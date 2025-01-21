Î©·û¡¦²¬»³¸©Ï¢¡¡»²±¡Áª¤Ë²¬»³»ÔµÄ¤ÎÔ¢Í§ºÌÍÕ¤µ¤ó(33)¤òÍÊÎ©
²¬»³»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ÎÔ¢Í§ºÌÍÕ¤µ¤ó¡Ê33¡Ë
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ²¬»³¸©Ï¢¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Î²¬»³Áªµó¶è¤Ë²¬»³»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ÎÔ¢Í§ºÌÍÕ¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤òÍÊÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ²¬»³¸©Ï¢¤Î¾ïÇ¤´´»ö²ñ¤Ç·è¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Ô¢Í§ºÌÍÕ¤µ¤ó¤Ï²¬»³»Ô½Ð¿È¤Î33ºÐ¡£Ãæ³Ø¹»¶µÍ¡¤ò·Ð¤Æ2023Ç¯¤Î²¬»³»ÔµÄÁª¤Ç½éÅöÁª¤·¡¢¸½ºß1´üÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ²¬»³¸©Ï¢¤Ï¸õÊä¼Ô¤ò¸øÊç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ñÎàÁª¹Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¿Í¤¬¤ª¤é¤º¡¢¹ñÀ¯¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿Ô¢Í§¤µ¤ó¤òÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅÞËÜÉô¤Ë¿½ÀÁ¤·¡¢¾µÇ§¤µ¤ì¤ì¤ÐÀµ¼°¤Ë¸øÇ§¸õÊä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ë¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¿·¿Í¤Ç¸µ²¬»³¸©µÄ²ñµÄ°÷¤Î¾®ÎÓ¹§°ìÏº¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¡¢»²À¯ÅÞ¿·¿Í¤Î×¢¿¹»ÖÊæ¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£