J¥ê¡¼¥°¤¬26Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Î²¤½£¥¥ã¥ó¥×¤ò»Ù±ç¡¡¹ñÆâ¹ç½É¤È¤Îº¹³ÛÉéÃ´¤Ø
¡¡J¥ê¡¼¥°¤¬20Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤ò³«¤¡¢½©ÅßÀ©¤Ø¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤¹¤ë26Ç¯°Ê¹ß¤Ë³Æ¥¯¥é¥Ö¤¬²Æ¤Î³«ËëÁ°¥¥ã¥ó¥×¤ò²¤½£¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë»Ù±ç¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
¡¡³«ºÅÃÏ¤ÎÁªÄê¡¢²¤½£¥¯¥é¥Ö¤È¤Î¸òÎ®µ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñÆâ¥¥ã¥ó¥×¼Â»Ü¤ÎºÝ¤È¤ÎÈñÍÑ¤Îº¹³Û¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¡£³«Ëë¤ò¹µ¤¨¤ë²¤½£¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¢¥¹¥¤¥¹¤Ê¤É¤Ç¤Î³«ºÅ¤òÁÛÄê¤·¡¢º£²Æ¤Ë¤Ï»ë»¡ÃÄ¤âÇÉ¸¯¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¤¬²¤½£¤Î¿·µòÅÀ¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤·¤¿±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬º£Ç¯¤«¤é²ÔÆ¯¡£¥¯¥é¥Ö¤Î³¤³°±óÀ¬¥¢¥ì¥ó¥¸¡¢Áª¼ê°ÜÀÒ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤Î¶¨»¿»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£