Î©²Ö¥Ï¥¸¥áÁÏºî¤ÎÈëÌ©¡¢¹âÌÚ´°¡¢º½¸¶ÎÉÆÁ¤ÈÇ÷¤ëÆüËÜÂç½°²»³Ú»Ë¤Ø¤ÎÄÞº¯
²»³Ú²È¡¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÎ©²Ö¥Ï¥¸¥á¤¬¡¢2ËçÁÈ¤Î¥Ù¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øhajimeht¡Ê¥Ï¥¸¥á¡¦¥¨¥¤¥Á¡¦¥Æ¥£¡¼¡Ë¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
Î©²Ö¤Ï1979Ç¯¡¢¥Ñ¥ó¥¯¡¿¥Ë¥å¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¥ô¤ÎÀè¶îÅª¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤Á¡¢1982Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¿YEN¥ì¡¼¥Ù¥ë¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØH¡Ù¤Ç¥½¥í¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é2013Ç¯¤Î¡ØMonaco¡Ù¤Þ¤Ç¤Î³Ú¶Ê¤¬¸·Áª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Áí¹ç´Æ½¤¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï80Ç¯Âå¤«¤é¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¹âÌÚ´°¡£¤½¤Î¹âÌÚ¤È¡¢Èà¤È¶¦¤Ë1984Ç¯¤Î¡ÖMA TICARICA¡×¡Ê¡ØMR. TECHIE & MISS KIPPLE¡Ù¼ýÏ¿¡Ë¤ò¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾®»³ÅÄ·½¸ã¡Ê¥³¡¼¥Í¥ê¥¢¥¹¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆËÜ¿Í¤¬Áª¶Ê¤òÃ´Åö¡£¤â¤Á¤í¤ó¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤âËÜºî¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á´ÊÔ¤Î¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤Ïº½¸¶ÎÉÆÁ¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡£Î©²Ö¥Ï¥¸¥á¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âµ©Í¤Ê·Ý½Ñ²È¤ÎÁÏºî¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢1980Ç¯Á°¸å°Ê¹ß¤Î¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÆüËÜ¤ÎÂç½°²»³Ú»Ë¤Î°ìÃ¼¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Î©²Ö¡¢¹âÌÚ¡¢º½¸¶¤Î3¼Ô¤Îµ®½Å¤ÊÅ¤ÃÌ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤è¤¦¡£
¡½Î©²Ö¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤È´°¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¹âÌÚ¡§1979Ç¯¤Ë¿·½É¥í¥Õ¥È¤Ç¡¢DRIVE TO 80's¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ñ¥ó¥¯¡¿¥Ë¥å¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¥ô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê8·î28Æü¤«¤é9·î2Æü¤Î6Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£¥Õ¥ê¥¯¥·¥ç¥ó¡¢S-KEN¡¢P-MODEL¡¢¥Ò¥«¥·¥å¡¼¤é¤¬½Ð±é¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤Ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ËÍ¤âFLESH¤È¤¤¤¦¥Ñ¥ó¥¯¡¦¥Ð¥ó¥É¤Î¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤¹¤Ç¤Ë´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥È¥·¤Á¤ã¤ó¡ÊÃæÀ¾½ÓÉ×¡Ë¤È¡Êº´Æ£¡Ë¥Á¥«¤Á¤ã¤ó¤Ð¤Ã¤«¤ê´Ñ¤Æ¤¤¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎDRIVE TO 80's¤Î¤È¤¡¢¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤ÏËèÆü¥Ù¥¹¥Ñ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÂ¾¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¤¤Æ¡£ËÍ¤Ï¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥¹¤¬¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ê¥¤¥í¥ó100%¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼³¹¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¥ôµÊÃãÅ¹¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ªÅ¹¤Ë¤â¤è¤¯Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤Ï¤½¤³¤Ë¤â¥Ù¥¹¥Ñ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤¿¡£ÉáÃÊ¤«¤é¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¿Í¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤Î´°¤µ¤ó¤ÎºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Î©²Ö¡§ËÍ¤ÎÁ°¤ËºÇ½é¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÊÆ£¸¶¡Ë¥Ò¥í¥·¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤È¤Ë´°¤Á¤ã¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¡£¥Ò¥í¥·¤â´°¤Á¤ã¤ó¤â¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¡¼¤Ç¼ã¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢º®¤¼¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Î²ò»¶¸å¤Ë¥½¥í³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¥¿¥¤¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥ó¥¯¥¹¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¥®¥¿¡¼¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡£
¹âÌÚ¡§ËÍ¤Ï°ìÊýÅª¤Ë¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¿¥¤¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥ó¥¯¥¹¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊÉÕ¤¹ç¤¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½º½¸¶¤µ¤ó¤ÎÎ©²Ö¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤Î¸¶ÂÎ¸³¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º½¸¶¡§ËÍ¤Ï1982Ç¯¤Ë¡ØH¡Ù¤¬½Ð¤¿¤È¤¤ËÃæ1¤Ç¡¢¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤Î¥½¥íºîÉÊ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÄ°¤»Ï¤á¤Æ¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥¹¤ÏÌ¾Á°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¹âÌÚ¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡£ÌÌÇò¤¤¤Í¡£
º½¸¶¡§ÆÃ¤Ë¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶¡¼¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥¯¥Î¤«¤é²»³Ú¤ËÌÜ³Ð¤á¤ÆYMO¤ä¥¯¥é¥Õ¥È¥ï¡¼¥¯¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Â¾¤ÎÌÌÇò¤¤²»³Ú¤âÄ°¤¤¿¤¯¤ÆÍ§Ã£¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ØH¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¥·¥ó¥»¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¹âÌÚ¡§¤¦¤ó¡¢¤¦¤ó¡£
º½¸¶¡§YMO¤Ï¹âÅÙ¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç²»³Ú¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤Ï½é´ü¾×Æ°¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡£ÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð²È¤Ë¤¢¤ë¥¬¥é¥¯¥¿¤òÃ¡¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¥â¥Î¤òºî¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¤¤¿¤È¤¤À¤È»×¤¦¡£ÉáÄÌ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£
Î©²Ö¡§¤½¤ì¤¬¥Ñ¥ó¥¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¥ô¤Ã¤Æ¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
Î©²Ö¥Ï¥¸¥á¡ÊPhoto by Kayoko Yamamoto¡Ë
º½¸¶¡§¤À¤«¤é¡¢¥·¥ó¥»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯ÎÉ¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡£²»¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤·¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢LDK¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÊYEN¥ì¡¼¥Ù¥ë¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ÈÆ±»þ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
Î©²Ö¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£
º½¸¶¡§LDK¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÂç¤¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¨¥³¡¼À®Ê¬¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¥Ç¥Ã¥É¤ÇÊ¬Î¥¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤â¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î¥Ç¥Ã¥É¤Ê´¶¤¸¤¬ËÍ¤Ï¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡£
¡½¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç²¿¤«È¯¸«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
º½¸¶¡§¡ØH¡Ù¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀ¸¡Ê¤Î±éÁÕ¡Ë¤À¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤¸¤Ä¤ÏÇö¤Ã¤¹¤éTR-808¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¤ä¤ë¤Þ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Î©²Ö¡§¥¦¥½!?
º½¸¶¡§Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
Î©²Ö¡§¥Û¥ó¥È¤Ë?!
