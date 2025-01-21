¼Ì¿¿¤ÇÅ´Æ»¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤òÉ½¸½¡¡¥Õ¥¡¥ó¤¬½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¼«¿®ºî150Ëç¤òÅ¸¼¨¡¡ÂçÊ¬
¸©Æâ¤Î°¦¹¥²È¤¬¤³¤Î1Ç¯¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼î¶Ì¤Î1Ëç¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¿·½ÕÂçÊ¬Å´Æ»Å¸¤¬¤¤ç¤¦¤«¤éÂçÊ¬»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¼Ì¿¿¤ÇÅ´Æ»¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤òÉ½¸½¡¡¥Õ¥¡¥ó¤¬½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¼«¿®ºî150Ëç¤òÅ¸¼¨¡¡ÂçÊ¬
¤³¤Î¼Ì¿¿Å¸¤Ï5ºÐ¤«¤é80Âå¤Þ¤Ç¤ª¤è¤½50¿Í¤Î°¦¹¥²È¤Ç¹½À®¤¹¤ëÂçÊ¬Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¶æ³ÚÉô¤¬ËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Æº£Ç¯¤Ç25²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï²ñ°÷¤¬¸©Æâ³°¤Ç¤³¤Î1Ç¯¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼«¿®ºî¤ª¤è¤½150Ëç¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³«Ëë¤òµÇ°¤·¤Æ¤«¤Ä¤Æ¡¢¶å½£¤ÈÅìµþ¤Ê¤É¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ö¥ëー¥È¥ì¥¤¥ó¤ä·§ËÜ¤ä¼¯»ùÅç¤òÁö¤ë¶å½£¿·´´Àþ¤Ê¤ÉÅ´Æ»ÌÏ·¿¤Î±¿Å¾²ñ¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÂçÊ¬Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¶æ³ÚÉô¡¦º£¸ÍÍÕÆó²ñÄ¹¡Ë¡Ö²ñ°÷¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Å´Æ»º²¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îº²¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£Å´Æ»¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¤³¤Î¼Ì¿¿Å¸¤ÏÂçÊ¬»Ô¤Î¥¢ー¥È¥×¥é¥¶¤Ç1·î26Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅÚÆü¤Ë¤ÏÅ´Æ»ÌÏ·¿Å¸¤â¤¢¤ï¤»¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£