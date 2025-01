ニッポン放送「中居正広　ON ＆ ON AIR」も放送終了

ニッポン放送は21日、女性とのトラブルを認めたタレント・中居正広(52)がパーソナリティーを務める「中居正広 ON & ON AIR」の放送終了を発表した。

公式サイトで、「『中居正広 ON & ON AIR』について」と題し、「ニッポン放送は1月11日から『中居正広 ON & ON AIR』の放送を当面休止としてまいりましたが、現在の状況を総合的に判断し、番組を終了することにいたしました」と伝えた。また、「中居正広氏ご本人からも出演辞退の申し入れがございました」としている。

中居は今月9日、公式サイトで女性とのトラブルについて、「トラブルがあったことは事実です。そして、双方の代理人を通じて示談が成立し、解決していることも事実です」と認めて謝罪した。しかし、日本テレビが15日、23年続くバラエティー番組「ザ!世界仰天ニュース」で、中居がMCを降板すると発表。20日にはTBSも「THE MC3」の降板、「中居正広の金曜日のスマイルたちへ」の放送終了を報告するなど、余波は拡大している。

また、今回のトラブルにフジテレビの社員が関与していたなどと週刊誌が報じたことを受け、同局の港浩一社長は17日に記者会見を開き、第三者の弁護士による調査委員会を立ち上げる意向を明らかにした。