ÃæµïÀµ¹¤ÎÏª½Ð¥¼¥í¤Ø¡¡´§¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤¬ÊüÁ÷½ªÎ»¡Ö¤´ËÜ¿Í¤«¤é½Ð±é¼Âà¡×
¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ï£²£±Æü¡¢ÃæµïÀµ¹¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ï¡Ö£±·î£±£±Æü¤«¤é¡ØÃæµïÀµ¹¡¡£Ï£Î¡õ£Ï£Î¡¡£Á£É£Ò¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤òÅöÌÌµÙ»ß¤È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Î¾õ¶·¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¡¢ÈÖÁÈ¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¾°¡¢ÃæµïÀµ¹»á¤´ËÜ¿Í¤«¤é¤â½Ð±é¼Âà¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï£±£¹£¹£µÇ¯£··î¤Ë¡ÖÃæµïÀµ¹¤Î£Ó£ï£í£å¡¡£ç£é£ò£ì¡Æ£Ó£Í£Á£Ð¡×¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ê¡¢£±£·Ç¯¤Ëº£¤ÎÈÖÁÈÌ¾¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæµï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢¡ÖÃæµïÀµ¹¤Î¶âÍËÆü¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¤¿¤Á¤Ø¡×¡Ê£Ô£Â£Ó¡Ë¤¬ÊüÁ÷½ªÎ»¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¶¡ªÀ¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Í£Ã£³¡×¤Ï¹ßÈÄ¡£¡Ö¤À¤ì¤«£ô£ï¤Ê¤«¤¤¡×¡Ê¥Õ¥¸¡Ë¤È¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÃæµïÀµ¹¤ÎÅÚÍËÆü¤Ê²ñ¡×¤ÏÅöÌÌ¤Î´Ö¤ÎÊüÁ÷µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£