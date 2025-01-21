¡Ö¥¢¥È¥Ä¥®¹Ã»Ò±à¡×ÃÏ¶èÍ½Áª¡¡15¿Í¤Î¼ã¤¸å·Ñ¼Ô¤¿¤Á¤¬»ö¶È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¶¥¤¦¡¡·è¾¡¤Ï2·î20ÆüÅìµþ¤Ç¡Ú²¬»³¡Û
¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤ÊÃæ¾®´ë¶È¤Ç¤¹¡£¸å·Ñ¤®¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿·Ð±Ä¼Ô¤¿¤Á¤¬»ö¶È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶¥¤¦Âç²ñ¤ÎÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢15¿Í¤Î¼ã¤¡Ö¥¢¥È¥Ä¥®¡×¤¬»ö¶È¤Ë¤«¤±¤ëÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î»ö¶È¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¡¢¿çÌ²¤ÇÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤¬¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢Â¹¤Ë¤³¤ÎÄ®¤Ï¤¤¤¤Ä®¤À¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Ç¤È¤¤¤¨¤ëÌ¤Íè¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×
²¬»³»ÔÆâ¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢»ö¶È¤Ç¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤¡ÖÌ´¡×¤ò¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢39ºÐ°Ê²¼¤Ç¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À15¿Í¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¹¡£¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¼¡¡¹¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶È30Ç¯¡¢È¯Ã£¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤Ä»Ò¤É¤â¤ËÎÅ°é»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤ò¾µ·Ñ¤·¤¿°¤ÉôÂÀ°ì¤µ¤ó¡£¹Í°Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆÃÀ¤ò»ý¤Ä»Ò¤É¤â¤È¤Î¤«¤«¤ï¤êÊý¤òAI¤Ç³Ø¤Ù¤ë¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ò¤É¤â¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¤è¤¦¡¢ÀèÀ¸¤¬¼«È¯Åª¤Ë³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ÆÆüËÜ¤Î»Ò°é¤Æ¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë
¡Ö¤ï¤¬¼Ò¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î»Ò°é¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
Ãæ¾®´ë¶È¤Ï50%°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Ç¸å·Ñ¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¿¼¹ï¤Ê·Ð±Ä¼ÔÉÔÂ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¡¢¼ã¤¤¿Í¤ËÃæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃæ¾®´ë¶ÈÄ£ ÌùÆâÎ¼²æ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¸å·Ñ¼Ô¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¸å·Ñ¼Ô¤¬Æü¤ÎÌÜ¤òÍá¤Ó¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸å·Ñ¼Ô¤ÎÃíÌÜÅÙ¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢Áá´ü¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤³¤ÎÂç²ñ¤Î·è¾¡¤ÏÍè·î20Æü¤ËÅìµþ¤Ç³«¤«¤ì¡¢Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤«¤é¤Ï¾å°Ì3¿Í¤¬½Ð¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£