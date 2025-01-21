ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡£±½µ´Ö¤Î¹â¿å½à¤¬·ÑÂ³¡¡¥Ý¥ó¥É±ß£±£³¡óÂæ

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡11.37¡¡9.65¡¡12.19¡¡10.71
1MO¡¡10.20¡¡8.37¡¡10.50¡¡9.86
3MO¡¡9.89¡¡7.60¡¡10.25¡¡9.21
6MO¡¡9.85¡¡7.42¡¡10.16¡¡9.09
9MO¡¡9.87¡¡7.40¡¡10.21¡¡9.11
1YR¡¡9.84¡¡7.41¡¡10.16¡¡9.13
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡13.12¡¡10.39¡¡7.69
1MO¡¡11.93¡¡10.38¡¡7.26
3MO¡¡11.54¡¡10.00¡¡7.00
6MO¡¡11.50¡¡10.10¡¡7.07
9MO¡¡11.52¡¡10.23¡¡7.17
1YR¡¡11.52¡¡10.27¡¡7.23
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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡13.12¡¡10.39¡¡7.69
1MO¡¡11.93¡¡10.38¡¡7.26
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