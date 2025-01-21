¡Ö¥Õ¥©¥È¥Ê¡×¥í¥´¥é¥¤¥È¤Ê¤É¸ø¼°¿·¥°¥Ã¥º¤ÎÍ½Ìó³«»Ï¥Ð¥È¥ë¥Ð¥¹¤Î¥¸¥ª¥é¥Þ¥é¥¤¥È¤ä¥È¥é¥ó¥×¤âÅÐ¾ì
7·î²¼½Ü È¯ÇäÍ½Äê
Í½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡§1·î21Æü
²Á³Ê¡§¥í¥´¥é¥¤¥È¤¬6,710±ß¤Ê¤É
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥©¥ì¥ó¥º¤Ï¡¢Epic Games¤¬³«È¯¡¦±¿±Ä¤¹¤ëTPS¡ÖFORTNITE¡Ê¥Õ¥©ー¥È¥Ê¥¤¥È¡Ë¡×¿·¾¦ÉÊ3ÅÀ¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò1·î21Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤¿¡£È¯Çä¤Ï7·î²¼½ÜÍ½Äê¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï¥í¥´¥é¥¤¥È¤¬6,710±ß¤Ê¤É¡£
¡¡º£²ó¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥°¥Ã¥º¤Ï¥í¥´¥é¥¤¥È¡¢¥Ð¥È¥ë¥Ð¥¹¥¸¥ª¥é¥Þ¥é¥¤¥È¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Î3¾¦ÉÊ¡£¥é¥¤¥È2ÅÀ¤ÏÉÕÂ°¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤ÇÌÀ¤ë¤µ¤ÎÄ´À°¤¬¹Ô¤Ê¤¨¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ÏÊäµë¥é¥Þ¤¬¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¯ー¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¾¦ÉÊ¤Ï¡ÖINFOLENS GEEK SHOP¡×¤Ë¤ÆÍ½Ìó¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¢FORTNITE ¸ø¼°¿·¥°¥Ã¥º¤Î¥Úー¥¸
¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
FORTNITE ¥í¥´¥é¥¤¥È
²Á³Ê¡§6,710±ß
¥µ¥¤¥º¡§H99¡ßW320¡ßD60¡Êmm¡Ë
È÷¹Í¡§Ã±4ÅÅÃÓ 3ËÜ»ÈÍÑ¡¢USB¥±ー¥Ö¥ëÉÕÂ°
µëÅÅ²Ä¡§USB-C 5V DC 500mA ¡Ê½¼ÅÅÉÔ²Ä¡Ë
FORTNITE ¥Ð¥È¥ë¥Ð¥¹¥¸¥ª¥é¥Þ¥é¥¤¥È
²Á³Ê¡§10,670±ß
¥µ¥¤¥º¡§¹â¤µÌó35cm
µëÅÅ²Ä¡§5V DC 1100mA ¡Ê½¼ÅÅÉÔ²Ä¡Ë
FORTNITE ¥È¥é¥ó¥×
²Á³Ê¡§1,485±ß
¥µ¥¤¥º¡§H110¡ßW75¡ßD34¡Êmm¡Ë
(C) 2025 Epic Games, Inc.