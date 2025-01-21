¾¾ºäÅíÍû¤âÂçÀä»¿¡ªË§º¬µþ»Ò¤¬±Ç²è¡ØÀã¤Î²Ö ¡½¤È¤â¤Ëºß¤ê¤Æ¡½¡Ù¤ÇÏÂÂÀ¸Ý±éÁÕ¤ËÄ©Àï¡¢3¥ö·îÁ°¤«¤éÌÔÆÃ·±
¾¾ºäÅíÍû¼ç±é¡¢Ë§º¬µþ»Ò¶¦±é¤Î±Ç²è¡ØÀã¤Î²Ö ¡½¤È¤â¤Ëºß¤ê¤Æ¡½¡Ù¡Ê¾¾ÃÝ¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯1·î24Æü(¶â)¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¡¢Ë§º¬¤¬ÏÂÂÀ¸Ý¤òÃ¡¤¯¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»×¤ï¤º¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡¢Ë§º¬µþ»Ò¤Î¡ÈÏÂÂÀ¸Ý¥·¡¼¥ó¡É¥á¥¤¥¥ó¥°¥«¥Ã¥È
º£ºî¤Ï¡¢µÈÂ¼¾¼¡ÖÀã¤Î²Ö¡×(¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©)¸¶ºî¡¢¾®Àôô¡»Ë¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëËÜ³Ê»þÂå·à±Ç²è¡£¾¾ºäÅíÍû¡¢Ë§º¬µþ»Ò¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿ÍÌ¿¤òÃ¥¤¦±ÖÉÂ¤ÈÆ®¤Ã¤¿Ä®°å¼Ô¤Î°¦¤È´¶Æ°¤Î¼ÂÏÃ¤òÉÁ¤¯¡£
¹¾¸Í»þÂåËö´ü¡£»à¤Ë»ê¤ëÉÂ¡¦á×áì(Å·Á³Å÷)¤¬ÂçÎ®¹Ô¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿ÍÌ¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢Ê¡°æÈÍ¤ÎÄ®°å¼Ô¡¦³Þ¸¶ÎÉºö(¾¾ºäÅíÍû)¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¿Í¡¹¤òµß¤¦ÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£ºÊ¡¦ÀéÊæ(Ë§º¬µþ»Ò)¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢µþÅÔ¤ÎÍöÊý°å¡¦ÆüÌîÅ¤ºÈ(Ìò½ê¹»Ê)¤Ë¶µ¤¨¤òÀÁ¤¤¤Ë½Ð¸þ¤¤¤¿ÎÉºö¤Ï¡¢°Û¹ñ¤Ç¤Ï±ÖÉÂ¤ÎÍ½ËÉË¡¤È¤·¤Æ¡Ö¼ïÅ÷¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¤òÃÎ¤ë¡£
Í½ËÉË¡À®¸ù¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¡Ö¼ïÅ÷¤ÎÉÄ¡×¤òÆþ¼ê¤¹¤Ù¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Êº¤Æñ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÀäÂÐ¤ËÄü¤á¤Ê¤¤ÎÉºö¤Î»Ö¤Ï¡¢¤ä¤¬¤ÆÈÍ¤ò¡¢¤½¤·¤ÆËëÉÜ¤ò¤â´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÌµÌ¾¤ÎÄ®°å¼Ô¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÆüËÜ¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤«?
