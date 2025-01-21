ËÌÅÍ¾½¡¡¡ÖÂçÀèÇÚ¤À¤±¤É¡¢²¿¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¿Íµ¤²Î¼ê¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡ÖËÜÅö¤ËÌþ¤··Ï¡×
¡¡¸µ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¡Ê57¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤é¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ ¤Ç ¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç°ìÇ¯¤Î¥Ë¥³¤ë¤ó ¶âÈ±¤Ë¤·¤¿¤é¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ç±×¡¹²Ä°¦¤¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢¡Ö¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡×´ØÂÀ¤é¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó½é»²Àï¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿°ËÂå¤µ¤ó¡¡ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡¢²Ä°¦¤¯¤Æ¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â»Å»ö¤âÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤°ËÂå¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÌþ¤··Ï¡×¤È²Î¼ê¤Î¾¾ËÜ°ËÂå¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ¶¤»¤Ã¤«¤Á¤Ê»ä¤È¤Î¤ó¤Ó¤ê°ËÂå¤µ¤ó¡£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«°ËÂå¤µ¤ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ë¡¡ÂçÀèÇÚ¤À¤±¤É¡¢²¿¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£Æü¤â±é¼Ô¤Î°ËÂå¤µ¤ó¡¢´Ø¤¯¤ó¡¢¥Ë¥³¤ë¤ó¡¡¤½¤·¤Æ±¢¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÄ¹»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬³Ú¤·¤¤¥í¥±¤Ç¤·¤¿¡£ÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¡Ö#¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡×¡Ö#¥³¥¹¥È¥³¡×¡Ö#¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¡×¡Ö#ºÇÃ»ÎÁÍý¡×¡Ö#»þÃ»¥ì¥·¥Ô¡×¡Ö#»þÃ»ÎÁÍý¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÆ±µéÀ¸¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£