ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤È¤ÎÎ¥º§ÍýÍ³¤Ï¡Ö²ÖÂ«¤ò±£¤·¤Æ¤ª²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬¸¶°ø¡×¡¡ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤¬¾¾ºäÅíÍû¤é¤Ë½õ¸À¡ÖÎ¾Êý¸«¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖµÊÃã¤·¤Î¤Ö¡×¤¬£±£¸Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½÷Í¥¡¦ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤¬Á°É×¤Ç¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤È¤Î·ëº§À¸³è¤ÈÎ¥º§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃÝ¤Ï¡Ö»ä¤¬·ëº§¤·¤Æ»Ò¶¡¤ò»º¤ó¤¿¤È¤¡¢£±Ç¯È¾¤°¤é¤¤µÙ¤ó¤Ç¤Æ¡£Ìò½ê¹»Ê¤µ¤ó¤È¡ÊÏ¯ÆÉ·à¤Î¡Ë¡Ø¥é¥ô¡¦¥ì¥¿¡¼¥º¡Ù¤òµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¡£¡ÊÉñÂæ¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡ËÂç¤¤¤²ÖÂ«¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Ø¤¿¤À¤¤¤Þ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é·ù¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤¬¡£¤À¤«¤é²ÖÂ«¤ò±£¤·¤Æ¤ª²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬Î¥º§¤Î¸¶°ø¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¤È¤â¤Ë½÷Í¥¤ÎºÊ¤ò»ý¤ÄÇÐÍ¥¤Î¾¾ºäÅíÍû¡¢ÊÁËÜÍ¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤òÎ¾Êý¸«¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡×¤È½õ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£