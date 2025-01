【KBT06-C アークビートルダッシュ】6月 再販予定1月21日 予約受付開始価格:6,380円

コトブキヤは、プラモデル「KBT06-C アークビートルダッシュ」を6月に再販する。価格は6,380円。1月21日から予約受付を開始した。

本製品は「メダロット」シリーズに登場する「アークビートルダッシュ」をプラモデル化したもの。従来「メダロット」シリーズプラモデルの仕様である「特製セリフシート&スタンドパーツ」の付属や背中にメダルを装着可能といったギミックを備え、同シリーズの「メダロット」とのパーツ組み替えも可能。

フェイスバイザーは塗装済みパーツ2種、未塗装のクリアグリーン成型パーツ1種が付属。マルチカラーキットとなっている。

前面

背面

「マイティレクリスモード」への変形が可能

フェイスバイザー

付属パーツ

(C) Imagineer Co., Ltd.