º½¸¶¡§¤Ï¤¤¡£ÀäÂÐÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡£¥Ï¥¤¥Ï¥Ã¥È¤È¥ê¥à¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤«¤Î¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥ó·Ï¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬²¿¶Ê¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¿YEN¥ì¡¼¥Ù¥ë¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ØH¡Ù¤È1983Ç¯¤Î¡ØHm¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ1984Ç¯¤Î¡ØMR. TECHIE & MISS KIPPLE¡Ù¤Ï¹â¶¶¹¬¹¨¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©²Ö¡§¹¬¹¨¤Ï¸½¾ì¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¡Ø¥Æ¥Ã¥¡¼·¯¤È¥¥Ã¥×¥ë¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ê¡ØMR. TECHIE & MISS KIPPLE¡Ù¤Î¤³¤È¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖMA TICARICA¡×¤Ç¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¤¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤ÆÃ¡¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º½¸¶¡§¹â¶¶¹¬¹¨¤Î¥É¥é¥à¤ÎºÇ¤âÎÉ¤¤¥Æ¥¤¥¯¤Ï¤É¤Î¶Ê¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡ÖMA TICARICA¡×¤òµó¤²¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¹âÌÚ¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡£
º½¸¶¡§¤Ï¤¤¡£Ä¶ÎÉ¤¤¥Æ¥¤¥¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²»¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¥É¥é¥à¤¬Ä°¤±¤ë¶Ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹â¶¶¹¬¹¨¤Î¥É¥é¥à¤Ï¤³¤ì¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÎÉ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÌÚ¡§º£²ó¡¢¾®»³ÅÄ¤¯¤ó¤ÈËÍ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¡ÖMA TICARICA¡×¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ô¥¡¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤è¤ê¥É¥é¥à¤ò¤«¤Ê¤êÁ°¤Ë½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤Í¡£¡ØH¡Ù¤È¡ØHm¡Ù¤Î¥É¥é¥à¤Ï´ðËÜ¡¢ÎëÌÚ¤µ¤¨»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Î©²Ö¡§¤½¤¦¡£¤µ¤¨¤Á¤ã¤ó¡£
º½¸¶¡§¤Ç¤â¡¢ºäËÜ¡ÊÎ¶°ì¡Ë¤µ¤ó¤¬¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Î©²Ö¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£¡ÖH (THEME FROM CLUB FOOT)¡×¤ÇÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½ºÙÌîÀ²¿Ã¤µ¤ó¤¬¡ÖH (THEME FROM CLUB FOOT)¡×¤Ç¥Þ¥ê¥ó¥Ð¤ò¡¢¡ÖTHE BASSMAN FROM LDK¡×¤Ç¥Ù¡¼¥¹¤ò±éÁÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸åÄÉ¤¤À¤Âå¤Î¸Ä¿ÍÅª´¶ÁÛ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØH¡Ù¤ä¡ØHm¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë½Ö´Ö¤â¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤ÏÅö»þ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Î©²Ö¡§¤¤¤ä¡¢ËÍ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Î¥Ñ¥ó¥¯¤ä¥Ë¥å¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¥ô¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¡½¥Ñ¥ó¥¯¡¿¥Ë¥å¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¥ô¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¡£
Î©²Ö¡§¤¿¤À¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥Ñ¥ó¥¯¤â¡¢¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¤ä¥¯¥ê¡¼¥à¤âÂç¹¥¤¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥°¥é¥à¡¦¥í¥Ã¥¯¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤¹¤Í¡£T¡¦¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ä¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ü¥¦¥¤¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÌÚ¡§º¬Äì¤Ë¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤È¥Ñ¥ó¥¯¡¿¥Ë¥å¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¥ô¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤ÏÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¡¢¼«Ê¬¤Î²»³Ú¤ò¥Î¥ó¥«¥Æ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£¥Î¥ó¡¦¥«¥Æ¥´¥é¥¤¥º¤òÎ¬¤·¤Æ¥Î¥ó¥«¥Æ¡£¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤¬°ËÊ¡Éô¾¼¤µ¤ó¤ä¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ç¥Ë¡¼¤òÁª¶Ê¤·¤¿¡¢¡Ø¥Ë¥å¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù»ï¾å¤Ç¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥×¤ò¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦º£¤Ç¤¤¤¦¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡Ö¥Î¥ó¥«¥Æ¤ÎÁÇ by Î©²Ö¥Ï¥¸¥á¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ò¤á¤Á¤ã¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â¥Ñ¥¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹âÌÚ´°¡ÊPhoto by Kayoko Yamamoto¡Ë
¡½´°¤µ¤ó¤Ï´Æ½¤¼Ô¤È¤·¤Æ¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ²¿¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¹âÌÚ¡§¤¤¤Á¤Ð¤ó¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡ØMR. TECHIE & MISS KIPPLE¡Ù¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¥é¥¦¥ó¥¸¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£À¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤â¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡¢1984Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¤Þ¤À¹¤¯Ä°¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£
Î©²Ö¡§¤¹¤Ç¤Ë¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ç¥Ë¡¼¤Ï¤ï¤ê¤ÈÄ°¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤è¡£¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤Ç¥Ó¥¶¡¼¥ë¤Ê²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¹âÌÚ¡§Åö»þ¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤³¤Ë¼ª¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Î©²Ö¡§¥Ú¥ê¡¼¡õ¥¥ó¥°¥¹¥ì¥¤¤È¤«¤Ç¤·¤ç¡£
¹âÌÚ¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£
Î©²Ö¡§¤¿¤·¤«¤Ë¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ç¥Ë¡¼¤â¥Ú¥ê¥¥ó¤âÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤ó¤ÞÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ØMR. TECHIE & MISS KIPPLE¡Ù¤ÏËÍ¤Ê¤ê¤Î¥Æ¥¯¥Î¤À¤«¤é¡£
¡½ËÍ¤Ï¡ØMR. TECHIE & MISS KIPPLE¡Ù¤«¤é¤Ï¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
Î©²Ö¡§¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯Àµ¤·¤¤¡£¡ØMR. TECHIE & MISS KIPPLE¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥µ¥ô¥¡¥¤¥ô¥¡¥ë¡¦¥ê¥µ¡¼¥Á¡¦¥é¥Ü¥é¥È¥ê¡¼¥º¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¦¥¢¡¼¥È¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬ºî¤Ã¤¿²Ð±êÊü¼Í´ï¤Ç¡£¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¤Ç¹©¶ÈÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¹âÌÚ¡§¤½¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¥Ï¥Ê¥¿¥é¥·¤ËÄÌ¤¸¤ë¥»¥ó¥¹¤À¤è¤Í¡£
º½¸¶¡§¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏÅ´¤Ã¤Ý¤¤²»¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¡£
Î©²Ö¡§Å´¤Î²»¤ò¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤Î¤ò¥¹¥Í¥¢Âå¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£
º½¸¶¡§¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤ÏÀîºêÀ½Å´¤ÎCM¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢ËÍ¤Ï»¥ËÚ½Ð¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤¬¥Ä¥¢¡¼¤ÇÍè¤ë¤È´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¸¥«¥ëTV¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ØTAIYO-SUN¡Ù¡Ê1985Ç¯¡Ë¤Î¤³¤í¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¹â¹»À¸¤Ç¤·¤¿¡£
Î©²Ö¡§¤¢¤¢¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡©
º½¸¶¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£2²ó¤â¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£2²óÌÜ¤Ï¥Ù¥ë¥È¥³¥ó¥Ù¥¢¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤·¤«¤â¡¢¥Õ¥§¥¢¥é¥¤¥ÈCMI¤Î¸°È×¤ò¥¬¥ó¥¬¥óÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ»È¤¦¤ó¤À!?¡×¤Ã¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢¥À¥ó¥¹ÍÜÀ®¥®¥×¥¹¡ÊÎ©²Ö¥Ï¥¸¥á¤¬È¯ÌÀ¤·¤¿¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í´Ö¤Ë¥À¥ó¥¹¤ò¤µ¤»¤ë¥®¥×¥¹¡Ë¡£µ¡³£¤¬¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤òÍÙ¤é¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤«¤é¡¢¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤Ï³¬ÃÊ¤ò¤Î¤Ü¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤Î¤Ü¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹âÌÚ¡§¤½¤ì¤ÏÍÜÀ®Ãæ¤À¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
º½¸¶¡§Åö»þ¤ÏÆüËÜ¤Î·ÐºÑ¤¬¥¤¥±¥¤¥±¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ëÍ½»»¤¬ÁÈ¤á¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£³¤³°¤Ç¤â¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¦¥¢¡¼¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¥í¡¼¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤°¤é¤¤¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Î©²Ö¡§ÂçÎÌ¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤â¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
º½¸¶¡§¡ØTAIYO-SUN¡Ù¤ÏÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©
Î©²Ö¡§¤½¤¦¡£
¹âÌÚ¡§¤¸¤ã¤¢¡¢»¥ËÚ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤â¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ï¸½ÃÏÄ´Ã£¤À¡£
