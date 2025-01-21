¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡¡ÆôºêÁª¼ê¸¢¶¥Áö¡Û³ÑÃ«·ò¸ã¡¡¥¨¡¼¥¹4¹æµ¡¤ò¿®Íê¡ÖÂ¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¡ÖÂè56²óÆôºêÁª¼ê¸¢¶¥Áö¡×¤Ï2ÆüÌÜ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡Æôºê¥Ü¡¼¥È¤Î¡ÈW¥¨¡¼¥¹¡É¡Ö4¡×¤È¡Ö44¡×¤Ïº£Àá2´ð¤È¤â½ÐÁö¡£8²ó¤ÎÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤Ç6V¤È°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤¹4¹æµ¡¤Ï³ÑÃ«·ò¸ã¡Ê52¡áÅìµþ¡Ë¤¬¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç2¡¢1¡¢3¡¢1Ãå¤ÈÂçÊø¤ì¤Ê¤¯±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡Ö4Áö¤È¤â¥Ð¥Á¥Ã¤È¹ç¤ï¤º¤Ë¡¢Ä´À°¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¶ì¿´¤¹¤ë¸½¾õ¤òÅÇÏª¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÂ¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÂ¤¬¤¤¤¤¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦¾¯¤·¼êÁ°¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢º£¤ÎÂ¤ÏÍî¤È¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¿ô»ú¡ÊÁ°¸¡»þ52.5¡ó¡Ë¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·½Ð¤·¤¿¤¤¤Í¡×¤ÈÁêËÀ¤Ø¤Î¿®Íê¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡2¹æÄú¤Î3ÆüÌÜ5R¤Ç¡¢¥Õ¥ë¥Ñ¥ï¡¼È¯´ø¤È¤¤¤¤¿¤¤¡£