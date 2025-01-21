ÃæµïÀµ¹¡È9000Ëü±ß½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¡É ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂ¦¤Î´íµ¡ÂÐ±þ¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡Ö¥Æ¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹¡×ÌÚÂ¼²Ö¤µ¤ó¼«»à»ö·ï¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡ÔÊ¸½Õµ¼Ô¤¬²òÀâ¡Õ
¡¡ºòÇ¯Ëö¤«¤é¡Ö9000Ëü±ß½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸µSMAP¤ÎÃæµïÀµ¹¡Ê52¡Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ï¡¢Ãæµï¤È·ÝÇ½´Ø·¸¼ÔX»Ò¤µ¤ó¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊÔÀ®ÉôÄ¹¤Ç¤¢¤ëA»á¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¿¡£
¡Ú¸µÆ°²è¤ò¸«¤ë¡ÛÃæµïÀµ¹¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î°Ç¡ÖÈï³²¼Ô¤ÏX»Ò¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×½÷À¥¢¥Ê¡ÈÇúÃÆ¹ðÇò¡É¤ÎÉñÂæÎ¢
¡¡¤À¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï12·î27Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿À¼ÌÀÊ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÒÅö³º¼Ò°÷¤Ï²ñ¤ÎÀßÄê¤ò´Þ¤á°ìÀÚ´ØÍ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ó¤È¼çÄ¥¡£1·î17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Î¾ì¤Ç¤â¡¢¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤¦¤Á¤Ï´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÁ´ÌÌÈÝÄê¤Î»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Æ¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹¡×ÌÚÂ¼²Ö¤µ¤ó¼«»à»ö·ï¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂ¦¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¡ÖÃæµïÀµ¹¡Ø9000Ëü±ß½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¡Ù¿·¤¿¤ÊÈï³²¼Ô¤¬ÇúÃÆ¹ðÇò¡×¤ÈÂê¤¹¤ëµ»ö¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿åÃ«°¦»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ø¤Î¼èºà¤òÃ´Åö¤·¤¿Dµ¼Ô¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¹Á¼ÒÄ¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ËÀÜ¤·¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï°ÊÁ°¡¢¡Ø¥Æ¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÌÚÂ¼²Ö¤µ¤ó¤¬ÈÖÁÈÊüÁ÷´ü´ÖÃæ¤Ë¼«»¦¤·¤¿»ö·ï¤ò¼èºà¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÌÚÂ¼²Ö¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯22¡Ë¤¬¼«»à¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢2020Ç¯5·î¤Î¤³¤È¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï2019Ç¯9·î¤«¤é¡ÖNetflix¡×¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥Æ¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Î¸ÀÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢SNS¤ÇÈðëîÃæ½ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2022Ç¯12·î¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë¶Á»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÈÀ©ºî²ñ¼Ò2¼Ò¤Ë·×Ìó1²¯4000Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ÆÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¡£ºÛÈ½¤Ïº£¤Ê¤ªÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¤È¤¤â¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ò¼«»¦¤Ë¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¼«¼Ò¤ª¤è¤ÓÀ©ºî²ñ¼Ò¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ç¤·¤¿¡£¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¸¢¤òÍ¤¹¤ëÂ¦¤Ï¼é¤ë¤¬¡¢½Ð±é¼Ô¤Ç¤¢¤ëÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¼é¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤â¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤ëÂ¦¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ëX»Ò¤µ¤ó¤¬½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¼é¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Î¿Í´Ö¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î»ö·ï¤È¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊDµ¼Ô¡Ë
ÃæµïÀµ¹ ©︎»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ïº£¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£Æ±¤¸²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ç¤Ï¡¢Dµ¼Ô¤¬½Ð±é¤¹¤ë²òÀâÈÖÁÈ¡ÖÊ¸½Õµ¼Ô¥È¡¼¥¯¡×¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿åÃ«¤µ¤ó¤¬¾Ú¸À¤·¤¿A»á¤Î¡ÈÈÜÎô¤Ê¼ê¸ý¡É¤Î¾ÜºÙ¡¢¿åÃ«¤µ¤ó¤ÈX»Ò¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Î¡È¶¦ÄÌÅÀ¡É¤Ê¤É¡¢ÃæµïÀµ¹¡È9000Ëü±ß½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¡É¼èºà¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë