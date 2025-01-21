¿¿Ìî¶Á»Ò¤«゙ÌÀ¤«¤¹¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡ÙÈëÏ¿¡¡°¯Èþ¤µ¤ó¤âÎÞ¤°¤ó¤À¡ÈÅÂÍÍ¡É¥¢¥é¥«¥ó¤ÎÌ¾±é
¡Ò¡ÖÆÒ¤µ¤ó¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×·ª¸¶¾®´¬¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡ÙÈëÏ¿¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡°¯ÈþÀ¶±é¤¸¤ë¼ÖÆÒ¼¡Ïº¤Ï¡¢¼ÆËôÄë¼áÅ·ÌçÁ°¤ÎÃÄ»Ò²°¤ÎÐæ¤À¤¬¡¢Î¹¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤ëÉ÷ÍèË·¡£Ä¾¾ð·Â¹Ô¤ÇÌÂÏÇ»ö¤Ð¤«¤êµ¯¤³¤¹¤¬¡¢º¤¤Ã¤¿¿Í¤ò¼Î¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÃË¤ÎÇËÅ·¹Ó¤ÊÀ¸¤Êý¤Ë¤Ê¤¼¼æ¤«¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÖÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ºî¸ø³«¤«¤é55Ç¯¡£¥Þ¥É¥ó¥Ê10¿Í¤¬¸ì¤êÄ¾¤¹ÆÒ¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è ÆÒ¼¡Ïº¤ÈÅÂÍÍ¡Ù¡Ê1977Ç¯¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¿¿Ìî¶Á»Ò
Âè19ºî¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è ÆÒ¼¡Ïº¤ÈÅÂÍÍ¡Ù¡Ê1977Ç¯¡Ë
¢¡ ¢¡ ¢¡
¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¸½¾ìÁ´°÷¤¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¥Û¥Ã¤È¤·¤¿
¡¡»ä¤Ê¤ó¤«¤ÇÌ³¤Þ¤ë¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡£¤³¤Î¡ØÆÒ¼¡Ïº¤ÈÅÂÍÍ¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡£Á°¡¹ºî¤Î¡ØÆÒ¼¡ÏºÍ¼¾Æ¤±¾®¾Æ¤±¡Ù¤Ï¡¢»ä¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿·àÃÄÌ±éº¤Î¼çºË¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê±§Ìî½ÅµÈ¤¬¸ÉÆÈ¤ÊÆüËÜ²è²È¤ò±é¤¸¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ç¤¤Ã¤×¤ÎÎÉ¤¤·Ý¼Ô¤òÂÀÃÏ´îÏÂ»Ò¤µ¤ó¤¬¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¤¿·æºî¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£»ä¤Ï¤Þ¤À·àÃÄ¸¦µæÀ¸¤Ç¡¢ÉñÂæ¡Øºù¤Î±à¡Ù¤Ç¥¢¡¼¥Ë¥ãÌò¤ò±é¤¸¡¢±Ç²è¤Ç¤Ï¡ØÇ¦¤Ö»å¡Ù¤¯¤é¤¤¤·¤«½Ð±é¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿º¢¤Ç¤¹¡£¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤¤¤¶¸½¾ì¤Ø¹Ô¤¯¤È¡¢»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤Ï±éµ»»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¤¡£¸½¾ìÁ´°÷¤¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¿Ìî¶Á»Ò¡Ê¤Þ¤ä¤¤ç¤¦¤³¡Ë1952Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÉñÂæ¡Ø·ì¤Îº§Îé¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£±Ç²è¡ØÇ¦¤Ö»å¡Ù¡¢ÉñÂæ¡Øºù¤Î±à¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¸æ½É¤«¤ï¤»¤ß¡Ù¡Ø±êÎ©¤Ä¡Ù¡Ø¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡Ù¡ØóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡Ù¤Ê¤É½Ð±éÂ¿¿ô¡£
¡¡»ä¼«¿È¡¢°é¤Ã¤¿³ùÁÒ¤Ç¡¢¤ª²¼¤²È±¤Î³ØÀ¸»þÂå¤Ë³ÞÃÒ½°¤µ¤ó¤¬»£±Æ¤Ë¸þ¤«¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ë²¿ÅÙ¤â½Ð¤¯¤ï¤·¤Æ¡¢¾¾ÃÝÂçÁ¥»£±Æ½ê¤Ï¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦´î¤Ó¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
º£¤Ç¤â»×¤¤½Ð¤·¤Æ¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ
¡¡»ä¤ÎÌò¤Ï°¦É²¸©Âç½§»Ô¤Ë¤¢¤ëµì²È¤ÎÅö¼ç¡¢¡ÈÅÂÍÍ¡É¡ÊÍò´²ÔèÏº¡¢°¦¾Î¥¢¥é¥«¥ó¡Ë¤ÎË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ËöÂ©»Ò¡¦¹îÉ§¤Î²Ç¡¢µÇ»Ò¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Ï°ìÅÙ¤âµÁÉã¤È²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢Ë´É×¤ÎÊè»²¤ê¤ËÂç½§¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÁÉã¤Ë¤Ï²ñ¤ª¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£²¿¤ä¤é»ö¾ð¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤ÈÆ÷¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢½É²°¤ÇÆÒ¤µ¤ó¤Ë½Ð°©¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÒ¤µ¤ó¤¬µÇ»Ò¤òµ¤¸¯¤¤¡¢¡Ö¸µµ¤¤ò½Ð¤·¤Ê¡×¤ÈÎå¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¥Ï¥¤¡ª¡×¤ÈÊÖ»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Á³¤Ç¡¢ÌÂ¤ï¤ºÀµ³Î¤Ê²»¤ÇÅú¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¾ìÌÌ¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Î²»³¬¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿»£±Æ½øÈ×¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢²æ¤Ê¤¬¤é´ò¤·¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤éÉñÂæ¤ÏÅìµþ¤Ø¡£µÇ»Ò¤Ë°ìÌÜ²ñ¤¤¤¿¤¤¥¢¥é¥«¥ó¤µ¤ó¤¬¾åµþ¤·¡¢½é¤á¤Æ¤È¤é¤ä¤ÎºÂÉß¤ÇµÇ»Ò¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£º£¹¹¡¢²ñ¤Ã¤Æ²¿¤ò¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«¸ÍÏÇ¤¦µÇ»Ò¤Ø¡ÖµÇ»Ò¤µ¤ó¡¢¹îÉ§¤¬ÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È°§»¢¤¹¤ë¡£¤½¤³¤«¤éÎÞ¤ò¿¡¤´Ö¤ò¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö°ìÌÜ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤«¤é»ä¤Ë¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬Ëµ¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¹îÉ§¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Ë¹¬¤»¤Ç¡×¤È¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¡¢»ä¤ÏÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤«¤éÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÈÖÃæ¡¢¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Æµã¤»Ï¤á¤¿¥¢¥é¥«¥ó¤µ¤ó¤ÎÌ¾±é¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢ÇÜ¾Þ¤µ¤ó¡¢°¯Èþ¤µ¤ó¤Þ¤Ç¤âÎÞ¤°¤ß¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤â¤¢¤Î¾ìÌÌ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Â³¤¯Í¼Êë¤ì¤Î¹¾¸ÍÀîÅÚ¼ê¤ò¥¢¥é¥«¥ó¤µ¤ó¤ÎÏÓ¤ò¼è¤Ã¤ÆÊâ¤µî¤ë¤Þ¤Ç½¼¼Â¤·¤¿¥Õ¥£¥ë¥à¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´Ý¤Þ¤Ã¤¿ÇØÃæ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Î¼çÌò¤Ï¥¢¥é¥«¥ó¤µ¤ó°Ê³°¤¤¤Ê¤¤¡£¥µ¥¤¥ì¥ó¥È´ü¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ø°ÈÇÏÅ·¶é¡Ù¤Ê¤É¤ÇÆüËÜÃæ¤òÎº¤Ë¤·¤¿Âç¥¹¥¿¡¼¡¢¥¢¥é¥«¥ó¤µ¤ó°Ê³°¤Ë¤Í¡£
¡¡¤³¤Î±Ç²è¤Ç¤â¤¦°ì¿Í¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏµÁ·»Ìò¤ÎÊ¿ÅÄ¾¼É§¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£µÇ»Ò¤¬°ä»ºÌÜÅö¤Æ¤Ë¸½¤ì¤¿¤È¼Ù¿ä¤·¤Æ¡¢¼êÀÚ¤ì¶â¤ò¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¤ËÍÂ¤±¤ë¤¤¤±¹¥¤«¤Ê¤¤¶â»ý¤ÁÃË¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Ê¿ÅÄ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤ÈÌ¯¤Ë¤³¤ì¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¾å¤ÇÁêÂÐ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿¹ÉÕ¶á¤Î¹ÁÏÑ²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯µÇ»Ò¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤¹¤´¤¯»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´î·à¤ÎÃæ¤Î»Ä¹ó¡¢Èá´î·à¤Î¶Ë¤ß¤Î¥·¡¼¥ó
¡¡±Ç²è¤ÏºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¡¢¥é¥¹¥È8Ê¬¤ÇÆÒ¤µ¤ó¤Î¼ºÎø¤¬·è¤Þ¤ë¡£ÅÂÍÍ¤ËµÇ»Ò¤ò¤è¤í¤·¤¯¤È¼ê»æ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿ÆÒ¤µ¤ó¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÉâ¤«¤ìµ¤Ê¬¡£¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¤¬Èà½÷¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¿Ö¤¯¤È¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ÆºÆº§¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼º°Õ¤ÎÆÒ¤µ¤ó¤¬2³¬¤Ø°ú¤Ã¹þ¤àºÝ¤â¡¢Èà½÷¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆµÞ¤Ë¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¡¢¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¤Ë¿Ö¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²¿¤Î¶þÂ÷¤â¤Ê¤¯¡£¤¢¤ì¤Ï´î·à¤ÎÃæ¤Î»Ä¹ó¡¢Èá´î·à¤Î¶Ë¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬»³ÅÄ´ÆÆÄ¤¬ÉÁ¤¯¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡Ù¤ÎÁÇ´é¡¢¤¤¤Þ¤â»ä¤¿¤Á¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÈëÌ©¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÒ¼¡Ïº¤È¤µ¤¯¤é¤È¤¤¤¦Ê¢°ã¤¤¤Î·»Ëå¡¢°é¤Æ¤Î¿Æ¤Î½ÇÉã½ÇÊì¡£¸ß¤¤¤ËÊ¬¤«¤ê¹ç¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ê¬¤«¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È´üÂÔ¤¹¤ë¤«¤é¡¢Î¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤È¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤é¤ä¤ÎÃã¤Î´Ö¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢°ì¿Í¤òÎ©¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Á´°÷¤¬Â©¤ò¤È¤á¤ÆÂÔ¤Ä¡£Áê¼ê¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÀäÌ¯¤Ê¼õ¤±¤Î¼Çµï¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¸ß¤¤¤¬ºÙ¤¤Àþ¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´î·à¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ØÆÒ¼¡Ïº¤ÈÅÂÍÍ¡Ù¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë¤È¤¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ë°ì¤Ä¤ª³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ë¤Ï¼ã¤Æü¤Î»ûÈøæâ¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ëÌ¾±éµ»¤¬´Ñ¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÁÆ¬¤«¤é¥é¥¹¥È¤Þ¤ÇÊ¸»úÄÌ¤ê¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢º£¤â»ä¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ò¡Ö¤ªÁ°¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤¤¡©¡×ÆÒ¤µ¤ó¤È¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤Ç½Ð°©¤Ã¤¿¡Ä°ËÆ£Íö¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡ÙÈëÏ¿¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯1·î2Æü¡¦9Æü¹æ¡Ë