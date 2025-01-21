Åì¹ñ¸¶»á¡È¥Ç¥Þ³È»¶¡É¤Ç¤Þ¤¿¼Õºá¡¢¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ»àµî¤á¤°¤ê¡ÄºòÇ¯¤ÏÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤â
¡¡1·î20Æü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅì¹ñ¸¶±ÑÉ×¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¼Õºá¡×¤·¤¿¡£
¡¡Åì¹ñ¸¶¤Ï19Æü¡¢ÃÝÆâ±ÑÌÀ¡¦¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤¬»àµî¤·¤¿¤È¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹µ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡¢X¤Ë¡Ô¤³¤Î»à¡¢²¿¤È¤«ËÉ¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©ÃÝÆâ»á¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ÀÆ°¤Ë»¿ÈÝ¤Ï¤¢¤ì¤É¡¢¤³¤ì°Ê¾åÈá·à¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¿´¤è¤ê¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆ±ÆüÌë¤Ë¤Ï
¡Ô»à¤Ë»ê¤ëÄ¾ÀÜ¤ÎÍýÍ³¤Ï¤´ËÜ¿Í¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃÝÆâµÄ°÷¤ÏÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ç¿ô¡¹¤Îµ¿ÏÇ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö¤â»ö¼Â¡£·Ù»¡¤«¤é»ö¾ðÄ°¼è¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¯¡Õ
¡¡¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤ÇÃÝÆâ¸©µÄ¤¬µ¿ÏÇ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Î¡¼¥È¡Ê¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ë¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤¦¤¨¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤¬¡ÖÃÝÆâ»á¤ËÂÐ¤¹¤ë»ö¾ðÄ°¼è¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢ÂáÊá¤ÎÍ½Äê¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤ëÊóÆ»¤¬Î®¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¡£¤½¤ì¤é¤ò¼õ¤±¡¢Åì¹ñ¸¶¤Ï¤³¤ÎÅê¹Æ¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åì¹ñ¸¶¤Ï¤µ¤é¤ËÆ±ÆüÌë¡¢¡ÖÎ©²Ö¹§»Ö»á¤ÎÅê¹Æ Ê¼¸Ë¸©·Ù¤¬ÈÝÄê¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹µ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡Ô¤É¤Ã¤Á¤¬ËÜÅö¤Ê¤Î¡©¡Õ¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Î©²Ö»á¤ÎÅê¹Æ¤È¤Ï¡¢¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤ÎÎ©²Ö¹§»Ö»á¤¬YouTube¤Ê¤É¤Ç¡¢ÃÝÆâ»á¤Ï¸©·Ù¤«¤é»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Åê¹Æ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¡¢Åì¹ñ¸¶¤Ï20ÆüÄ«¤Ë
¡Ô¶Ä¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£ÂçÊÑ¿½¤·ÌõÍ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡¦Íá°áº×¤ê¤Î¤ª¤Í¤À¤ê¤Î·ï¡¦É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Î»öÁ°Ä´ºº¤Î·ï¡¦¸µ¸©Ì±¶ÉÄ¹¤Î±üÍÍ¤Î¥á¡¼¥ë¤Î·ïÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿ÏÇ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÉô¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£¡¦ÂçÊÑ¡¢¿½¤·ÌõÍ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Õ
¡¡¤È¼Õºá¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Î©²Ö»á¤¬SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÄûÀµ¤·¼Õºá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹µ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡¢Æ±ÆüÌë¤Ë
¡Ô¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤â¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Î°ìÉô¤Î¾ðÊó¤ò½½Ê¬¤Ê¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤â¤»¤ºÀÛÂ®¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ö¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¼Õºá¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡Õ
¡¡¤È½Å¤Í¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢X¤Ç¤Ï
¡Ô¤´¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¡°ì½Ö¤Ç¤âÎ©²Ö¤ò¿®¤¸¤Æ³È»¶¤·¤¿ºá¤Ï½Å¤¤¤Ç¤¹¡Õ
¡Ô¤â¤¦°úÂà¤·¤¿¤é¡©¥Ç¥Þ³È»¶¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É³²°¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¿Éíå¤ÊÈãÈ½¤¬Â¿¿ô¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¹¾Àî¾Ò»Ò»á¤â
¡Ô¤³¤¦¤¤¤¦¥Ç¥Þ¤ÎÎ®ÉÛ¤Ë²ÃÃ´¤¹¤ë¸µÀ¯¼£²È¥¿¥ì¥ó¥È¤òÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤·Â³¤±¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤â¡¢¤Þ¤¿Âç¤¤¤ËÈóÆñ¤µ¤ì¤ÆÁ³¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¡©¡Õ
¡¡¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åì¹ñ¸¶¤Ï2024Ç¯11·î¤ÎÊ¼¸ËÃÎ»öÁª¤ò¤á¤°¤ê¡¢¡ØÊ¼¸Ë¸©ºØÆ£ÃÎ»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë»ä¤Î¸ÀÆ°¤ÇÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¡¢Á´¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÂê¤¹¤ëÆ°²è¤ò¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¼Õºá¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢½ÀÆ»½÷»Ò¤Î°¤Éô»íÁª¼ê¤¬ÇÔÂà¤·¹æµã¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¢¤ÎÂÖÅÙ¤ÏÉðÆ»²È¡¦½ÀÆ»²È¤È¤·¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¡¢¤½¤ì¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤³¤È¤â¡£Åì¹ñ¸¶¤Ï¤½¤Î¸åYouTube¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤¤²á¤®¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤â¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µ¸©ÃÎ»ö¤Ç¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤¤¤¦±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ëÎ©¾ì¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¿¼¤¯È¿¾Ê¡×¤ÇºÑ¤àÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£