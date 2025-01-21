¶ÌÀîÅ°»á¡¡¥Õ¥¸·Ð±Ä¿Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡ÖÁ´Á³¡¢º£²ó¥À¥á¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡¡º£¸å¤âCMÅ±ÂàÂ³¤¯¤È»ä¸«
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò°÷¤Î¶ÌÀîÅ°»á¡Ê61¡Ë¤¬21Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö±©Ä»¿µ°ì¡¡¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæµïÀµ¹¡Ê52¡Ë¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´´Éô¼Ò°÷¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤Ê¤É¤ò½ä¤ê¡¢Æ±¶É¤ÎCMº¹¤·»ß¤á¤ò·è¤á¤ë´ë¶È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡CMº¹¤·»ß¤á¤ÎÆ°¤¤¬µÞ³ÈÂç¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¶É¤Î¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ë17Æü¤Î²ñ¸«¡£±ÇÁü»£±Æ¤Ê¤É¤òÇ§¤á¤ºÊÄº¿Åª¤À¤È¤·¤Æ¡¢SNS¤Ç¤ÏÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â50¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¤¬CMº¹¤·»ß¤á¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¶ÌÀî»á¤Ï¡¢CM¤òº¹¤·»ß¤á¤¿´ë¶È¤Ï¡ÖCMÎÁ¤Î¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ð¤Ã¤«¤ê¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤·¤ÆÆ±ÆüÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ÎCM¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤È¾Ê¬¤°¤é¤¤¤¬AC¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ëº¹¤·ÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤âÅ±Âà¤ÏÂ³¤¯¤ÈÍ½Â¬¤·¡Ö¤³¤Î¾õ¶·¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÃæµï¤µ¤ó¤ò½ä¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èÄùÌò²ñ¤ò´Þ¤á¤Æ·Ð±Ä¿Ø¤¬¼è¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÉÔ¿®´¶¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¸¤ÎÂÐ±þ¤Î¤Þ¤º¤µ¤ò»ØÅ¦¡£
¡¡´ë¶È¤ÎÃæ¤ÇÉÔ¾Í»ö¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤½¤ì¤ò¤É¤¦È¿¾Ê¤·¤Æ¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦·Ð±Ä¿Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢¤³¤ì¤â½ÅÍ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤³¤¬Á´Á³¡¢º£²ó¥À¥á¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£