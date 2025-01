【「俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-」第16話「I Need to Stop Faking」】放送開始日:1月25日24時~放送局:TOKYO MXほか最速配信:Prime Video 毎週土曜24時30分~

アニメ「俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-」第16話「I Need to Stop Faking」の先行カットとあらすじが公開された。第16話は1月25日24時より放送開始予定。

【第16話「I Need to Stop Faking」あらすじ】

S級ダンジョン「悪魔の城」をクリアするにはさらにレベルを上げる必要があると感じた旬は、上級レイドへ参加するためにハンターランクの再審査を受けることを決意する。

測定器で測りきれないほどの魔力を持つ旬に大型ギルドの最上や白川が目を付け始める中、ある人物も旬のもとを訪れる。

【先行カット】