Î©²Ö¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£¸½ÃÏÄ´Ã£¤·¤¿¤ó¤À¤Í¡£
º½¸¶¡§¥Ö¥é¥¦¥ó´É¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¥¢¥Ê¥í¥°¤ÇÁ´Éô¤Ä¤Ê¤°¤«¤é¡¢¿®¹æ¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë»þ´Öº¹¤¬½Ð¤Æ¥Ð¥Ã¤Æ°ìµ¤¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤Þ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¢¤ì¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¹â¹»À¸¤ÎËÍ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤òÌÌÇò¤¤¿Í¤À¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º½¸¶ÎÉÆÁ¡ÊPhoto by Kayoko Yamamoto¡Ë
¡½»þÂå»þÂå¤ÎºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬Î©²Ö¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Î©²Ö¡§ËÍ¤Ï¡¢Mac¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Ï»È¤¦¤±¤É¡¢²»³Ú¤Ç¤Ï¤¼¤ó¤¼¤ó»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
º½¸¶¡§¤À¤±¤É¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯2¤Î¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ØMonaco¡Ù¡Ê2013Ç¯¡Ë¤Î¶Ê¤Ç¤ÏMac¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼Åª¤Ê¤³¤È¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¡ØTAIYO-SUN¡Ù¤Î¤³¤í¤«¤é¡¢¥Õ¥§¥¢¥é¥¤¥ÈCMI¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©¡¡
Î©²Ö¡§¡ÖREPLICANT J.B.¡×¡Ê¡ØMR. TECHIE & MISS KIPPLE¡Ù¼ýÏ¿¡Ë¤Ï¡Ä¡Ä¡£
º½¸¶¡§¥¤¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡ÊE-mu Systems Emulator¡Ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Î©²Ö¡§¤½¤¦¡£¤½¤Î¸å¤Î¡ØTAIYO-SUN¡Ù¤«¤é¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¢¥é¥¤¥ÈCMI¤Ç¤¹¡£
º½¸¶¡§¤Ä¤Þ¤ê¡¢²»³Ú¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¥Õ¥§¥¢¥é¥¤¥ÈCMI¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä³¨¤Ï¥Õ¥§¥¢¥é¥¤¥ÈCVI¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¡£
Î©²Ö¡§¤¿¤À¡¢¡ØTAIYO-SUN¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç»È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥â¥É¡¼¥ë64¤Ç¤¹¡£
º½¸¶¡§¤¢¤ì¡¢¥³¥â¥É¡¼¥ë¤Ê¤ó¤À¡ª¡¡¥Õ¥§¥¢¥é¥¤¥ÈCVI¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Î©²Ö¡§¥é¥¤¥Ö¤Ç±ÇÁü¤Ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥§¥¢¥é¥¤¥ÈCVI¤Ç¤·¤¿¡£
º½¸¶¡§Åö»þ¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¤Î¤È¤¤ËÀÐ¶¶³Ú´ï¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Õ¥§¥¢¥é¥¤¥ÈCVI¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¸¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¾×·â¤Ç¡£¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò´Á»ú¤Ç½ñ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î´Á»ú¤ò¥Õ¥§¥¢¥é¥¤¥ÈCVI¤Ç¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¥¦¥ï¡¼¥Ã¤ÈÆ°¤«¤·¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
Î©²Ö¡§¤Ï¤Ï¤Ï¡£
¹âÌÚ¡§¤¹¤²¤§¡£¤Î¤Á¤Î¤Þ¤ê¤ó¤Ç¤¢¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½10Âå¤Îº½¸¶¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎ©²Ö¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÍÑ¤¤¤¿²»³Ú¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Î¾×·â¤À¤Ã¤¿¤È¡£
º½¸¶¡§¾×·â¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¿¿»÷¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£Åö»þ¡¢Í§Ã£¤Î²È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢NEC¤ÎPC-8000¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¤°¤é¤¤¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£Åö»þ¤ÏÌ±À¸µ¡¤È¥×¥í¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤Îº¹¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯·ã¤·¤¯¤Æ¡¢¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¢¥é¥¤¥È¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Þ¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤â¥Õ¥§¥¢¥é¥¤¥ÈCVI¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
Î©²Ö¡§¤Ç¤¤Ê¤¤¤Í¡£±ÇÁüÍÑ¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»È¤¨¤Æ¡¢¤·¤«¤â¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¤Î¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£±ÇÁü¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤¬¤«¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¥é¥¤¥ÖÍÑ¤Î¤â¤Î¤Ï¸å¤Ë¤âÀè¤Ë¤â¥Õ¥§¥¢¥é¥¤¥ÈCVI¤°¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¡£¼ûÍ×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡£¹â¤¤¤·¤Í¡£
¹âÌÚ¡§¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È²»³Ú¤ò¾ï¤Ë¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢²»³Ú¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò²»³Ú¤Ë¤¹¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¡£¤¤¤Þ¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤éÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Ç²»³Ú¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢DJ¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤âÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤·¤Æ¤â¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤ä¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦Àè¶îÅª¤ÊÂ¸ºß¤¬¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿¡£Mac¤¬°ìÈÌ¤ËÉáµÚ¤¹¤ëÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
º½¸¶¡§¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬°ìÈÌ²½¤¹¤ëÁ°¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÉßµï¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Î©²Ö¡§ºÇ½é¤ËThe B-52's ¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤ÆÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥È¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ø¥Ã¥º¤ÎÍèÆü¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Ë¥È¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ø¥Ã¥º¤Î12¥¤¥ó¥Á¤ä¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Þ¤ÇÍê¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÍ¤ÈÃæÀ¾¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¹âÌÚ¡§º£²ó¥Ù¥¹¥ÈÈ×¤òºî¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ¯¤«¤ËÇ¤¤½¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤¬½Ð¤ë¤è¤ê¤âÀè¤Ë¡¢¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤¬¡Ö¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤â²¶¤¬ºî¤ë¤«¤é¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Î©²Ö¡§¤¤¤Þ¥¹¥¥å¡¼¥Ð¤¬¹¥¤¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥¹¥¥å¡¼¥Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ»È¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥É¥Ð¥¤¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¡¦¥À¥¤¥Ö¡¦¥É¥Ð¥¤¡×¤È¤¤¤¦¿å¿¼¤¬60m¤¢¤ëÀ¤³¦°ì¿¼¤¤¥×¡¼¥ë¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë»È¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡Øhajimeht¡Ù½é²ó¸ÂÄêÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡½1991Ç¯¤Î¥Æ¥¤¡¦¥È¥¦¥ï¤µ¤ó¤È¤Î¡ØBAMBI¡Ù¤Î¡ÖBAMBI (Fashion Photogragh Mix)¡×¤Ê¤É¤Ï¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤¹¡£
Î©²Ö¡§ Macintosh II¤¬½Ð¤Æ¡¢86¡¢7Ç¯¤°¤é¤¤¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯Mac¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»Å»ö¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥¿¥¤¥Ý¥°¥é¥Õ¥£¤ÎËÜ¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤Ò¤ÈÃÊÍî¤·¤¿90Ç¯¤°¤é¤¤¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤Ï¤¤¤Þ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤È´°¤Á¤ã¤ó¤ä¥Ò¥í¥·¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë³èÆ°¤ò¸«¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡£¤Ç¡¢Åö»þ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤¤¤¿¥Æ¥¤¤¯¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë²¿¤«ºî¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÅµ·¿Åª¤Ê¥¤¥ó¥É²»³¬¤È¤Ï°ã¤¦¥¿¥ß¥ë¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÎÍ×ÁÇ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡£
¡½º£²ó¤Î¥Ù¥¹¥ÈÈ×¤Ë¤Ï¡ÖTAMIL MUSIC¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¶Ê¤¬4¥ô¥¡¡¼¥¸¥ç¥ó¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¤¤µ¤ó¤È¤Î¶¦Æ±ºî¶È¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Î©²Ö¡§¤¦¤ó¡£¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖTAMIL MUSIC (Bambi)¡×¤È¡ÖTAMIL MUSIC (I want to dance)¡×¤Î¥³¡¼¥é¥¹¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇESG¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¤¨¤¨¡¼¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª
¹âÌÚ¡§¤½¤¦¤Ê¤Î¡©¡¡ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
º½¸¶¡§¤½¤ì¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦Âç»ö¤ÊÏÃ¤À¤Ê¤¢¡£
Î©²Ö¡§ESG¤È¤Ï¡¢Åö»þËÍ¤¬WOWOW¤ÇÀ©ºî¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡£2»þ´Ö¤°¤é¤¤¤ÎÈÖÁÈ¤ò3ËÜºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1ËÜ¤¬¡¢³¤³°¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ËÏÃ¤ò¿Ö¤¯¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø¥Ä¥¤¥ó¡¦¥Ô¡¼¥¯¥¹¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿½÷Í¥¤µ¤ó¤ËÏÃ¤ò¿Ö¤¤¤¿¤ê¡¢ESG¤ä¥Ç¥ë¡¦¥ë¥Ó¥ª¡¦¥È¥ê¥×¥ì¥Ã¥Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦3¿ÍÁÈ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¼ýÏ¿¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Î1ËÜ¤¬¡¢ÃæÌî¡ÊÍµÇ·¡Ë¤¯¤ó¤¬´ÆÆÄ¤Ç¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ëºî¤Ã¤¿¡ÖTHE RECORD HUNTER¡×¡ÊµÓËÜ¤ÏµÜÂô¾ÏÉ×¡¢¼ç±é¤¬ÃÝÃæÄ¾¿Í¡¢Î©²Ö¥Ï¥¸¥á¡¢U.F.O¤ä¥Æ¥¤¡¦¥È¥¦¥ï¤â½Ð±é¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¡£
