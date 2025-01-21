WHOÃ¦Âà¤Ø¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÂçÅýÎÎÎá½ðÌ¾¤ËÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï½ÅÍ×¤Ê¹×¸¥¼Ô¡×
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×¿·ÂçÅýÎÎ¤¬WHO¡áÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¤ò¿Ê¤á¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¹ñºÝÊÝ·ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î½ÅÍ×¤Ê¹×¸¥¼Ô¡×¤È½Ò¤Ù¡¢°ú¤Â³¤¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¤È¹ñºÝÊÝ·ò¤ò¤á¤°¤ë½ô²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±
¡Ö¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃ¦Âà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¤½¤Î±Æ¶Á¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²æ¤¬¹ñ¤ÎWHO¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Í¤¨¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¤¤ç¤¦¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¹ñºÝÊÝ·ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î½ÅÍ×¤Ê¹×¸¥¼Ô¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¡¢°ú¤Â³¤¥¢¥á¥ê¥«¤ò´Þ¤à³Æ¹ñ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¹ñºÝÊÝ·ò¤Î½ô²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢WHO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÀìÌçÀ¤òÀ¸¤«¤·¡¢²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹ñºÝÊÝ·òÊ¬Ìî¤Î½ô²ÝÂê¤Î²ò·è¤Î¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
ÂçÁ¥,
Ë¡Í×,
°ËÅì»Ô,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
ºßÂð°åÎÅ,
¿ÀÆàÀî,
¾åÅÄ,
½»Âð,
¾²ÃÈË¼