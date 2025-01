100円ショップ「Can☆Do(キャンドゥ)」に、キャンドゥオリジナルのディズニープリンセスグッズ第2弾「ディズニープリンセスwithフレンズ」シリーズが登場。

ディズニープリンセスと仲良く寄り添うお友だちを描いグッズが多数展開されます☆

キャンドゥ「ディズニープリンセスwithフレンズ」グッズ

発売日:2025年1月23日(木)より順次

販売店舗:全国のキャンドゥ店舗(一部店舗を除く) 、Can★Doネットショップ

キャンドゥオリジナルのアートを使った、ディズニープリンセスグッズの第2弾「ディズニープリンセスwithフレンズ」シリーズが登場。

プリンセスと仲良く寄り添うお友だちを描いた春らしいカラーのデザインと、シンプルでさりげないシルエットがおしゃれなデザインの2種類で展開されます。

グッズには気分が上がるバイカラーのミニトートバッグやシークレットデザインも楽しめるブラインド仕様のアクセサリートレイなどをラインナップ。

ほかにもリボン付きアクリルキーホルダーやクリアポーチ、メイクブラシセット、コンパクトミラー、ワンポイントチャーム付きのシュシュなど、日常をキラキラ楽しくするグッズが全62種類展開されます☆

『リトル・マーメイド』 アリエル、フランダー

ピンクとブルーの2色をベースに展開される『リトル・マーメイド』デザイン。

ディズニープリンセス「アリエル」がお友だちの「フランダー」と仲良く遊ぶ姿が描かれています。

『美女と野獣』 ベル、ポット夫人、チップ

『美女と野獣』デザインは、ディズニープリンセス「ベル」と共に「チップ」「ポット夫人」の姿をレイアウト。

イメージカラーのイエローにパープルを加えた大人かわいいグッズが勢ぞろいしています。

『シンデレラ』 シンデレラ、ガス、ジャック、パーラ

「ディズニープリンセスwithフレンズ」シリーズに、ディズニープリンセス「シンデレラ」が初登場。

ネズミの「ガス」「ジャック」「パーラ」たちと見つめ合う「シンデレラ」のアートがブルーとペールオレンジカラーを基調に展開されます。

『塔の上のラプンツェル』 ラプンツェル、パスカル

ペールパープルとグリーンカラーを上手に取り入れた『塔の上のラプンツェル』グッズ。

ディズニープリンセスの「ラプンツェル」と、お友だち「パスカル」の微笑ましいアートが使用されています。

『アラジン』 ジャスミン、ラジャー

ディズニープリンセス「ジャスミン」のボディーガードの役目も果たす大きなトラ「ラジャー」も登場する『アラジン』デザイン。

「ジャスミン」のイメージカラーであるミントグリーンと、「ラジャー」のボディカラーオレンジを組み合わせたグッズが展開されます。

「ディズニープリンセスwithフレンズ」ラインナップ

グッズ名・価格:

・ミニトートバッグ 各550円(税込)

・アクセサリートレイ 各330円(税込)

・アクリルキーホルダー 各220円(税込)

・クリアポーチ 各330円(税込)

・メイクブラシセット 550円(税込)

・コンパクトミラー 330円(税込)

・シュシュ 各330円(税込)

「ディズニープリンセスwithフレンズ」には、バイカラーで仕上げられたミニトートバッグや

ディズニープリンセスとお友だちをアップでプリントした、ブラインド仕様のアクセサリートレイなどをはじめ、

バイカラーのリボンがアクセントにあったアクリルキーホルダー、

中身が確認しやすいクリアポーチ、

ディズニープリンセスたちのシルエットを落とし込んだメイクブラシセットやコンパクトミラー、

それぞれの物語を象徴するチャームをワンポイントであしらったシュシュなどがラインナップされます。

ディズニープリンセスとお友だちが仲良く寄り添う姿が楽めるファッションアイテムや日用雑貨が盛りだくさん。

キャンドゥにて2025年1月23日より順次販売が開始される「ディズニープリンセスwithフレンズ」グッズの紹介でした☆

© Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post お友だちと仲良く寄り添うアリエルやラプンツェルたちの雑貨!キャンドゥ 「ディズニープリンセスwithフレンズ」 appeared first on Dtimes.