¹âÌÚ¡§Åö»þ¡¢¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ´Ñ¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤Ê¡£¡ÖTHE RECORD HUNTER¡×¤â¤½¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
¡½1997Ç¯¤ÎLow Powers¤Ç¤Þ¤¿¥í¥Ã¥¯¤ò¼´¤È¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡©
Î©²Ö¡§3¸¹¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢5¸¹¤·¤«Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÊÑÂ§¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¥®¥¿¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¸µ¡¹¡¢The B-52's¤Î¥ê¥Ã¥¡¼¡Ê¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡Ë¤¬ËÍ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ì¤òÃÆ¤±¤ë¤Î¤ÏËÍ¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¥®¥¿¡¼¤Ï¥ê¥Ã¥¡¼¤Î¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¥ê¥Ã¥¡¼¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢¡Ö²¿¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È¹Í¤¨¤Æºî¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Low Powers¤À¤Ã¤¿¡£
¹âÌÚ¡§Åö»þ¡¢Low Powers¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤«¤éÁêÃÌ¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹Á°¤ËËÍ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¥®¥¿¡¼¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¡¢ËÍ¤Î¥½¥í¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØARTMAN¡Ù¡Ê1997Ç¯¡Ë¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤«¤ë¤¤¤Î¤Ë¤Ê¡×¤Ç¤â¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤«¤é¤½¤Î¶Ê¤ò¥«¥ô¥¡¡¼¤·¤¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Low Powers¤Î¡ÖSleeper¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡½´°¤µ¤ó¤Î¡ØARTMAN¡Ù¤Ï¼Â¸³Åª¤Ê¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ô¡¦¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢Åö»þ¡¢¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤«¤é¤É¤ó¤ÊÁêÃÌ¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¹âÌÚ¡§²Î»ì¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Low Powers¤Ç¤Ï²ÎÍØ¶Ê¤Î¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢²Î¼ê¤ÎÆ£ËÜÂîÌé¤µ¤ó¤Î¶Ê¡Ê¡ÖÁêËÀPart7 ½÷¤¿¤Á¤è¡×¡Ë¤Î²Î»ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Î©²Ö¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£¤½¤ÎÆ£ËÜ¤µ¤ó¤Î¶Ê¤Î¡Öµã¤¤¤Æ²¿¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¢ö¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦²Î»ì¤¬ÎÉ¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Ëµö²Ä¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡Öµã¤¤¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¡ª¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶Ê¤òLow Powers¤Çºî¤Ã¤Æ¡£
¹âÌÚ¡§ËÍ¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤«¤ë¤¤¤Î¤Ë¤Ê¡×¤Î¥«¥ô¥¡¡¼¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤âÌÌÇò¤¯¤Æ¡£¤½¤ÎLow Powers¤Î¤³¤í¤Ç¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ª¤É¤ë¥Ý¥ó¥Ý¥³¥ê¥ó¡×¤Î¡Ö¡Ø¤ªÊ¢¤¬¤Ø¤Ã¤¿¤è¡Ù¤Ã¤Æ²Î»ì¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£
Î©²Ö¡§¶Ê¤Ï¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉáÄÌ¤Ë¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢²Î»ì¤ò½ñ¤¯¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¡£
¡½2021Ç¯¤Ë¤Ï¡ØORIGATO PLASTICO ¥ª¥ê¥¬¥È ¥×¥é¥¹¥Æ¥£¥³¡Ù¤È¤¤¤¦»í½¸¤ò½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£
Î©²Ö¡§¤¢¤Î»í½¸¤ÏÁ´¥Ú¡¼¥¸¤¬ÂÞÄÖ¤¸¤Ç¥ß¥·¥óÌÜÆþ¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦ºî¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î·Á¤ÎËÜ¤Ï¤â¤¦ºî¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºî¤ë¤È¤¤ËÀ½ËÜ²ñ¼Ò¤È°õºþ²ñ¼Ò¤ÈÅÜÌÄ¤ê¹ç¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¹âÌÚ¡§ÅÜÌÄ¤ê¹ç¤¤¡¢ÉÝ¤¤¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¤¹¤´¤¤¡Ä¡Ä¡£
º½¸¶¡§¡ØMonaco¡Ù¤ÎUSB¤Ê¤ó¤«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Î©²Ö¡§¡ØMonaco¡Ù¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë2013Ç¯¤³¤í¡¢¤¤¤Þ¤É¤CD¤Ç²»³Ú¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢²»³Ú¤ò¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤ÇÄó¶¡¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©¤È¹Í¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÇUSB¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡£¤Ç¤âUSB¤À¤±¤Ç¤Ï¿È¤â³¸¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢USB¤äT¥·¥ã¥Ä¡¢Ï»³Ñ·Á¤Î¼ù»éÀ½¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ñ¥º¥ë·¿¥Ô¡¼¥¹¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤«¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬ËÍ¤Î¿·¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¡×¤È¡£
¹âÌÚ¡§¤½¤Î¥Ñ¥º¥ë¤Î¿§¤¬¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡ØWELCOME PLASTICS¡Ù¡Ê1980Ç¯¡Ë¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¿§¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£·Ö¸÷¥Ô¥ó¥¯¤È¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤Ç¡£
Î©²Ö¡§¤½¤¦¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥¥ã¥Ê¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ë¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¡¼¥È»þÂå¤ÎÌ¾»Ä¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡¢ÀµÊý·Á¤È¤«´Ý¤È¤«¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÁÇºà¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿ÆÃ¤ËÎÉ¤¤·Á¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¹âÌÚ¡§¤½¤ì¤¬¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¡£
º½¸¶¡§¤¢¤È¡¢¥¨¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦¥ì¥³¡¼¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¹âÌÚ¡§¼êÄÍ¼£Ãî¤µ¤ó¤Î²è¤Í¡£
Î©²Ö¡§¡ÖBEAUTY & MODERN THINGS¡×¡Ê1986Ç¯¡Ë¤Î12¥¤¥ó¥Á¤ÎBÌÌ¤Ë¼êÄÍÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥Ô¥«¤ä¥Ò¥ç¥¦¥¿¥ó¥Ä¥®¤Î²è¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤Æ¡£¥¨¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦¥ì¥³¡¼¥É¤Ï¡¢²»¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¹Â¤¬Ä¦¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÈ×ÌÌ¤Ë¡¢¹Â¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë³¨¤òÄ¦¤ë¤â¤Î¡£¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤À¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¤ä¤ê»Ï¤á¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
º½¸¶¡§¹¾¸ý¼÷»Ë¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦¥ì¥³¡¼¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Î©²Ö¡§¤¢¤ì¤âËÍ¤Ç¤¹¡£¡ÖGO! GO! PIRATES¡×¤È¡ÖNO MATTER¡×¤Î2¶Ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë12¥¤¥ó¥Á¡£
¡½¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤ª¤¢¤ê¤Ç¤¹¤«¡©
Î©²Ö¡§¤É¤¦¤»¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Â¾¤È¤Ï°ã¤¦²¿¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
º½¸¶¡§¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤Î¥â¥Îºî¤ê¤Ï°ì´Ó¤·¤Æµ¬³Ê¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Î©²Ö¡§¤½¤ì¤¬¥â¥Îºî¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£
º½¸¶ÎÉÆÁ¡¢Î©²Ö¥Ï¥¸¥á¡¢¹âÌÚ´°¡ÊPhoto by Kayoko Yamamoto¡Ë
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
Î©²Ö¥Ï¥¸¥á
¡Øhajimeht¡Ù
2025Ç¯1·î15Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
¡Ò´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡Ó
CD¡§MHCL-31034¡Á6¡Ê2ËçÁÈ¡Ë¡ï6600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¹âÉÊ¼ÁBlu-spec CD2
17Ñ¥µ¥¤¥º»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
¡ÒÄÌ¾ïÈ×¡Ó
CD¡§MHCL-31037¡Á8¡Ê2ËçÁÈ¡Ë¡ï4400¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¹âÉÊ¼ÁBlu-spec CD2
¥×¥é¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ
¡Øhajimeht¡Ù¡¡ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¡https://www.110107.com/hajimeht
¡Øhajimeht¡Ù¡¡Linkfire¡¡https://HajimeTachibana.lnk.to/hajimeht
=¼ýÏ¿¶Ê=
DISC 1
1. H (THEME FROM CLUB FOOT)
2. ROBIN'S EYE VIEW OF CONVERSATION
3. THE BASSMAN FROM LDK
4. PIANO PILLOWS
5. ALPS
6. GUITAR GENIUS
1-6 from album "H" (1982)
7. THEME FROM "Hm¡É
8. PIANO PILLOWS GOING ABSTRACT
9. LIQUID
10. ARRANGEMENT
11. YORU NO TOKKIBUTSU
12. AB1013
13. THEME FROM ¡ÉNIHON NO SUGAO¡É
7-13 from album "Hm" (1983)
14. THEME FROM BARRICADE
15. MA TICARICA
16. LUNCHTIME DAPANPIS
17. MR. TECHIE & MISS KIPPLE
14-17 from album "MR. TECHIE & MISS KIPPLE" (1984)
18. ROCK (NEW RECORDING)
from album "YENÂ´¶ÈµÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¡¿V.A." (1985)
19. TAIYO¡¦SUN
20. MODERN THINGS
21. XP41
19-21 from album "TAIYO¡¦SUN" (1985)
22. FLASH¡ö
DISC 2
1. CHICKEN CONSOMMÉ
2. HOGONOMO (FOR GO NO MORE)
