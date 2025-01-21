50ºÐ¤Ç½Ð»º¡¦ÌîÅÄÀ»»ÒµÄ°÷¡Ê64¡Ë¡¢ÀèÅ·À¤ÎÉÂµ¤Êú¤¨¤ë14ºÐÄ¹ÃË¤Î¡È±öÂÐ±þ¡É¤Ëº¤ÏÇ
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÌîÅÄÀ»»Ò½°µÄ±¡µÄ°÷¡Ê64¡Ë¤¬¡¢50ºÐ¤Î»þ¤Ë½Ð»º¤·¤¿Â©»Ò¤Ë¡È±öÂÐ±þ¡É¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆþ±¡Ãæ¤ÎÂ©»Ò¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2011Ç¯1·î¤ËÄ¹ÃË¤Î¿¿µ±¤µ¤ó¤ò½Ð»º¤·¤¿ÌîÅÄµÄ°÷¡£¿¿µ±¤µ¤ó¤Ï¿´Â¡¤Ê¤É¤ËÊ£¿ô¤ÎÀèÅ·À¤ÎÉÂµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢2ºÐ3¥«·î¤Þ¤ÇÆþ±¡À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡1·î20Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢3Æü´Ö¤Ç6²ó¤âÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ë¤Û¤ÉÂ¿Ë»¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö³Î¤«¤ËÈèÏ«º¤Øà¤À¤¬ ¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹¥Æ¥¤Ê¿Í¡¹¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¤»Å»ö½ÐÍè¤¿¤«¤é¡×¡Ö¤·¤«¤· Å´Êì¤Î¥Ï¥Ã¥¹¥ë ¥à¥¹¥³¤µ¤ó¤ÏÃ¸¡¹¤È±öÂÐ±þ¤Ç¤¢¤ë¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤«¤é¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤·¤è¡¼¤è¡×¡Ö¤¤¤ä¤À¡×¡Ö¿Æ»Ò¤Î²ñÏÃ¤Ê¤ê¡×¤È¡¢Îä¤¿¤¤ÂÐ±þ¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÎ¥¤ì¤Æ¤ë»þ¤Ï¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤À ¤Ê¤ó¤Çµû´ã¥ì¥ó¥º¤Ê¤ó¤À¤è¡¼¡×¤È¡¢¿¿µ±¤µ¤ó¤È¤Î¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë