð¡Ê¥¥ó¥°¥À¥à Âç¾·³¤Îµ¢´Ô¡Ë
¡¦ÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò¡Ê¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ë
¡¦Æ£°æÆ»¿Í¡ÊÀµÂÎ¡Ë
¡¦»°Âð¾§¡ÊÌëÌÀ¤±¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ë
¡¦°ÂÅÄ½ß°ì¡Ê»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë
¢£Í¥½¨µÓËÜ¾Þ
¡¦Æþ¹¾Íª¡Ê¤¢¤ó¤Î¤³¤È¡Ë
¡¦ÂçÅçÎ¤Èþ¡Ê¶å½½ºÐ¡£²¿¤¬¤á¤Ç¤¿¤¤¡Ë
¡¦¾®»ûÏÂµ×¡¿Æ£°æÆ»¿Í¡ÊÀµÂÎ¡Ë
¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò¡Ê¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤³¡ª¡Ë
¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò¡Ê¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ë
¡¦°ÂÅÄ½ß°ì¡Ê»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë
¢£Í¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ
¡¦°½Ìî¹ä¡Ê¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤³¡ª¡Ë
¡¦Áð¤Ê¤®¹ä¡Ê¸ëÈ×»Â¤ê¡Ë
¡¦»³¸ýÇÏÌÚÌé¡Ê»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë
¡¦»³ºê¸¿Í¡Ê¥¥ó¥°¥À¥à Âç¾·³¤Îµ¢´Ô¡Ë
¡¦²£ÉÍÎ®À±¡ÊÀµÂÎ¡Ë
¢£Í¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ
¡¦ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¡Ê¥ß¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë
¡¦¾åÇòÀÐË¨²»¡ÊÌëÌÀ¤±¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ë
¡¦²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ê¤¢¤ó¤Î¤³¤È¡Ë
¡¦ÁðÅ«¸÷»Ò¡Ê¶å½½ºÐ¡£²¿¤¬¤á¤Ç¤¿¤¤¡Ë
¡¦ËþÅç¤Ò¤«¤ê¡Ê¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ë
¢£Í¥½¨½õ±éÃËÍ¥¾Þ
¡¦ÆâÌîÀ»ÍÛ¡ÊÈ¬¸¤ÅÁ¡Ë
¡¦ÂçÂô¤¿¤«¤ª¡Ê¥¥ó¥°¥À¥à Âç¾·³¤Îµ¢´Ô¡Ë
¡¦²¬ÅÄ¾À¸¡Ê¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ë
¡¦º´Æ£ÆóÏ¯¡Ê¤¢¤ó¤Î¤³¤È¡Ë
¡¦»³ÅÄ¹§Ç·¡ÊÀµÂÎ¡Ë
¢£Í¥½¨½õ±é½÷Í¥¾Þ
¡¦°²ÅÄ°¦ºÚ¡Ê¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ë
¡¦À¶¸¶²ÌÌí¡Ê¸ëÈ×»Â¤ê¡Ë
¡¦ÅÚ²°ÂÀË±¡ÊÈ¬¸¤ÅÁ¡Ë
¡¦»³ÅÄ°ÉÆà¡ÊÀµÂÎ¡Ë
¡¦µÈ²¬Î¤ÈÁ¡ÊÀµÂÎ¡Ë
¢£Í¥½¨³°¹ñºîÉÊ¾Þ
¡¦°¥¤ì¤Ê¤ë¤â¤Î¤¿¤Á
¡¦¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥Þ¡¼
¡¦´Ø¿´ÎÎ°è
¡¦¥·¥Ó¥ë¡¦¥¦¥©¡¼ ¥¢¥á¥ê¥«ºÇ¸å¤ÎÆü
¡¦²Ö²Ç¤Ï¤É¤³¤Ø¡©
¢£¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ
¡¦ã·Æ£ÈôÄ»¡Ê¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û-The Final Act-¡×¡Ë
¡¦½ÂÃ«Æäºé¡Ê¡Ö¤¢¤Î¥³¤Ï¤À¤¡¤ì¡©¡×¡Ë
¡¦»³ÅÄ°ÉÆà¡Ê¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×¡ÖÀµÂÎ¡×¡Ë¡¡
¡¦ÀÖÁ¿±ÒÆó¡Ê¡ÖÏ»¿Í¤Î±³¤Ä¤¤ÊÂç³ØÀ¸¡×¡Ö¤â¤·¤âÆÁÀî²È¹¯¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡×¡Ë
¡¦ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ê¡ÖÈ¬¸¤ÅÁ¡×¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡×¡Ö±¢ÍÛ»Õ0¡×¡Ë