1, 2 from album "TAIYO¡¦SUN" (1985)
3. THE GIRL FROM IPANEMA (FROM LIVE TAIYO-SUN)
from 12inch single "HAPPY" (1986)
4. BEAUTY
5. HAPPY
4, 5 from album "BEAUTY & HAPPY" (1987)
6. THEME FROM FUJI AV LIVE
from 12inch single "HAPPY" (1986)
7. BQ
from album "BEAUTY & HAPPY" (1987)
8. BAMBI (Fashion Photogragh Mix)
9. TAMIL MUSIC (King)
10. TAMIL MUSIC (Bambi)
11. TAMIL MUSIC (Drive)
12. TAMIL MUSIC (I want to dance)
8-12 from album "BAMBI" (1991)
13. ±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë
from album "Low Power" (1997)
14. Low Power 16¡¿Î©²Ö¥Ï¥¸¥á¤ÈLow Powers
15. ¿¿Ùõ¡¿Î©²Ö¥Ï¥¸¥á¤ÈLow Powers
16. Sleeper¡¿Î©²Ö¥Ï¥¸¥á¤ÈLow Powers
17. µã¤¤¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë!?¡¿Î©²Ö¥Ï¥¸¥á¤ÈLow Powers
14-17 from album "Low Powers" (1997)
18. UP DATE¡¿THE CHILL
from album "THE CHILL" (2007)
19. MAX'S KANSAS CITY
20. COMING INTO LOS ANGELES
19, 20 from album "Monaco" (2013)
21. MA TICARICA (2025 Remix)¡ö
[BONUS TRACK]´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß
22. ±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡ÊCover¡Ë¡ö¡¿Paulo Nagao
¡ö½é¾¦ÉÊ²½²»¸»
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
Lost New Wave 100% Vol.2¡¡¥Ï¥¸¥á¥è¥±¥ì¥Ð¥¹¥Ù¥Æ¥è¥·
2025Ç¯1·î22Æü¡Ê¿å¡ËÅìµþ¡§½ÂÃ«¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í
https://www.club-quattro.com/shibuya/
Î©²Ö¥Ï¥¸¥á¡õHm¡¿Î©²Ö¥Ï¥¸¥á¤ÈLow Powers
¥²¥¹¥È¡§¥ä¥óÉÙÅÄ¡¢¾®»³ÅÄ·½¸ã¡¢eri
Î©²Ö¤Ï1979Ç¯¡¢¥Ñ¥ó¥¯¡¿¥Ë¥å¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¥ô¤ÎÀè¶îÅª¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤Á¡¢1982Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¿YEN¥ì¡¼¥Ù¥ë¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØH¡Ù¤Ç¥½¥í¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é2013Ç¯¤Î¡ØMonaco¡Ù¤Þ¤Ç¤Î³Ú¶Ê¤¬¸·Áª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½Î©²Ö¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤È´°¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¹âÌÚ¡§1979Ç¯¤Ë¿·½É¥í¥Õ¥È¤Ç¡¢DRIVE TO 80's¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ñ¥ó¥¯¡¿¥Ë¥å¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¥ô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê8·î28Æü¤«¤é9·î2Æü¤Î6Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£¥Õ¥ê¥¯¥·¥ç¥ó¡¢S-KEN¡¢P-MODEL¡¢¥Ò¥«¥·¥å¡¼¤é¤¬½Ð±é¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤Ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ËÍ¤âFLESH¤È¤¤¤¦¥Ñ¥ó¥¯¡¦¥Ð¥ó¥É¤Î¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤¹¤Ç¤Ë´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥È¥·¤Á¤ã¤ó¡ÊÃæÀ¾½ÓÉ×¡Ë¤È¡Êº´Æ£¡Ë¥Á¥«¤Á¤ã¤ó¤Ð¤Ã¤«¤ê´Ñ¤Æ¤¤¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎDRIVE TO 80's¤Î¤È¤¡¢¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤ÏËèÆü¥Ù¥¹¥Ñ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÂ¾¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¤¤Æ¡£ËÍ¤Ï¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥¹¤¬¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ê¥¤¥í¥ó100%¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼³¹¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¥ôµÊÃãÅ¹¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ªÅ¹¤Ë¤â¤è¤¯Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤Ï¤½¤³¤Ë¤â¥Ù¥¹¥Ñ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤¿¡£ÉáÃÊ¤«¤é¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¿Í¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤Î´°¤µ¤ó¤ÎºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Î©²Ö¡§ËÍ¤ÎÁ°¤ËºÇ½é¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÊÆ£¸¶¡Ë¥Ò¥í¥·¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤È¤Ë´°¤Á¤ã¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¡£¥Ò¥í¥·¤â´°¤Á¤ã¤ó¤â¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¡¼¤Ç¼ã¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢º®¤¼¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Î²ò»¶¸å¤Ë¥½¥í³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¥¿¥¤¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥ó¥¯¥¹¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¥®¥¿¡¼¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡£
¹âÌÚ¡§ËÍ¤Ï°ìÊýÅª¤Ë¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¿¥¤¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥ó¥¯¥¹¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊÉÕ¤¹ç¤¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½º½¸¶¤µ¤ó¤ÎÎ©²Ö¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤Î¸¶ÂÎ¸³¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º½¸¶¡§ËÍ¤Ï1982Ç¯¤Ë¡ØH¡Ù¤¬½Ð¤¿¤È¤¤ËÃæ1¤Ç¡¢¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤Î¥½¥íºîÉÊ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÄ°¤»Ï¤á¤Æ¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥¹¤ÏÌ¾Á°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¹âÌÚ¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡£ÌÌÇò¤¤¤Í¡£
º½¸¶¡§ÆÃ¤Ë¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶¡¼¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥¯¥Î¤«¤é²»³Ú¤ËÌÜ³Ð¤á¤ÆYMO¤ä¥¯¥é¥Õ¥È¥ï¡¼¥¯¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Â¾¤ÎÌÌÇò¤¤²»³Ú¤âÄ°¤¤¿¤¯¤ÆÍ§Ã£¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ØH¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¥·¥ó¥»¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¹âÌÚ¡§¤¦¤ó¡¢¤¦¤ó¡£
º½¸¶¡§YMO¤Ï¹âÅÙ¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç²»³Ú¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤Ï½é´ü¾×Æ°¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡£ÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð²È¤Ë¤¢¤ë¥¬¥é¥¯¥¿¤òÃ¡¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¥â¥Î¤òºî¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¤¤¿¤È¤¤À¤È»×¤¦¡£ÉáÄÌ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£
Î©²Ö¡§¤½¤ì¤¬¥Ñ¥ó¥¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¥ô¤Ã¤Æ¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
Î©²Ö¥Ï¥¸¥á¡ÊPhoto by Kayoko Yamamoto¡Ë
º½¸¶¡§¤À¤«¤é¡¢¥·¥ó¥»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯ÎÉ¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡£²»¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤·¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢LDK¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÊYEN¥ì¡¼¥Ù¥ë¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ÈÆ±»þ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
Î©²Ö¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£
º½¸¶¡§LDK¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÂç¤¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¨¥³¡¼À®Ê¬¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¥Ç¥Ã¥É¤ÇÊ¬Î¥¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤â¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î¥Ç¥Ã¥É¤Ê´¶¤¸¤¬ËÍ¤Ï¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡£
¡½¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç²¿¤«È¯¸«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
º½¸¶¡§¡ØH¡Ù¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀ¸¡Ê¤Î±éÁÕ¡Ë¤À¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤¸¤Ä¤ÏÇö¤Ã¤¹¤éTR-808¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¤ä¤ë¤Þ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Î©²Ö¡§¥¦¥½!?
º½¸¶¡§Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
Î©²Ö¡§¥Û¥ó¥È¤Ë?!
º½¸¶¡§¤Ï¤¤¡£ÀäÂÐÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡£¥Ï¥¤¥Ï¥Ã¥È¤È¥ê¥à¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤«¤Î¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥ó·Ï¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬²¿¶Ê¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¿YEN¥ì¡¼¥Ù¥ë¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ØH¡Ù¤È1983Ç¯¤Î¡ØHm¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ1984Ç¯¤Î¡ØMR. TECHIE & MISS KIPPLE¡Ù¤Ï¹â¶¶¹¬¹¨¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©²Ö¡§¹¬¹¨¤Ï¸½¾ì¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¡Ø¥Æ¥Ã¥¡¼·¯¤È¥¥Ã¥×¥ë¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ê¡ØMR. TECHIE & MISS KIPPLE¡Ù¤Î¤³¤È¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖMA TICARICA¡×¤Ç¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¤¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤ÆÃ¡¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º½¸¶¡§¹â¶¶¹¬¹¨¤Î¥É¥é¥à¤ÎºÇ¤âÎÉ¤¤¥Æ¥¤¥¯¤Ï¤É¤Î¶Ê¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡ÖMA TICARICA¡×¤òµó¤²¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¹âÌÚ¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡£
