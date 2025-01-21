¤Ö¤ÃÈô¤Ö¤¦¤Þ¤«¤é¤Ã¡ª¡ÖÂÀÍÛ¤Î¥È¥Þ¥ÈÌÍ¡×¤¬¿É¥é¡¼¥á¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼È¯Çä
¡¡¥È¥Þ¥È¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÀìÌçÅ¹¡ÖÂÀÍÛ¤Î¥È¥Þ¥ÈÌÍ¡×¤Ë¡¢¿É¥é¡¼¥á¥ó¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡ÖÂÀÍÛ¤Î¥Ø¥à¥ë¡Ø¿É¡Ù¥È¥Þ¥ÈÌÍ¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àßÕ¤ê¥Á¡¼¥º¡×¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥µ¥é¥À¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤Ë¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤âÈ¯Çä¡£1·î21Æü¤è¤ê¡¢¡ÖÂÀÍÛ¤Î¥È¥Þ¥ÈÌÍ¡×Á´Å¹¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡¡ÖÂÀÍÛ¤Î¥Ø¥à¥ë¡Ø¿É¡Ù¥È¥Þ¥ÈÌÍ¡×¡ÊÀÇ¹þ1290±ß¡Ë¤Ï¡Ö¤Ö¤ÃÈô¤Ö¤¦¤Þ¤«¤é¤Ã¡ª¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¶¦Æ±³«È¯¤·¡¢¿É¥é¡¼¥á¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÂÀÍÛ¤Î¥È¥Þ¥ÈÌÍ¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£
¡¡¿É¥é¡¼¥á¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¼«²ÈÀ½¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¤ä·ÜÇòÅò¥¹¡¼¥×¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿É¥é¡¼¥á¥óÆÈ¼«¤Î¿ÉÌ£¤È¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¤ä´ÅÌ£¤¬¥¹¡¼¥×¤Î»ÝÌ£¤È¥³¥¯¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÈøÉÕ¤³¤Ï·¤ä¥¢¥µ¥ê¡¢¥¤¥«¤Î³¤Á¯¤Î»ÝÌ£¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥¯¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¿É¥È¥Þ¥È¥¹¡¼¥×¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¾¤Ë¤âÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ù¥Ó¡¼¥ê¡¼¥Õ¤ä¥Ñ¥×¥ê¥«¡¢ÍÈ¤²¥ì¥ó¥³¥ó¤Ê¤É¤ÎÌîºÚ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³¥°¥Þ¥Ñ¥ó¤â¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£´Ú¹ñ´¶¤â±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥´¥ë¥´¥ó¥¾¡¼¥é¤È¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤òÆÈ¼«¤ËÇÛ¹ç¤·¤¿¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àßÕ¤ê¥Á¡¼¥º¡×¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡ÖÂÀÍÛ¤Î¥Ø¥à¥ë¡Ø¿É¡Ù¥È¥Þ¥ÈÌÍ ¥×¥ì¥ß¥¢¥àßÕ¤ê¥Á¡¼¥º¡×¤ä¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥µ¥é¥À¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤Ë¤·¤¿¡ÖÂÀÍÛ¤Î¥Ø¥à¥ë¡Ø¿É¡Ù¥È¥Þ¥ÈÌÍ ¤ä¤ß¤Ä¤¥Ñ¥¯¥Á¡¼¡×¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£²Á³Ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÀÇ¹þ1450±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï¡¢1·î21Æü¡Á3·î31Æü¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¡£¤Ê¤ª¡ÖÂÀÍÛ¤Î¥È¥Þ¥ÈÌÍwith ¥Á¡¼¥º¿·½É¥ß¥í¡¼¥ÉÅ¹¡×¤Ï¡¢¾®ÅÄµÞ¿·½É¥ß¥í¡¼¥É¤ÎÊÄ´Û¤ËÈ¼¤¤3·î16Æü¤ÇÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ðÊóÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒÇÀ¿´¥¸¥ã¥Ñ¥óPublisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By º´Æ£·½Î¼ | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2025012107.html