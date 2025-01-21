»³·Á»Ô¤Ç¥¿¥é¥Î¥á¤ä¥¦¥ë¥¤¤ÎÌÜÂ·¤¤²ñ¡¡µîÇ¯¤ÎÂç±«¤ä¹â²¹±Æ¶Á¤ÇÁ´ÂÎÅª¤Ë¾®¤Ö¤ê
»³·Á¸©Æâ¤Î½Õ¤ÎÌ£³Ð¤¬°ìÂÁá¤¯ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Â¥À®ºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿¥¿¥é¥Î¥á¤ä¥¦¥ë¥¤¤Ê¤É¤ÎÌÜÂ·¤¤²ñ¤¬21Æü¡¢»³·Á»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÌÜÂ·¤¤²ñ¤ÏJAÁ´ÇÀ»³·Á¤¬¥Ï¥¦¥¹Æâ¤ÇÂ¥À®ºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿»³ºÚ¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤òÌÜÅª¤ËËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JA¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ê¤É¤ª¤è¤½40¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¸©Æâ³ÆÃÏ¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿¥¿¥é¥Î¥á¤ä¥¦¥ë¥¤¡¢¥Õ¥¥Î¥È¥¦¤¬¤ª¤è¤½40¥Ñ¥Ã¥¯ÊÂ¤Ó¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¤Ä¤áÊý¤ä»³ºÚ¤Ë½ý¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¤ò½Ð²Ù¤ËÈ÷¤¨¤¿¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÇ°Æþ¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
JAÁ´ÇÀ»³·Á±à·ÝÈÎÇä²Ý¡¡¾ë¸Í¸ý Î¼²ÝÄ¹¡ÖÀ¸»º¼Ô¤ÏÀã¹ñ¤Ç¡¢½Õ¤Î»³ºÚ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë°ìÂÁá¤¤½Õ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê½Ð²Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
JAÁ´ÇÀ»³·Á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤Èº£¥·ー¥º¥ó¤Î»³ºÚ¤ÏµîÇ¯7·î¤ÎÂç±«¤ä²Æ¤Î¹â²¹¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¾®¤Ö¤ê¤Ç½Ð²ÙÎÌ¤Ï¸º¾¯¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£»³ºÚ¤Î½Ð²Ù¤Ï¡¢2·îÃæ½Ü¤«¤éºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£