º½¸¶¡§¤Ï¤¤¡£Ä¶ÎÉ¤¤¥Æ¥¤¥¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²»¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¥É¥é¥à¤¬Ä°¤±¤ë¶Ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹â¶¶¹¬¹¨¤Î¥É¥é¥à¤Ï¤³¤ì¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÎÉ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÌÚ¡§º£²ó¡¢¾®»³ÅÄ¤¯¤ó¤ÈËÍ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¡ÖMA TICARICA¡×¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ô¥¡¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤è¤ê¥É¥é¥à¤ò¤«¤Ê¤êÁ°¤Ë½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤Í¡£¡ØH¡Ù¤È¡ØHm¡Ù¤Î¥É¥é¥à¤Ï´ðËÜ¡¢ÎëÌÚ¤µ¤¨»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Î©²Ö¡§¤½¤¦¡£¤µ¤¨¤Á¤ã¤ó¡£
º½¸¶¡§¤Ç¤â¡¢ºäËÜ¡ÊÎ¶°ì¡Ë¤µ¤ó¤¬¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Î©²Ö¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£¡ÖH (THEME FROM CLUB FOOT)¡×¤ÇÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½ºÙÌîÀ²¿Ã¤µ¤ó¤¬¡ÖH (THEME FROM CLUB FOOT)¡×¤Ç¥Þ¥ê¥ó¥Ð¤ò¡¢¡ÖTHE BASSMAN FROM LDK¡×¤Ç¥Ù¡¼¥¹¤ò±éÁÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸åÄÉ¤¤À¤Âå¤Î¸Ä¿ÍÅª´¶ÁÛ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØH¡Ù¤ä¡ØHm¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë½Ö´Ö¤â¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤ÏÅö»þ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Î©²Ö¡§¤¤¤ä¡¢ËÍ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Î¥Ñ¥ó¥¯¤ä¥Ë¥å¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¥ô¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¡½¥Ñ¥ó¥¯¡¿¥Ë¥å¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¥ô¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¡£
Î©²Ö¡§¤¿¤À¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥Ñ¥ó¥¯¤â¡¢¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¤ä¥¯¥ê¡¼¥à¤âÂç¹¥¤¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥°¥é¥à¡¦¥í¥Ã¥¯¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤¹¤Í¡£T¡¦¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ä¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ü¥¦¥¤¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÌÚ¡§º¬Äì¤Ë¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤È¥Ñ¥ó¥¯¡¿¥Ë¥å¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¥ô¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤ÏÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¡¢¼«Ê¬¤Î²»³Ú¤ò¥Î¥ó¥«¥Æ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£¥Î¥ó¡¦¥«¥Æ¥´¥é¥¤¥º¤òÎ¬¤·¤Æ¥Î¥ó¥«¥Æ¡£¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤¬°ËÊ¡Éô¾¼¤µ¤ó¤ä¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ç¥Ë¡¼¤òÁª¶Ê¤·¤¿¡¢¡Ø¥Ë¥å¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù»ï¾å¤Ç¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥×¤ò¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦º£¤Ç¤¤¤¦¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡Ö¥Î¥ó¥«¥Æ¤ÎÁÇ by Î©²Ö¥Ï¥¸¥á¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ò¤á¤Á¤ã¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â¥Ñ¥¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹âÌÚ´°¡ÊPhoto by Kayoko Yamamoto¡Ë
¡½´°¤µ¤ó¤Ï´Æ½¤¼Ô¤È¤·¤Æ¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ²¿¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¹âÌÚ¡§¤¤¤Á¤Ð¤ó¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡ØMR. TECHIE & MISS KIPPLE¡Ù¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¥é¥¦¥ó¥¸¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£À¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤â¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡¢1984Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¤Þ¤À¹¤¯Ä°¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£
Î©²Ö¡§¤¹¤Ç¤Ë¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ç¥Ë¡¼¤Ï¤ï¤ê¤ÈÄ°¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤è¡£¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤Ç¥Ó¥¶¡¼¥ë¤Ê²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¹âÌÚ¡§Åö»þ¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤³¤Ë¼ª¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Î©²Ö¡§¥Ú¥ê¡¼¡õ¥¥ó¥°¥¹¥ì¥¤¤È¤«¤Ç¤·¤ç¡£
¹âÌÚ¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£
Î©²Ö¡§¤¿¤·¤«¤Ë¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ç¥Ë¡¼¤â¥Ú¥ê¥¥ó¤âÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤ó¤ÞÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ØMR. TECHIE & MISS KIPPLE¡Ù¤ÏËÍ¤Ê¤ê¤Î¥Æ¥¯¥Î¤À¤«¤é¡£
¡½ËÍ¤Ï¡ØMR. TECHIE & MISS KIPPLE¡Ù¤«¤é¤Ï¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
Î©²Ö¡§¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯Àµ¤·¤¤¡£¡ØMR. TECHIE & MISS KIPPLE¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥µ¥ô¥¡¥¤¥ô¥¡¥ë¡¦¥ê¥µ¡¼¥Á¡¦¥é¥Ü¥é¥È¥ê¡¼¥º¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¦¥¢¡¼¥È¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬ºî¤Ã¤¿²Ð±êÊü¼Í´ï¤Ç¡£¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¤Ç¹©¶ÈÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¹âÌÚ¡§¤½¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¥Ï¥Ê¥¿¥é¥·¤ËÄÌ¤¸¤ë¥»¥ó¥¹¤À¤è¤Í¡£
º½¸¶¡§¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏÅ´¤Ã¤Ý¤¤²»¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¡£
Î©²Ö¡§Å´¤Î²»¤ò¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤Î¤ò¥¹¥Í¥¢Âå¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£
º½¸¶¡§¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤ÏÀîºêÀ½Å´¤ÎCM¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢ËÍ¤Ï»¥ËÚ½Ð¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤¬¥Ä¥¢¡¼¤ÇÍè¤ë¤È´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¸¥«¥ëTV¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ØTAIYO-SUN¡Ù¡Ê1985Ç¯¡Ë¤Î¤³¤í¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¹â¹»À¸¤Ç¤·¤¿¡£
Î©²Ö¡§¤¢¤¢¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡©
º½¸¶¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£2²ó¤â¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£2²óÌÜ¤Ï¥Ù¥ë¥È¥³¥ó¥Ù¥¢¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤·¤«¤â¡¢¥Õ¥§¥¢¥é¥¤¥ÈCMI¤Î¸°È×¤ò¥¬¥ó¥¬¥óÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ»È¤¦¤ó¤À!?¡×¤Ã¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢¥À¥ó¥¹ÍÜÀ®¥®¥×¥¹¡ÊÎ©²Ö¥Ï¥¸¥á¤¬È¯ÌÀ¤·¤¿¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í´Ö¤Ë¥À¥ó¥¹¤ò¤µ¤»¤ë¥®¥×¥¹¡Ë¡£µ¡³£¤¬¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤òÍÙ¤é¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤«¤é¡¢¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤Ï³¬ÃÊ¤ò¤Î¤Ü¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤Î¤Ü¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹âÌÚ¡§¤½¤ì¤ÏÍÜÀ®Ãæ¤À¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
º½¸¶¡§Åö»þ¤ÏÆüËÜ¤Î·ÐºÑ¤¬¥¤¥±¥¤¥±¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ëÍ½»»¤¬ÁÈ¤á¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£³¤³°¤Ç¤â¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¦¥¢¡¼¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¥í¡¼¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤°¤é¤¤¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Î©²Ö¡§ÂçÎÌ¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤â¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
º½¸¶¡§¡ØTAIYO-SUN¡Ù¤ÏÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©
Î©²Ö¡§¤½¤¦¡£
¹âÌÚ¡§¤¸¤ã¤¢¡¢»¥ËÚ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤â¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ï¸½ÃÏÄ´Ã£¤À¡£
Î©²Ö¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£¸½ÃÏÄ´Ã£¤·¤¿¤ó¤À¤Í¡£
º½¸¶¡§¥Ö¥é¥¦¥ó´É¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¥¢¥Ê¥í¥°¤ÇÁ´Éô¤Ä¤Ê¤°¤«¤é¡¢¿®¹æ¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë»þ´Öº¹¤¬½Ð¤Æ¥Ð¥Ã¤Æ°ìµ¤¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤Þ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¢¤ì¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¹â¹»À¸¤ÎËÍ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤òÌÌÇò¤¤¿Í¤À¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º½¸¶ÎÉÆÁ¡ÊPhoto by Kayoko Yamamoto¡Ë
¡½»þÂå»þÂå¤ÎºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬Î©²Ö¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Î©²Ö¡§ËÍ¤Ï¡¢Mac¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Ï»È¤¦¤±¤É¡¢²»³Ú¤Ç¤Ï¤¼¤ó¤¼¤ó»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
º½¸¶¡§¤À¤±¤É¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯2¤Î¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ØMonaco¡Ù¡Ê2013Ç¯¡Ë¤Î¶Ê¤Ç¤ÏMac¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼Åª¤Ê¤³¤È¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¡ØTAIYO-SUN¡Ù¤Î¤³¤í¤«¤é¡¢¥Õ¥§¥¢¥é¥¤¥ÈCMI¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©¡¡
Î©²Ö¡§¡ÖREPLICANT J.B.¡×¡Ê¡ØMR. TECHIE & MISS KIPPLE¡Ù¼ýÏ¿¡Ë¤Ï¡Ä¡Ä¡£
