Èï³²³Û¤Ï50Ëü±ß¡ªÈ¡´Û»Ô¤Ç¡Ö¶¶Ì¾ÈÄ¡×ÀàÅðÁê¼¡¤°¡ÄËÁÒ¶¶¡¦¤Ä¤Ä¤¸¶¶¡¦Çò¤¤ÉÍ¶¶¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤¬¡Ä
ËÌ³¤Æ»È¡´Û»ÔÆâ¤Î¶¶¤ÎÍó´³¤Ê¤É¤«¤é¡¢¶¶¤ÎÌ¾Á°¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¡Ö¶¶Ì¾ÈÄ¡×¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÅð¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¤Ï¶á¤¯¡¢·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÅì³¤ÎÓµ¼Ô¡Ë¡Ö¶¶¤ÎÎ¾Â¦¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¶¶Ì¾ÈÄ¤¬£²Ëç¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¶¶Ì¾ÈÄ¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢È¡´Û»ÔÆâ¤Î¡ÖËÁÒ¶¶¡×¤È¡Ö¤Ä¤Ä¤¸¶¶¡×¡¢¡ÖÇò¤¤ÉÍ¶¶¡×¤Î£³¤«½ê¤Ç¤¹¡£
Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¶¶Ì¾ÈÄ¤Ï½Ä£±£µ¥»¥ó¥Á¡¦²££µ£°¥»¥ó¥Á¤Î¥Ö¥í¥ó¥ºÀ½¤Ç¡¢£³¤«½ê¤Ç¹ç·×£±£°Ëç¤¬Åð¤Þ¤ì¡¢Èï³²³Û¤Ï¤ª¤è¤½£µ£°Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
È¡´Û»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£°£²£´Ç¯£±£²·î£³£°Æü¤Ë·Ã»³Ãóºß½ê¤«¤é¡Ö¶¶Ì¾ÈÄ¤¬Åð¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»Ô¤ËÏ¢Íí¤¬Æþ¤ê¡¢£±·î£¶Æü¤Ë¶¶Ì¾ÈÄ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»Ô¤Ï£±£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë»ÔÆâÁ´°è¤Î¶¶¤òÅÀ¸¡¤·¡¢£³¤«½ê¤Ç£±£°Ëç¤¬Åð¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¤Ïº£¸å¡¢·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñ¤äÆ»¤ÈÏ¢·È¤·ÅðÆñËÉ»ßºö¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£