³Þ¸¶ÎÉºöÌò¤Ë¤Ï¡¢±Ç²èÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢À¤Âå¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¾¾ºäÅíÍû¡£»ÈÌ¿´¶¤Ë°î¤ì¤ë¿ÍÊª¤ò¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¡¢ÎÏ¶¯¤¯±é¤¸ÀÚ¤ê¡¢ºîÉÊ¤ò¸£°ú¤¹¤ë¡£¤½¤·¤ÆÎÉºö¤ÎºÊ¡¦ÀéÊæÌò¤ËË§º¬µþ»Ò¡£¼þ¤ê¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹ÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤À¤¬°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤â»ý¤Ä¿ÍÊª¤ò¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë±é¤¸¤ë¡£¤½¤·¤ÆÎÉºö¤òÆ³¤¯ÍöÊý°å¡¦ÆüÌîÅ¤ºÈÌò¤ò¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤ËÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¡¦Ìò½ê¹»Ê¤¬±é¤¸¤ë¡£
º£²ó¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÄ®°å¼Ô¡¦³Þ¸¶ÎÉºö(¾¾ºäÅíÍû)¤ÎºÊ¡¦ÀéÊæ¤ò±é¤¸¤¿Ë§º¬µþ»Ò¤ÎÏÂÂÀ¸Ý±éÁÕ¥·¡¼¥ó¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¡£¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç±Ô¤¤´ãº¹¤·¤òÅê¤²¤«¤±¤ëÀéÊæ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤ä°áÁõ¤«¤é¤ÏÉáÃÊÀéÊæ¤¬¸«¤»¤Ê¤¤ÃË¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£
ÏÂÂÀ¸Ý¤Î±éÁÕ¤Ï½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ëË§º¬¤À¤¬¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ÎÌó3¥ö·îÁ°¤«¤éÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÎý½¬´ü´Ö¤Ï¡¢ËèÆü¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ÎÅö»þ¤ÏÏÓ¤¬°ì²ó¤êÂÀ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¼þ¤ê¤Ë¤â¡ÖÂÀ¸Ý¤ÎºîÉÊ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Û¤ÉÏÓ¤ò¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤àË§º¬¡£
¡Ö´ÆÆÄ¤¬²¿ÅÙ¤âÎý½¬¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤Ë¥á¥½¥á¥½¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´ÆÆÄ¤ÎÂ¸ºß¤¬Ë§º¬¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊË§º¬¤Î»Ñ¤òÎÙ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¾¾ºä¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£¡Ö(ÂÀ¸ÝÁÕ¼Ô¤Î)Ìò¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç3¥õ·îÎý½¬¤·¤Æ¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÍÊª¤Î¸ü¤ß¤¬½Ð¤ë¡£¤½¤ÎÀâÆÀÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈË§º¬¤ËÂÐ¤·Âº·É¤Î´ãº¹¤·¤ò¸«¤»¤¿¡£
Îý½¬¤ÎÀ®²Ì¤ÏË§º¬¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÎÆü¤Ë¡¢¼¢²ì¸©¤Î±üÀÐ¿À¼Ò¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿»£±Æ¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¢¤ÎÆü¤Ï¤¹¤´¤¤¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ìë¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤½¤Î½ÐÍè¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ÎË§º¬¡£ÂçËþÂ¤Î½ÐÍè¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤ëË§º¬¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¼Ì¿¿¤âÊ»¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤ë¤Þ¤Ç3Ê¬°Ê¾å¡¢ÎÏ¶¯¤¯ÂÀ¸Ý¤ò¤¿¤¿¤Â³¤±Á´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿Ë§º¬¤Î»Ñ¤Ë¡¢¾¾ºä´Þ¤à¸½¾ì¤Î¥¥ã¥¹¥È¤âÂç¤¤¤Çï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÂÀ¸Ý±éÁÕ¥·¡¼¥ó¡£Ë§º¬¤¬ÎÏ¤Î¸Â¤êÂÀ¸Ý¤òÁÕ¤Ç¤ëÂçÇ÷ÎÏ¤Ê±éÁÕ¥·¡¼¥ó¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û±Ç²è¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Ç¡È²ÎÉ±¡ÉÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿½÷Í¥¡¦Ë§º¬µþ»Ò¡¢²Î¾§ÎÏ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤È¤Ï
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»×¤ï¤º¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡¢Ë§º¬µþ»Ò¤Î¡ÈÏÂÂÀ¸Ý¥·¡¼¥ó¡É¥á¥¤¥¥ó¥°¥«¥Ã¥È
º£ºî¤Ï¡¢µÈÂ¼¾¼¡ÖÀã¤Î²Ö¡×(¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©)¸¶ºî¡¢¾®Àôô¡»Ë¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëËÜ³Ê»þÂå·à±Ç²è¡£¾¾ºäÅíÍû¡¢Ë§º¬µþ»Ò¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿ÍÌ¿¤òÃ¥¤¦±ÖÉÂ¤ÈÆ®¤Ã¤¿Ä®°å¼Ô¤Î°¦¤È´¶Æ°¤Î¼ÂÏÃ¤òÉÁ¤¯¡£
Í½ËÉË¡À®¸ù¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¡Ö¼ïÅ÷¤ÎÉÄ¡×¤òÆþ¼ê¤¹¤Ù¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Êº¤Æñ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÀäÂÐ¤ËÄü¤á¤Ê¤¤ÎÉºö¤Î»Ö¤Ï¡¢¤ä¤¬¤ÆÈÍ¤ò¡¢¤½¤·¤ÆËëÉÜ¤ò¤â´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÌµÌ¾¤ÎÄ®°å¼Ô¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÆüËÜ¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤«?
