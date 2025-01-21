¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ì¥Ù¥ë¡×¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥ÓÉü³è¥é¥¤¥Ö¤Î57ºÐÇÐÍ¥¡¢Â¿»ÎºÑ¡¹¤Ê³Ú²°¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤Û¤ó¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¤ªÃç´Ö¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤ë!¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅÄ¸ý¹ÀÀµ(57)¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡á¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Éü³è¤·¤¿°òÀöºä·¸Ä¹(57)¡áËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È=¤È¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î³Ú²°¤ËË¬¤ì¤¿Ãç´Ö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤Í§Ã£¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤êÄø¤è¤¯µÙ¤ó¤À¡×¤ÈÄÖ¤êÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢17~19Æü¤ËÅìµþ¡¦ÀÖºä¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Éü³è¥é¥¤¥Ö¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥Ö VOL.7 ¥ï¥ë¥¢¥¬¥¡×¤Î³Ú²°É÷·Ê¡£¸µV6¤Î°æ¥Î¸¶²÷É§¤äÇÐÍ¥¤Î¿á±ÛËþ¡¢¸µÇµÌÚºä46¤Î¿¼ÀîËã°á¤éÂ¿»ÎºÑ¡¹¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬2¿Í¤òÏ«¤¦¹ë²Ú¤Ê7¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¤ªÃç´Ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤ë!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢³Ú²°¤òË¬¤ì¤¿4¿Í¤¬ÅÄ¸ý¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ÖÆÃÁÜ9¡×¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¤Ê¤«¤è¤·ÆÃÁÜ¥á¥ó¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ì¥Ù¥ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤Ï2·î13~15Æü¤Ë¤ÏÊ¡²¬»Ô¤Ç¤â¸ø±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÄ¸ý¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¡¢¤Þ¤¿¡¢ÃÏÆ»¤ËÊâ¤¤Þ¤¹¡£ ÇîÂ¿¤Î¤ªµÒÍÍ¡¢¾¯¡¹¤ªÂÔ¤Á¤ò¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£