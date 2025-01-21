¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×¤è¤ê²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥¢¥á¥¤¥¸¥ó¥°¡¦¥ä¥Þ¥°¥Á ³Ü¤Îµð¿Í¡×¤¬¾¦ÉÊ²½·èÄê¡ª
¡Ú¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥¢¥á¥¤¥¸¥ó¥°¡¦¥ä¥Þ¥°¥Á ³Ü¤Îµð¿Í¡Û
È¯ÇäÆü¡¦²Á³Ê¡§Ì¤Äê
È¯ÇäÆü¡¦²Á³Ê¡§Ì¤Äê
¡¡³¤ÍÎÆ²¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥¢¥á¥¤¥¸¥ó¥°¡¦¥ä¥Þ¥°¥Á ³Ü¤Îµð¿Í¡×¤Î¾¦ÉÊ²½¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£È¯ÇäÆü¤È²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö³Ü¤Îµð¿Í¡×¤ò¡¢Æ±¼Ò¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥¢¥á¥¤¥¸¥ó¥°¡¦¥ä¥Þ¥°¥Á¡×¤Ç¾¦ÉÊ²½¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¡¡º£²óÆ±¼Ò¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤ÆËÜÀ½ÉÊ¤Î¾¦ÉÊ²½¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î¾ðÊó¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡Ú¿·À½ÉÊ¾ðÊó📢 ¡Û#¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ #¥¢¥á¥¤¥¸¥ó¥°¡¦¥ä¥Þ¥°¥Á ¤Ë #³Ü¤Îµð¿Í ¤¬ÅÐ¾ì‼️- ³ô¼°²ñ¼Ò³¤ÍÎÆ² (@kaiyodo_PR) January 21, 2025
¾ÜºÙ¤ÏÂ³Êó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë❗#³¤ÍÎÆ² #¿Ê·â¤Îµð¿Í pic.twitter.com/FwkTsVyoHC
(C) ëÝ»³ÁÏ¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×The Final SeasonÀ½ºî°Ñ°÷²ñ