º½¸¶¡§¥¤¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡ÊE-mu Systems Emulator¡Ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Î©²Ö¡§¤½¤¦¡£¤½¤Î¸å¤Î¡ØTAIYO-SUN¡Ù¤«¤é¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¢¥é¥¤¥ÈCMI¤Ç¤¹¡£
º½¸¶¡§¤Ä¤Þ¤ê¡¢²»³Ú¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¥Õ¥§¥¢¥é¥¤¥ÈCMI¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä³¨¤Ï¥Õ¥§¥¢¥é¥¤¥ÈCVI¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¡£
Î©²Ö¡§¤¿¤À¡¢¡ØTAIYO-SUN¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç»È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥â¥É¡¼¥ë64¤Ç¤¹¡£
º½¸¶¡§¤¢¤ì¡¢¥³¥â¥É¡¼¥ë¤Ê¤ó¤À¡ª¡¡¥Õ¥§¥¢¥é¥¤¥ÈCVI¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Î©²Ö¡§¥é¥¤¥Ö¤Ç±ÇÁü¤Ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥§¥¢¥é¥¤¥ÈCVI¤Ç¤·¤¿¡£
º½¸¶¡§Åö»þ¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¤Î¤È¤¤ËÀÐ¶¶³Ú´ï¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Õ¥§¥¢¥é¥¤¥ÈCVI¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¸¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¾×·â¤Ç¡£¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò´Á»ú¤Ç½ñ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î´Á»ú¤ò¥Õ¥§¥¢¥é¥¤¥ÈCVI¤Ç¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¥¦¥ï¡¼¥Ã¤ÈÆ°¤«¤·¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
Î©²Ö¡§¤Ï¤Ï¤Ï¡£
¹âÌÚ¡§¤¹¤²¤§¡£¤Î¤Á¤Î¤Þ¤ê¤ó¤Ç¤¢¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½10Âå¤Îº½¸¶¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎ©²Ö¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÍÑ¤¤¤¿²»³Ú¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Î¾×·â¤À¤Ã¤¿¤È¡£
º½¸¶¡§¾×·â¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¿¿»÷¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£Åö»þ¡¢Í§Ã£¤Î²È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢NEC¤ÎPC-8000¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¤°¤é¤¤¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£Åö»þ¤ÏÌ±À¸µ¡¤È¥×¥í¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤Îº¹¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯·ã¤·¤¯¤Æ¡¢¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¢¥é¥¤¥È¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Þ¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤â¥Õ¥§¥¢¥é¥¤¥ÈCVI¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
Î©²Ö¡§¤Ç¤¤Ê¤¤¤Í¡£±ÇÁüÍÑ¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»È¤¨¤Æ¡¢¤·¤«¤â¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¤Î¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£±ÇÁü¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤¬¤«¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¥é¥¤¥ÖÍÑ¤Î¤â¤Î¤Ï¸å¤Ë¤âÀè¤Ë¤â¥Õ¥§¥¢¥é¥¤¥ÈCVI¤°¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¡£¼ûÍ×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡£¹â¤¤¤·¤Í¡£
¹âÌÚ¡§¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È²»³Ú¤ò¾ï¤Ë¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢²»³Ú¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò²»³Ú¤Ë¤¹¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¡£¤¤¤Þ¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤éÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Ç²»³Ú¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢DJ¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤âÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤·¤Æ¤â¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤ä¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦Àè¶îÅª¤ÊÂ¸ºß¤¬¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿¡£Mac¤¬°ìÈÌ¤ËÉáµÚ¤¹¤ëÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
º½¸¶¡§¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬°ìÈÌ²½¤¹¤ëÁ°¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÉßµï¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Î©²Ö¡§ºÇ½é¤ËThe B-52's ¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤ÆÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥È¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ø¥Ã¥º¤ÎÍèÆü¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Ë¥È¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ø¥Ã¥º¤Î12¥¤¥ó¥Á¤ä¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Þ¤ÇÍê¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÍ¤ÈÃæÀ¾¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¹âÌÚ¡§º£²ó¥Ù¥¹¥ÈÈ×¤òºî¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ¯¤«¤ËÇ¤¤½¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤¬½Ð¤ë¤è¤ê¤âÀè¤Ë¡¢¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤¬¡Ö¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤â²¶¤¬ºî¤ë¤«¤é¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Î©²Ö¡§¤¤¤Þ¥¹¥¥å¡¼¥Ð¤¬¹¥¤¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥¹¥¥å¡¼¥Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ»È¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥É¥Ð¥¤¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¡¦¥À¥¤¥Ö¡¦¥É¥Ð¥¤¡×¤È¤¤¤¦¿å¿¼¤¬60m¤¢¤ëÀ¤³¦°ì¿¼¤¤¥×¡¼¥ë¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë»È¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡Øhajimeht¡Ù½é²ó¸ÂÄêÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡½1991Ç¯¤Î¥Æ¥¤¡¦¥È¥¦¥ï¤µ¤ó¤È¤Î¡ØBAMBI¡Ù¤Î¡ÖBAMBI (Fashion Photogragh Mix)¡×¤Ê¤É¤Ï¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤¹¡£
Î©²Ö¡§ Macintosh II¤¬½Ð¤Æ¡¢86¡¢7Ç¯¤°¤é¤¤¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯Mac¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»Å»ö¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥¿¥¤¥Ý¥°¥é¥Õ¥£¤ÎËÜ¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤Ò¤ÈÃÊÍî¤·¤¿90Ç¯¤°¤é¤¤¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤Ï¤¤¤Þ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤È´°¤Á¤ã¤ó¤ä¥Ò¥í¥·¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë³èÆ°¤ò¸«¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡£¤Ç¡¢Åö»þ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤¤¤¿¥Æ¥¤¤¯¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë²¿¤«ºî¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÅµ·¿Åª¤Ê¥¤¥ó¥É²»³¬¤È¤Ï°ã¤¦¥¿¥ß¥ë¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÎÍ×ÁÇ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡£
¡½º£²ó¤Î¥Ù¥¹¥ÈÈ×¤Ë¤Ï¡ÖTAMIL MUSIC¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¶Ê¤¬4¥ô¥¡¡¼¥¸¥ç¥ó¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¤¤µ¤ó¤È¤Î¶¦Æ±ºî¶È¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Î©²Ö¡§¤¦¤ó¡£¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖTAMIL MUSIC (Bambi)¡×¤È¡ÖTAMIL MUSIC (I want to dance)¡×¤Î¥³¡¼¥é¥¹¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇESG¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¤¨¤¨¡¼¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª
¹âÌÚ¡§¤½¤¦¤Ê¤Î¡©¡¡ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
º½¸¶¡§¤½¤ì¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦Âç»ö¤ÊÏÃ¤À¤Ê¤¢¡£
Î©²Ö¡§ESG¤È¤Ï¡¢Åö»þËÍ¤¬WOWOW¤ÇÀ©ºî¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡£2»þ´Ö¤°¤é¤¤¤ÎÈÖÁÈ¤ò3ËÜºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1ËÜ¤¬¡¢³¤³°¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ËÏÃ¤ò¿Ö¤¯¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø¥Ä¥¤¥ó¡¦¥Ô¡¼¥¯¥¹¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿½÷Í¥¤µ¤ó¤ËÏÃ¤ò¿Ö¤¤¤¿¤ê¡¢ESG¤ä¥Ç¥ë¡¦¥ë¥Ó¥ª¡¦¥È¥ê¥×¥ì¥Ã¥Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦3¿ÍÁÈ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¼ýÏ¿¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Î1ËÜ¤¬¡¢ÃæÌî¡ÊÍµÇ·¡Ë¤¯¤ó¤¬´ÆÆÄ¤Ç¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ëºî¤Ã¤¿¡ÖTHE RECORD HUNTER¡×¡ÊµÓËÜ¤ÏµÜÂô¾ÏÉ×¡¢¼ç±é¤¬ÃÝÃæÄ¾¿Í¡¢Î©²Ö¥Ï¥¸¥á¡¢U.F.O¤ä¥Æ¥¤¡¦¥È¥¦¥ï¤â½Ð±é¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¡£
¹âÌÚ¡§Åö»þ¡¢¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ´Ñ¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤Ê¡£¡ÖTHE RECORD HUNTER¡×¤â¤½¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
¡½1997Ç¯¤ÎLow Powers¤Ç¤Þ¤¿¥í¥Ã¥¯¤ò¼´¤È¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡©
Î©²Ö¡§3¸¹¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢5¸¹¤·¤«Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÊÑÂ§¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¥®¥¿¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¸µ¡¹¡¢The B-52's¤Î¥ê¥Ã¥¡¼¡Ê¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡Ë¤¬ËÍ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ì¤òÃÆ¤±¤ë¤Î¤ÏËÍ¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¥®¥¿¡¼¤Ï¥ê¥Ã¥¡¼¤Î¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¥ê¥Ã¥¡¼¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢¡Ö²¿¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È¹Í¤¨¤Æºî¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Low Powers¤À¤Ã¤¿¡£