³Þ¸¶ÎÉºöÌò¤Ë¤Ï¡¢±Ç²èÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢À¤Âå¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¾¾ºäÅíÍû¡£»ÈÌ¿´¶¤Ë°î¤ì¤ë¿ÍÊª¤ò¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¡¢ÎÏ¶¯¤¯±é¤¸ÀÚ¤ê¡¢ºîÉÊ¤ò¸£°ú¤¹¤ë¡£¤½¤·¤ÆÎÉºö¤ÎºÊ¡¦ÀéÊæÌò¤ËË§º¬µþ»Ò¡£¼þ¤ê¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹ÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤À¤¬°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤â»ý¤Ä¿ÍÊª¤ò¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë±é¤¸¤ë¡£¤½¤·¤ÆÎÉºö¤òÆ³¤¯ÍöÊý°å¡¦ÆüÌîÅ¤ºÈÌò¤ò¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤ËÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¡¦Ìò½ê¹»Ê¤¬±é¤¸¤ë¡£
º£²ó¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÄ®°å¼Ô¡¦³Þ¸¶ÎÉºö(¾¾ºäÅíÍû)¤ÎºÊ¡¦ÀéÊæ¤ò±é¤¸¤¿Ë§º¬µþ»Ò¤ÎÏÂÂÀ¸Ý±éÁÕ¥·¡¼¥ó¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¡£¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç±Ô¤¤´ãº¹¤·¤òÅê¤²¤«¤±¤ëÀéÊæ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤ä°áÁõ¤«¤é¤ÏÉáÃÊÀéÊæ¤¬¸«¤»¤Ê¤¤ÃË¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£
ÏÂÂÀ¸Ý¤Î±éÁÕ¤Ï½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ëË§º¬¤À¤¬¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ÎÌó3¥ö·îÁ°¤«¤éÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÎý½¬´ü´Ö¤Ï¡¢ËèÆü¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ÎÅö»þ¤ÏÏÓ¤¬°ì²ó¤êÂÀ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¼þ¤ê¤Ë¤â¡ÖÂÀ¸Ý¤ÎºîÉÊ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Û¤ÉÏÓ¤ò¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤àË§º¬¡£
¡Ö´ÆÆÄ¤¬²¿ÅÙ¤âÎý½¬¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤Ë¥á¥½¥á¥½¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´ÆÆÄ¤ÎÂ¸ºß¤¬Ë§º¬¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊË§º¬¤Î»Ñ¤òÎÙ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¾¾ºä¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£¡Ö(ÂÀ¸ÝÁÕ¼Ô¤Î)Ìò¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç3¥õ·îÎý½¬¤·¤Æ¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÍÊª¤Î¸ü¤ß¤¬½Ð¤ë¡£¤½¤ÎÀâÆÀÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈË§º¬¤ËÂÐ¤·Âº·É¤Î´ãº¹¤·¤ò¸«¤»¤¿¡£
Îý½¬¤ÎÀ®²Ì¤ÏË§º¬¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÎÆü¤Ë¡¢¼¢²ì¸©¤Î±üÀÐ¿À¼Ò¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿»£±Æ¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¢¤ÎÆü¤Ï¤¹¤´¤¤¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ìë¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤½¤Î½ÐÍè¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ÎË§º¬¡£ÂçËþÂ¤Î½ÐÍè¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤ëË§º¬¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¼Ì¿¿¤âÊ»¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤ë¤Þ¤Ç3Ê¬°Ê¾å¡¢ÎÏ¶¯¤¯ÂÀ¸Ý¤ò¤¿¤¿¤Â³¤±Á´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿Ë§º¬¤Î»Ñ¤Ë¡¢¾¾ºä´Þ¤à¸½¾ì¤Î¥¥ã¥¹¥È¤âÂç¤¤¤Çï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÂÀ¸Ý±éÁÕ¥·¡¼¥ó¡£Ë§º¬¤¬ÎÏ¤Î¸Â¤êÂÀ¸Ý¤òÁÕ¤Ç¤ëÂçÇ÷ÎÏ¤Ê±éÁÕ¥·¡¼¥ó¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û±Ç²è¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Ç¡È²ÎÉ±¡ÉÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿½÷Í¥¡¦Ë§º¬µþ»Ò¡¢²Î¾§ÎÏ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤È¤Ï