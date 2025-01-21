º£¥·ー¥º¥ó½é¤ÎÀã³²¤Ë¤è¤ë»àË´»ö¸Î¡¡¼«Âð¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿70ÂåÃËÀ¤¬½üÀãÃæ¤ËÅ¾ÅÝ¤·»àË´¤ÈÈ½ÌÀ¡Ê»³·Á¡¦´¨²Ï¹¾»Ô¡Ë
º£·î£±£¶Æü¡¢»³·Á¸©´¨²Ï¹¾»Ô¤Î½»Âð¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÈ¯¸«¤µ¤ì¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿£·£°Âå¤ÎÃËÀ¤¬¡¢½üÀãÃæ¤ËÅ¾ÅÝ¤·¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç»àË´¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Àã³²¤Ë¤è¤ë»àË´»ö¸Î¤Ïº£¥·ー¥º¥ó¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤Èº£·î£±£¶Æü¡¢´¨²Ï¹¾»Ô¤Î£·£°Âå¤ÎÃËÀ¤¬¼«Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï³Û¤Ë¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¡¢½üÀãºî¶ÈÃæ¤ËÅ¾ÅÝ¤·¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç»àË´¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Àã³²¤Ë¤è¤ë»àË´»ö¸Î¤Ïº£¥·ー¥º¥ó¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¸©Æâ¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦£±£°»þ¸½ºß¤Ç¡¢¤³¤ÎÃËÀ¤ò´Þ¤á£±¿Í¤¬»àË´¡¢£³£±¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºò¥·ー¥º¥ó¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤Ë¤Ï½Å·Ú½ý¼Ô¤¬£¸¿Í¤Ç»à¼Ô¤Ï¤ª¤é¤º¡¢º£¥·ー¥º¥ó¡¢Àã³²»ö¸Î¤¬ÂçÉý¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤Ç¤Ï¤³¤Î¤¢¤È¤âµ¤²¹¤Î¹â¤¤Æü¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¸©¤Ç¤ÏÀã²¼¤í¤·Ãæ¤ÎÅ¾Íî¤äÍîÀã¤Ê¤É¤ËÆÃ¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£