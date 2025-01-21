¡ÖÂçÊÑ¤Ê»þ¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×À¾Éð¡¦À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¤¬¿·¥³¡¼¥Á¤ÈÌÜ»Ø¤¹à²¼¹î¾åá¡¡Ä»±ÛÍµ²ð¥Ø¥Ã¥É¡Ö¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤é»ä¤Ê¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡À¾Éð¤Ï21Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÀ¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¡Ê52¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á1¡¢2¡¢3·³¤ÎÁ´¥³¡¼¥Á¤é¤ÇÁ´ÂÎ²ñµÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢2·î¤«¤éµÜºê¸©¤È¹âÃÎ¸©¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¹Ô¤¦½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÎÁª¼ê¤Î¿¶¤êÊ¬¤±¤Ê¤É¤ò·è¤á¤¿¡£½ªÎ»¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ë¹ÃÓ¹À»ÊµåÃÄËÜÉôÄ¹¡¢À¾¸ý´ÆÆÄ¤éÁ´¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¡¢¿·Ç¤¥³¡¼¥Á¤Î¾Ò²ð¤Î¤Û¤«¡¢º£µ¨¤ÎÅ¸Ë¾¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï49¾¡91ÇÔ3Ê¬¤±¤ÇºÇ²¼°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤É¤óÄì¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤Ë³°Éô¤«¤é¾·æÛ¡Ê¤·¤ç¤¦¤Ø¤¤¡Ë¤·¤¿Ä»±ÛÍµ²ð¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ê53¡Ë¡¢¿Î»ÖÉÒµ×¡¦Ìî¼ê¥Á¡¼¥Õ·óÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡Ê53¡Ë¤é¤Î²ÃÆþ¤ÇÀ¾¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤ÐÎÉ¤¤¡£ÂçÊÑ¤Ê»þ¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¿·¤·¤¤¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤È¤È¤â¤ËºÇ²¼°Ì¤«¤é¤Î²¼¹î¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢º£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤¬¡ÖÆüËÜ°ì¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ä»±Û¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖºòÇ¯¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ºÁª¼ê¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸·¤·¤¤»ØÆ³¤ÇÁª¼ê¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¿Æ±¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤ò¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤é»ä¤Ê¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¿Î»Ö¥³¡¼¥Á¤â¡ÖÁª¼ê°ì¿Í°ì¿Í¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÂÇ·â¿Ø¤ÎÂÇÎÏ¸þ¾å¤Ë¤ÏÁê¸ß¤ÎÍý²ò¤¬É¬Í×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£º£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡ÖALL¡¡ONE¡×¡£³Æ¥³¡¼¥Á¤¬Áª¼ê¤Î¸Ä¡¹¤ÎÎÏ¤ò½¸·ë¤µ¤»¤Æº£µ¨¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤À¡£