¡¦±Û»³·ÉÃ£¡Ê¡Ö¤Ü¤¯¤Î¤ªÆü¤µ¤Þ¡×¡Ë
¡¦ã·Æ£½á¡Ê¡Ö¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤³¡ª¡×¡Ë
¡¦¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡Ê¡ÖÀµÂÎ¡×¡Ë
¢£²ñÄ¹¸ùÏ«¾Þ
¡¦ÁÒËÜæâ¡ÚµÓËÜ¡Û
¡¦ÌÚÂ¼Âçºî¡Ú´ÆÆÄ¡¦»£±Æ¡Û
¡¦Î¤¸«¹ÀÂÀÏ¯¡ÚÇÐÍ¥¡Û
¡¦ÅÏÊÕÈþº´»Ò¡ÚÇÐÍ¥¡Û
¢£²ñÄ¹ÆÃÊÌ¾Þ
¡¦¾®¸¶ÇµÍü»Ò¡ÚÀ¼Í¥¡Û 7·î12ÆüË×¡¡µýÇ¯88
¡¦Âç»³¤Î¤ÖÂå¡ÚÀ¼Í¥¡Û 9·î29ÆüË×¡¡µýÇ¯90
¢£¶¨²ñ±ÉÍÀ¾Þ¡¡¡¡
¡¦À¾ÅÄÉÒ¹Ô¡ÚÇÐÍ¥¡Û 10·î17ÆüË×¡¡µýÇ¯76
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¡¢»º¸åÉüµ¢ºî¤Ç¡ÈÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ëÊì¡É¤òÇ®±é¡¡¡ÖÉÝ¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¶ì¤·¤ß¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡×
¡¡2024Ç¯1·î1Æü¡Á2024Ç¯12·î31Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ìÁª¹Í´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿ºîÉÊ¡ÊÆüËÜ±Ç²è149ºîÉÊ¡¢³°¹ñ±Ç²è204ºîÉÊ¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¶¨²ñ²ñ°÷¡Ê4046Ì¾¡Ë¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢³ÆÍ¥½¨¾Þ¤¬·èÄê¡£
¡¡Âè48²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ª¤â¤ÊÉôÌç¤ÎÍ¥½¨¾Þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡Ê³Æ¹à¸Þ½½²»½ç¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È½ç°ìÉô½ü¤¯¡Ë¡£
¢£Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ
¡¦¥¥ó¥°¥À¥à Âç¾·³¤Îµ¢´Ô
¡¦»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼
¡¦ÀµÂÎ
¡¦ÌëÌÀ¤±¤Î¤¹¤Ù¤Æ
¡¦¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë
¢£Í¥½¨¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¾Þ
¡¦¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤Ã¤·¤ç¤¤
¡¦µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED FREEDOM
¡¦·à¾ìÈÇ¥Ï¥¤¥¥å¡¼!! ¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤Î·èÀï
¡¦·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó 100Ëü¥É¥ë¤Î¸ÞÎÇÀ±¡Ù
¡¦¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯
¢£Í¥½¨´ÆÆÄ¾Þ
¡¦º´Æ£¿®²ð¡Ê¥¥ó¥°¥À¥à Âç¾·³¤Îµ¢´Ô¡Ë
¡¦ÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò¡Ê¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ë
¡¦Æ£°æÆ»¿Í¡ÊÀµÂÎ¡Ë
¡¦»°Âð¾§¡ÊÌëÌÀ¤±¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ë
¡¦°ÂÅÄ½ß°ì¡Ê»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë
¢£Í¥½¨µÓËÜ¾Þ
¡¦Æþ¹¾Íª¡Ê¤¢¤ó¤Î¤³¤È¡Ë
¡¦ÂçÅçÎ¤Èþ¡Ê¶å½½ºÐ¡£²¿¤¬¤á¤Ç¤¿¤¤¡Ë
¡¦¾®»ûÏÂµ×¡¿Æ£°æÆ»¿Í¡ÊÀµÂÎ¡Ë
¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò¡Ê¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤³¡ª¡Ë
¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò¡Ê¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ë
¡¦°ÂÅÄ½ß°ì¡Ê»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë
¢£Í¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ
¡¦°½Ìî¹ä¡Ê¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤³¡ª¡Ë
¡¦Áð¤Ê¤®¹ä¡Ê¸ëÈ×»Â¤ê¡Ë
¡¦»³¸ýÇÏÌÚÌé¡Ê»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë
¡¦»³ºê¸¿Í¡Ê¥¥ó¥°¥À¥à Âç¾·³¤Îµ¢´Ô¡Ë
¡¦²£ÉÍÎ®À±¡ÊÀµÂÎ¡Ë
¢£Í¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ
¡¦ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¡Ê¥ß¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë
¡¦¾åÇòÀÐË¨²»¡ÊÌëÌÀ¤±¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ë
¡¦²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ê¤¢¤ó¤Î¤³¤È¡Ë
¡¦ÁðÅ«¸÷»Ò¡Ê¶å½½ºÐ¡£²¿¤¬¤á¤Ç¤¿¤¤¡Ë
¡¦ËþÅç¤Ò¤«¤ê¡Ê¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ë
¢£Í¥½¨½õ±éÃËÍ¥¾Þ
¡¦ÆâÌîÀ»ÍÛ¡ÊÈ¬¸¤ÅÁ¡Ë
¡¦ÂçÂô¤¿¤«¤ª¡Ê¥¥ó¥°¥À¥à Âç¾·³¤Îµ¢´Ô¡Ë
¡¦²¬ÅÄ¾À¸¡Ê¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ë
¡¦º´Æ£ÆóÏ¯¡Ê¤¢¤ó¤Î¤³¤È¡Ë
¡¦»³ÅÄ¹§Ç·¡ÊÀµÂÎ¡Ë
¢£Í¥½¨½õ±é½÷Í¥¾Þ
¡¦°²ÅÄ°¦ºÚ¡Ê¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ë
¡¦À¶¸¶²ÌÌí¡Ê¸ëÈ×»Â¤ê¡Ë
¡¦ÅÚ²°ÂÀË±¡ÊÈ¬¸¤ÅÁ¡Ë
¡¦»³ÅÄ°ÉÆà¡ÊÀµÂÎ¡Ë
¡¦µÈ²¬Î¤ÈÁ¡ÊÀµÂÎ¡Ë
¢£Í¥½¨³°¹ñºîÉÊ¾Þ
¡¦°¥¤ì¤Ê¤ë¤â¤Î¤¿¤Á
¡¦¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥Þ¡¼
¡¦´Ø¿´ÎÎ°è
¡¦¥·¥Ó¥ë¡¦¥¦¥©¡¼ ¥¢¥á¥ê¥«ºÇ¸å¤ÎÆü
¡¦²Ö²Ç¤Ï¤É¤³¤Ø¡©
¢£¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ
¡¦ã·Æ£ÈôÄ»¡Ê¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û-The Final Act-¡×¡Ë
¡¦½ÂÃ«Æäºé¡Ê¡Ö¤¢¤Î¥³¤Ï¤À¤¡¤ì¡©¡×¡Ë
¡¦»³ÅÄ°ÉÆà¡Ê¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×¡ÖÀµÂÎ¡×¡Ë¡¡
¡¦ÀÖÁ¿±ÒÆó¡Ê¡ÖÏ»¿Í¤Î±³¤Ä¤¤ÊÂç³ØÀ¸¡×¡Ö¤â¤·¤âÆÁÀî²È¹¯¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡×¡Ë
¡¦ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ê¡ÖÈ¬¸¤ÅÁ¡×¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡×¡Ö±¢ÍÛ»Õ0¡×¡Ë
¡¦±Û»³·ÉÃ£¡Ê¡Ö¤Ü¤¯¤Î¤ªÆü¤µ¤Þ¡×¡Ë
¡¦ã·Æ£½á¡Ê¡Ö¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤³¡ª¡×¡Ë
¡¦¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡Ê¡ÖÀµÂÎ¡×¡Ë
¢£²ñÄ¹¸ùÏ«¾Þ
¡¦ÁÒËÜæâ¡ÚµÓËÜ¡Û
¡¦ÌÚÂ¼Âçºî¡Ú´ÆÆÄ¡¦»£±Æ¡Û
¡¦Î¤¸«¹ÀÂÀÏ¯¡ÚÇÐÍ¥¡Û
¡¦ÅÏÊÕÈþº´»Ò¡ÚÇÐÍ¥¡Û
¢£²ñÄ¹ÆÃÊÌ¾Þ
¡¦¾®¸¶ÇµÍü»Ò¡ÚÀ¼Í¥¡Û 7·î12ÆüË×¡¡µýÇ¯88
¡¦Âç»³¤Î¤ÖÂå¡ÚÀ¼Í¥¡Û 9·î29ÆüË×¡¡µýÇ¯90
¢£¶¨²ñ±ÉÍÀ¾Þ¡¡¡¡
¡¦À¾ÅÄÉÒ¹Ô¡ÚÇÐÍ¥¡Û 10·î17ÆüË×¡¡µýÇ¯76