¸¶Çú¤Î¿Þ¡¢¹ë¤Ç¤ÎÅ¸¼¨Ãæ»ß¡¡³Ø·Ý°÷¼Ç¤¤äÍ¢Á÷ÈñÍýÍ³¤Ë
¡¡ÈïÇú¤Î»´¾õ¤òÉÁ¤¤¤¿Ï¢ºî³¨²è¡Ö¸¶Çú¤Î¿Þ¡×¤ò½êÂ¢¤¹¤ë¸¶Çú¤Î¿Þ´ÝÌÚÈþ½Ñ´Û¡Êºë¶Ì¸©Åì¾¾»³»Ô¡Ë¤Ï21Æü¡¢¹ë¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥é¥ó¥É½£¤ÎÈþ½Ñ´Û¤Ç11·î¤«¤éÍèÇ¯3·î¤Þ¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±³¨²è¤ÎÅ¸¼¨¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤ÎÈþ½Ñ´Û¤«¤é16Æü¡¢Ã´Åö³Ø·Ý°÷¤Î¼Ç¤¤äÍ¢Á÷ÈñÄ´Ã£¤Î¼ºÇÔ¤òÍýÍ³¤ËÃæ»ß¤¹¤ë¤È¤ÎÄÌÃ£¤¬¥á¡¼¥ë¤ÇÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´ÝÌÚÈþ½Ñ´Û³Ø·Ý°÷¤Î²¬Â¼¹¬Àë¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¤Ï¡ÖÈïÇú80Ç¯¤Î´ë²è¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¡£¤Þ¤¿µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð³¤³°¤ÇÅ¸¼¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¸¶Çú¤Î¿Þ¤Ï¡¢²è²È¤Î¸Î´ÝÌÚ°ÌÎ¤¡¦½ÓÉ×ºÊ¤¬À©ºî¡£Âç¤¤µ¤Ï²£7.2¥á¡¼¥È¥ë¡¢½Ä1.8¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢Á´15Éô¤Î¤¦¤Á14Éô¤ò´ÝÌÚÈþ½Ñ´Û¤¬½êÂ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£