¡Ö¤³¤Î²Æ¤ÏÂçÊÑ¤À¡×¡Ä²ñÃÌ¤·¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤È¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¡¢ÅìµþÅÔµÄÁª¤Ë¸þ¤±Ê¢¤ÎÃµ¤ê¹ç¤¤¤«
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤Ï£²£±Æü¡¢¼óÁê´±Å¡¤ÇÅìµþÅÔ¤Î¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÃÎ»ö¤È²ñÃÌ¤·¡¢£Ä£Ø¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤Î¿ä¿Ê¤Ç¹ñ¤ÈÅÔ¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÃÓ»á¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¹ÔÀ¯¼êÂ³¤¤Î´ÊÁÇ²½¤ò¿Ê¤á¤ë¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¡¢¼óÁê¤â»¿Æ±¤·¤¿¡£¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¼óÁê¤¬À¯Ä´²ñÄ¹¡¢¾®ÃÓ»á¤¬ÁíÌ³²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÌîÅÞ»þÂå¤ÎÏÃ¤âÏÃÂê¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢²Æ¤ÎÅìµþÅÔµÄÁª¤Ç¼«Ì±¤È¾®ÃÓ»á¤¬ÆÃÊÌ¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ëÃÏ°èÀ¯ÅÞ¡ÖÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²ñ¡×¤¬ÂÐ·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ê¢¤ÎÃµ¤ê¹ç¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¾®ÃÓ»á¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö¡Ø¤³¤Î²Æ¤ÏÂçÊÑ¤À¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò¶¦Í¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£