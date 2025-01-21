Ë­¾ºÎ¶¡Ê±¦¡Ë¤Ï¾å¼ê½Ð¤·Åê¤²¤ÇÂç±ÉæÆ¤ò²¼¤·¤¿¡Ê¥«¥á¥é¡¦ÃÓÆâ¡¡²íÉ§¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¢¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê£±£°ÆüÌÜ¡Ê£²£±Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë

¡¡¹Ë¼è¤ê¤ËÎ×¤àÂç´Ø¡¦Ë­¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤Ï¡¢´ØÏÆ¡¦Âç±ÉæÆ¡ÊÄÉ¼êÉ÷¡Ë¤Ë¾¡¤Á¡¢£·¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡££¸¡¢£¹ÆüÌÜ¤ÈÏ¢ÇÔ¤·¤¿¤¬¡¢²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ç£±£²¾¡£´ÇÔ¤È°µÅÝ¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£

¡¡Àè¾ì½ê¤ÏÍ¥¾¡¼¡ÅÀ¤Ç¡¢²£¹Ë¾º¿Ê¤Ë¤Ï¡¢Í¥¾¡¤â¤·¤¯¤ÏÍ¥¾¡¤Ë½à¤¸¤ëÀ®ÀÓ¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢º£¾ì½ê¤ÏÍ¥¾¡¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¶¯¤¯¡¢»Ä¤ê¤òÁ´¾¡¤·¤Æ¡¢£±£²¾¡¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¤ï¤º¤«¤ÊË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£²£¹Ë¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤¬°úÂà¤·¡¢Ë­¾ºÎ¶¤¬²£¹Ë¤ÎºÂ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡¢£³£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î²£¹Ë¶õ°Ì¤È¤Ê¤ë¡£