¹âÌÚ¡§Åö»þ¡¢Low Powers¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤«¤éÁêÃÌ¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹Á°¤ËËÍ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¥®¥¿¡¼¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¡¢ËÍ¤Î¥½¥í¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØARTMAN¡Ù¡Ê1997Ç¯¡Ë¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤«¤ë¤¤¤Î¤Ë¤Ê¡×¤Ç¤â¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤«¤é¤½¤Î¶Ê¤ò¥«¥ô¥¡¡¼¤·¤¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Low Powers¤Î¡ÖSleeper¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡½´°¤µ¤ó¤Î¡ØARTMAN¡Ù¤Ï¼Â¸³Åª¤Ê¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ô¡¦¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢Åö»þ¡¢¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤«¤é¤É¤ó¤ÊÁêÃÌ¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¹âÌÚ¡§²Î»ì¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Low Powers¤Ç¤Ï²ÎÍØ¶Ê¤Î¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢²Î¼ê¤ÎÆ£ËÜÂîÌé¤µ¤ó¤Î¶Ê¡Ê¡ÖÁêËÀPart7 ½÷¤¿¤Á¤è¡×¡Ë¤Î²Î»ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Î©²Ö¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£¤½¤ÎÆ£ËÜ¤µ¤ó¤Î¶Ê¤Î¡Öµã¤¤¤Æ²¿¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¢ö¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦²Î»ì¤¬ÎÉ¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Ëµö²Ä¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡Öµã¤¤¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¡ª¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶Ê¤òLow Powers¤Çºî¤Ã¤Æ¡£
¹âÌÚ¡§ËÍ¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤«¤ë¤¤¤Î¤Ë¤Ê¡×¤Î¥«¥ô¥¡¡¼¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤âÌÌÇò¤¯¤Æ¡£¤½¤ÎLow Powers¤Î¤³¤í¤Ç¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ª¤É¤ë¥Ý¥ó¥Ý¥³¥ê¥ó¡×¤Î¡Ö¡Ø¤ªÊ¢¤¬¤Ø¤Ã¤¿¤è¡Ù¤Ã¤Æ²Î»ì¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£
Î©²Ö¡§¶Ê¤Ï¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉáÄÌ¤Ë¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢²Î»ì¤ò½ñ¤¯¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¡£
¡½2021Ç¯¤Ë¤Ï¡ØORIGATO PLASTICO ¥ª¥ê¥¬¥È ¥×¥é¥¹¥Æ¥£¥³¡Ù¤È¤¤¤¦»í½¸¤ò½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£
Î©²Ö¡§¤¢¤Î»í½¸¤ÏÁ´¥Ú¡¼¥¸¤¬ÂÞÄÖ¤¸¤Ç¥ß¥·¥óÌÜÆþ¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦ºî¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î·Á¤ÎËÜ¤Ï¤â¤¦ºî¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºî¤ë¤È¤¤ËÀ½ËÜ²ñ¼Ò¤È°õºþ²ñ¼Ò¤ÈÅÜÌÄ¤ê¹ç¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¹âÌÚ¡§ÅÜÌÄ¤ê¹ç¤¤¡¢ÉÝ¤¤¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¤¹¤´¤¤¡Ä¡Ä¡£
º½¸¶¡§¡ØMonaco¡Ù¤ÎUSB¤Ê¤ó¤«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Î©²Ö¡§¡ØMonaco¡Ù¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë2013Ç¯¤³¤í¡¢¤¤¤Þ¤É¤CD¤Ç²»³Ú¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢²»³Ú¤ò¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤ÇÄó¶¡¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©¤È¹Í¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÇUSB¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡£¤Ç¤âUSB¤À¤±¤Ç¤Ï¿È¤â³¸¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢USB¤äT¥·¥ã¥Ä¡¢Ï»³Ñ·Á¤Î¼ù»éÀ½¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ñ¥º¥ë·¿¥Ô¡¼¥¹¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤«¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬ËÍ¤Î¿·¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¡×¤È¡£
¹âÌÚ¡§¤½¤Î¥Ñ¥º¥ë¤Î¿§¤¬¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡ØWELCOME PLASTICS¡Ù¡Ê1980Ç¯¡Ë¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¿§¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£·Ö¸÷¥Ô¥ó¥¯¤È¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤Ç¡£
Î©²Ö¡§¤½¤¦¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥¥ã¥Ê¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ë¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¡¼¥È»þÂå¤ÎÌ¾»Ä¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡¢ÀµÊý·Á¤È¤«´Ý¤È¤«¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÁÇºà¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿ÆÃ¤ËÎÉ¤¤·Á¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¹âÌÚ¡§¤½¤ì¤¬¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¡£
º½¸¶¡§¤¢¤È¡¢¥¨¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦¥ì¥³¡¼¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¹âÌÚ¡§¼êÄÍ¼£Ãî¤µ¤ó¤Î²è¤Í¡£
Î©²Ö¡§¡ÖBEAUTY & MODERN THINGS¡×¡Ê1986Ç¯¡Ë¤Î12¥¤¥ó¥Á¤ÎBÌÌ¤Ë¼êÄÍÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥Ô¥«¤ä¥Ò¥ç¥¦¥¿¥ó¥Ä¥®¤Î²è¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤Æ¡£¥¨¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦¥ì¥³¡¼¥É¤Ï¡¢²»¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¹Â¤¬Ä¦¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÈ×ÌÌ¤Ë¡¢¹Â¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë³¨¤òÄ¦¤ë¤â¤Î¡£¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤À¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¤ä¤ê»Ï¤á¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
º½¸¶¡§¹¾¸ý¼÷»Ë¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦¥ì¥³¡¼¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Î©²Ö¡§¤¢¤ì¤âËÍ¤Ç¤¹¡£¡ÖGO! GO! PIRATES¡×¤È¡ÖNO MATTER¡×¤Î2¶Ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë12¥¤¥ó¥Á¡£
¡½¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤ª¤¢¤ê¤Ç¤¹¤«¡©
Î©²Ö¡§¤É¤¦¤»¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Â¾¤È¤Ï°ã¤¦²¿¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
º½¸¶¡§¥Ï¥¸¥á¤µ¤ó¤Î¥â¥Îºî¤ê¤Ï°ì´Ó¤·¤Æµ¬³Ê¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Î©²Ö¡§¤½¤ì¤¬¥â¥Îºî¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£
º½¸¶ÎÉÆÁ¡¢Î©²Ö¥Ï¥¸¥á¡¢¹âÌÚ´°¡ÊPhoto by Kayoko Yamamoto¡Ë
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
Î©²Ö¥Ï¥¸¥á
¡Øhajimeht¡Ù
2025Ç¯1·î15Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
¡Ò´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡Ó
CD¡§MHCL-31034¡Á6¡Ê2ËçÁÈ¡Ë¡ï6600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¹âÉÊ¼ÁBlu-spec CD2
17Ñ¥µ¥¤¥º»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
¡ÒÄÌ¾ïÈ×¡Ó
CD¡§MHCL-31037¡Á8¡Ê2ËçÁÈ¡Ë¡ï4400¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¹âÉÊ¼ÁBlu-spec CD2
¥×¥é¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ
¡Øhajimeht¡Ù¡¡ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¡https://www.110107.com/hajimeht
¡Øhajimeht¡Ù¡¡Linkfire¡¡https://HajimeTachibana.lnk.to/hajimeht
=¼ýÏ¿¶Ê=
DISC 1
1. H (THEME FROM CLUB FOOT)
2. ROBIN'S EYE VIEW OF CONVERSATION
3. THE BASSMAN FROM LDK
4. PIANO PILLOWS
5. ALPS
6. GUITAR GENIUS
1-6 from album "H" (1982)
7. THEME FROM "Hm¡É
8. PIANO PILLOWS GOING ABSTRACT
9. LIQUID
10. ARRANGEMENT
11. YORU NO TOKKIBUTSU
12. AB1013
13. THEME FROM ¡ÉNIHON NO SUGAO¡É
7-13 from album "Hm" (1983)
14. THEME FROM BARRICADE
15. MA TICARICA
16. LUNCHTIME DAPANPIS
17. MR. TECHIE & MISS KIPPLE
14-17 from album "MR. TECHIE & MISS KIPPLE" (1984)
18. ROCK (NEW RECORDING)
from album "YENÂ´¶ÈµÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¡¿V.A." (1985)
19. TAIYO¡¦SUN
20. MODERN THINGS
21. XP41
19-21 from album "TAIYO¡¦SUN" (1985)
22. FLASH¡ö
DISC 2
1. CHICKEN CONSOMMÉ
2. HOGONOMO (FOR GO NO MORE)
1, 2 from album "TAIYO¡¦SUN" (1985)
3. THE GIRL FROM IPANEMA (FROM LIVE TAIYO-SUN)
from 12inch single "HAPPY" (1986)
4. BEAUTY
5. HAPPY
4, 5 from album "BEAUTY & HAPPY" (1987)
6. THEME FROM FUJI AV LIVE
from 12inch single "HAPPY" (1986)
7. BQ
from album "BEAUTY & HAPPY" (1987)
8. BAMBI (Fashion Photogragh Mix)
9. TAMIL MUSIC (King)
10. TAMIL MUSIC (Bambi)
11. TAMIL MUSIC (Drive)
12. TAMIL MUSIC (I want to dance)
8-12 from album "BAMBI" (1991)
13. ±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë
from album "Low Power" (1997)
14. Low Power 16¡¿Î©²Ö¥Ï¥¸¥á¤ÈLow Powers
15. ¿¿Ùõ¡¿Î©²Ö¥Ï¥¸¥á¤ÈLow Powers
16. Sleeper¡¿Î©²Ö¥Ï¥¸¥á¤ÈLow Powers
17. µã¤¤¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë!?¡¿Î©²Ö¥Ï¥¸¥á¤ÈLow Powers
14-17 from album "Low Powers" (1997)
18. UP DATE¡¿THE CHILL
from album "THE CHILL" (2007)
19. MAX'S KANSAS CITY
20. COMING INTO LOS ANGELES
19, 20 from album "Monaco" (2013)
21. MA TICARICA (2025 Remix)¡ö
[BONUS TRACK]´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß
22. ±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡ÊCover¡Ë¡ö¡¿Paulo Nagao
¡ö½é¾¦ÉÊ²½²»¸»
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
Lost New Wave 100% Vol.2¡¡¥Ï¥¸¥á¥è¥±¥ì¥Ð¥¹¥Ù¥Æ¥è¥·
2025Ç¯1·î22Æü¡Ê¿å¡ËÅìµþ¡§½ÂÃ«¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í
https://www.club-quattro.com/shibuya/
Î©²Ö¥Ï¥¸¥á¡õHm¡¿Î©²Ö¥Ï¥¸¥á¤ÈLow Powers
¥²¥¹¥È¡§¥ä¥óÉÙÅÄ¡¢¾®»³ÅÄ·½¸ã¡¢eri