»°É©½Å¹©±ºÏÂ¡¦Í±ËÜ¸÷¡¢¥µ¥ó¥À¥ë¸ú²Ì¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡ª¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¹Ä¹¡ÇÕÄºÅÀÁÀ¤¦
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¹Ä¹¡ÇÕÁ´ÆüËÜ½÷»ÒÁª¼ê¸¢¤Ï25Æü¤Ë¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹Åç¤Ç·è¾¡¡¦»°É©½Å¹©±ºÏÂ¡½¿·³ãÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£3Âç²ñ¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤òÁÀ¤¦»°É©½Å¹©±ºÏÂ¤Ï21Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÆâ¤Î¥ì¥Ã¥º¥é¥ó¥É¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¼Â»Ü¡£18Æü¤Î½à·è¾¡¡¦INAC¿À¸ÍÀï¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸ø¼°ÀïÉüµ¢¤·¤¿MFÍ±ËÜ¸÷¡Ê30¡Ë¤â¼ÂÀï·Á¼°¤Ê¤É¤Ç·Ú²÷¤ËÄ´À°¤·¤¿¡£
¡¡Âç¥±¥¬¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Í±ËÜ¤¬¸µµ¤¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£º¸É¨Á°½½»ú¤¸¤óÂÓÂ»½ý¤«¤é¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¡Ê¾õÂÖ¡Ë¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡×¤È¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤ò´¶¤¸¤µ¤Ê¤¤¡£¼ÂÀï·Á¼°¤Î¥é¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¤Ï¹¥µ¡¤Ç·èÄêµ¡¤òÆ¨¤·¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤ò³°¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¤¬¡¢½ª»Ï½çÄ´¤Ö¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡²á¹ó¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î²áÄø¤Ç¤Ï¡Ö30ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¸½¾õ°Ý»ý¤Ï·ù¤À¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤«¤é¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÃå¼ê¡£¥±¥¬ËÉ»ßÊýË¡¤Ê¤É¤ò¾ðÊó¼ý½¸¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬Â¸µ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤À¡£Îý½¬¸å¤Ï¡¢Â¤Î¿Æ»Ø¤È¿Í¤µ¤·»Ø¤ÇÉ¡½ï¤ò¶´¤à»ÔÈÎ¤Î¥È¥ó¥°¥µ¥ó¥À¥ë¤òÍú¤¯¡£ÅÚÆ§¤Þ¤º¤Ë3¥«½ê¤Î¥¢¡¼¥Á¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢»Ø¤«¤±¤Î°ÌÃÖ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£Æü¾ï¤«¤éÍú¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥é¥ó¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ËÉ¬Í×¤ÊÂËÜÍè¤Î»È¤¤Êý¤ä»Ø¤Ç°®¤ë´¶³Ð¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÊýË¡¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½HO¤ÎËÙ¹¾æÆÂÀ»á¤ä¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤Î¥È¥è¥¿¤Ë½êÂ°¤¹¤ëSO¾¾ÅÄÎÏÌé¤é¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Í±ËÜ¤â¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÎÃæ¤Ç»Ø¤¬Éâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢É¨¤Î¥±¥¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡Ê»Ø¤Î¶¯²½¤Ç¡ËºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ú²Ì¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯1·î20Æü¤Î¹Ä¹¡ÇÕÁ´ÆüËÜ½÷»ÒÁª¼ê¸¢½à·è¾¡¡¦¹ÅçÀï¤ÇÉé½ý¡£¤¢¤ì¤«¤é1Ç¯¡£¿Ê²½¤·¤¿»Ñ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡£¾¡¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£