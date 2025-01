ヴァイオリニストのNAOTOが8月15日、東京国際フォーラム・ホールAでデビュー20周年記念ライブ<NAOTO 20th Anniversary Live「SERENDIPITY」>を開催する。同公演の第1弾ゲストアーティストとして、ポルノグラフィティの出演が発表となった。NAOTOは2001年から2014年まで、ポルノグラフィティのサポートメンバーを務めており、共演は2019年の東京ドームでのポルノグラフィティ20周年ライブ以来6年ぶりとなる。

■<NAOTO 20th Anniversary Live「SERENDIPITY」>



2025年8月15日(金) 東京国際フォーラム・ホールAopen17:00 / start18:00出演:NAOTO (Vn)バンドメンバー:松本圭司(Key) / 田中義人(G) / 伊藤ハルトシ(G,Vc) / 山田章典(B) / 齋藤たかし(Dr) / 大谷舞(Vn)ゲスト:ポルノグラフィティ and more▼チケット・前方確約お土産付きSS席:\20,000(税込)※来場者限定お土産付・S席:\9,900(税込)・U-25チケット(25歳以下限定):\5,000(税込)【NAOTOファンクラブ プレミアム先行(抽選)】受付期間:1月21日(火)〜1月26日(日)【 NAOTOファンクラブ先行(抽選)】受付期間:1月28日(火)〜 2月2日(日)https://fanicon.net/fancommunities/5339【イープラス第1弾抽選先行】受付期間:2月6日(木)12:00 〜 2月16日(日)23:59https://eplus.jp/naoto20th/企画制作:Spice Up Records / y’s connection / WOWOW主催:Spice Up Records / y’s connection / WOWOW / キョードーファクトリー(問)キョードーファクトリーチケットセンター 0570-025-500